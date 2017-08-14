RNA düzenlemesiyle ALS tedavisi mümkün

Son yıllarda genetik alanında ümit vadeden çalışmalar yapılmakta. Bu deneyler eğer hayata geçirilebilirse kalıtsal hastalıklar tarihe karışacağa benziyor. Bu alanda yapılan son çalışma ise bir çok hasta için ümit vadediyor.
Bilim adamları yaptıkları araştırmada daha önce hep DNA alanındaki çalışmalarda karşımıza çıkan CRISPR tekniğini RNA’ya bağlı kalıtsal hastalıklar için de uygulamışlar. RCas9 adı verilen teknik sayesinde kalıtımsal bozukluk kaynaklı ALS ve Huntington hastalıklarına sebep olan genler düzeltilebilmiş. Burada söz konusu rahatsızlıkların DNA’da mikrosatellit genişlemeye bağlı bazı önemli proteinlerin üretilememesi sonucunda, canlıda artan toksisiteyle ortaya çıktığını ekleyelim.
Aktarılanlara göre %95’in üzerinde başarıyla sonuçlanan denemelerin insanda uygulanması için yine de uzun bir süreçten geçmesi gerekli zira çalışmanın güvenilirliği hakkında net bir şeyler söylemek için henüz çok erken. Üstelik tekniğin uygulanacağı hastaların hücrelerine gerekli genetik materyali taşımak da ayrı bir sorun olarak araştırmacıların karşısında belirmiş durumda.
%95 üzerinde başarı
https://www.singularityarchive.com/new-version-crispr-can-treat-rna-based-diseases-like-als-huntingtons/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Buyrun hocam görselin kaynağı: upload.wikimedia.org/...
Büyük çoğunluğunun nedeni belli değil ama çalışmayla en azından kalıtıma bağlı olanlar düzeltilebileceğe benziyor hocam.
kerim trollüğün kabak tadı verdi her konuda.
Sağolun hocam.