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RNA düzenlemesiyle ALS tedavisi mümkün

Gün geçtikçe genetik alanında çalışmaların haberleri gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgilerde RNA’nın düzenlenmesine yer verildi. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Son yıllarda genetik alanında ümit vadeden çalışmalar yapılmakta. Bu deneyler eğer hayata geçirilebilirse kalıtsal hastalıklar tarihe karışacağa benziyor. Bu alanda yapılan son çalışma ise bir çok hasta için ümit vadediyor.

Bilim adamları yaptıkları araştırmada daha önce hep DNA alanındaki çalışmalarda karşımıza çıkan CRISPR tekniğini RNA’ya bağlı kalıtsal hastalıklar için de uygulamışlar. RCas9 adı verilen teknik sayesinde kalıtımsal bozukluk kaynaklı ALS ve Huntington hastalıklarına sebep olan genler düzeltilebilmiş. Burada söz konusu rahatsızlıkların DNA’da mikrosatellit genişlemeye bağlı bazı önemli proteinlerin üretilememesi sonucunda, canlıda artan toksisiteyle ortaya çıktığını ekleyelim.
RNA düzenlemesiyle ALS tedavisi mümkün
 
Bir diğer yapılan işlemde ise myotonik distrofi tip-1’de ki bu ALS ve Huntington hastalığının en çok görülen türlerinden birisidir, RNA’dan ayrışmış halde bulunan bir protein türünün yeniden RNA’ya yapışması sağlanmış. İşlem sonucunda ise hücrelerin sağlığına kavuştuğu gözlemlenmiş.

%95 üzerinde başarı

Aktarılanlara göre %95’in üzerinde başarıyla sonuçlanan denemelerin insanda uygulanması için yine de uzun bir süreçten geçmesi gerekli zira çalışmanın güvenilirliği hakkında net bir şeyler söylemek için henüz çok erken. Üstelik tekniğin uygulanacağı hastaların hücrelerine gerekli genetik materyali taşımak da ayrı bir sorun olarak araştırmacıların karşısında belirmiş durumda.
RNA düzenlemesiyle ALS tedavisi mümkün
 
Bunun için iyi huylu bir virüs kullanılması düşünülüyor ancak virüs gerekli Cas9 sistemini taşıyabilecek bir kapasiteye sahip değil. Bu nedenle ya araştırmacıların RCas9’u biraz kırpması gerekecek ya da ileride kesim işlemine gerek kalmadan taşımayı sağlayacak bir yöntem geliştirilmesi şart. Son olarak çalışmanın başarı ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını ise zaman gösterecek.
https://www.singularityarchive.com/new-version-crispr-can-treat-rna-based-diseases-like-als-huntingtons/ Yorum Yaz
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GoralıArif 2 yıl
Ama benim osmali ecdadim dunya hukmetti yasasin islamcilar gelmeden
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serci244 2 yıl
RNA haberine DNA fotoğrafı koyulmuş biraz daha dikkat lütfen :)
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northwood 2 yıl serci244
Orijinalden alıntı: serci244
RNA haberine DNA fotoğrafı koyulmuş biraz daha dikkat lütfen :)

Buyrun hocam görselin kaynağı: upload.wikimedia.org/...
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KalemKolik 2 yıl
ALS hastalığının sebebi bellimiydiki ? Alhzeimer gibi tam sebebi bilinmiyor diye biliyordum.
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northwood 2 yıl KalemKolik
KalemKolik
ALS hastalığının sebebi bellimiydiki ? Alhzeimer gibi tam sebebi bilinmiyor diye biliyordum.

Büyük çoğunluğunun nedeni belli değil ama çalışmayla en azından kalıtıma bağlı olanlar düzeltilebileceğe benziyor hocam.
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Kerim5100 2 yıl
Organik hoşafın yanında bu hava cıva kalır :D
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DarkHellKnightX 2 yıl Kerim5100
Olsun daha gelişecekler. Belki bir gün bu adamlar genetiği değiştirilmiş bakterilere ucuz yoldan organik hoşaf yaptırırlar biz de ithal edip vergi ekleriz. Tek yapmamız gereken beklemek.
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mavizaman 2 yıl Kerim5100
Kerim5100

Organik hoşafın yanında bu hava cıva kalır :D

kerim trollüğün kabak tadı verdi her konuda.
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nty35 2 yıl
güzel bilgiler. elinize sağlık metehan bey
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northwood 2 yıl nty35
nty35
güzel bilgiler. elinize sağlık metehan bey

Sağolun hocam.
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deoks 2 yıl
stephen hawking'i ayağa kaldıracağız inşallah..
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HABERİN ETİKETLERİ
crispr/cas9, DNA ve
10 etiket daha rna als huntington myotonik distrofi tip-1 rcas9 virüs mikrosatellit genişleme Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Metehan Göktaş
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