RNA düzenlemesiyle ALS tedavisi mümkün





Son yıllarda genetik alanında ümit vadeden çalışmalar yapılmakta. Bu deneyler eğer hayata geçirilebilirse kalıtsal hastalıklar tarihe karışacağa benziyor. Bu alanda yapılan son çalışma ise bir çok hasta için ümit vadediyor.

%95 üzerinde başarı

https://www.singularityarchive.com/new-version-crispr-can-treat-rna-based-diseases-like-als-huntingtons/

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Bilim adamları yaptıkları araştırmada daha önce hepalanındaki çalışmalarda karşımıza çıkantekniğini RNA’ya bağlı kalıtsal hastalıklar için de uygulamışlar.adı verilen teknik sayesinde kalıtımsal bozukluk kaynaklıvehastalıklarına sebep olan genler düzeltilebilmiş. Burada söz konusu rahatsızlıkların DNA’dabağlı bazı önemlisonucunda, canlıda artanortaya çıktığını ekleyelim.Bir diğer yapılan işlemde ise’de ki buvehastalığının en çok görülen türlerinden birisidir, RNA’dan ayrışmış halde bulunan bir protein türünün yenidensağlanmış. İşlem sonucunda ise hücrelerin sağlığına kavuştuğu gözlemlenmiş.Aktarılanlara göresonuçlanan denemelerin insanda uygulanması için yine degeçmesi gerekli zira çalışmanınhakkında net bir şeyler söylemek için henüz çok erken. Üstelik tekniğin uygulanacağı hastaların hücrelerine gereklida ayrı bir sorun olarak araştırmacıların karşısında belirmiş durumda.Bunun içinbirkullanılması düşünülüyor ancakgereklisistemini taşıyabilecek birsahip değil. Bu nedenle ya araştırmacılarınbirazgerekecek ya da ileride kesim işlemine gerek kalmadanbir yöntem geliştirilmesi şart. Son olarak çalışmanınile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını isegösterecek.