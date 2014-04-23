Yeni HTC One M8 "Farklı olanı arayanlara özel" video inceleme

HTC'nin Yeni One modeli HTC One M8, derinlik algılamayı sağlayan 2. lensi, tamamı alüminyum gövdesi, boomsound hoparlörleri ve Sense 6 deneyimi ile diğer üreticilerin sunmadıklarını sunma peşinde. Bu

HTC'nin Yeni One modeli HTC One M8, derinlik algılamayı sağlayan 2. lensi, tamamı alüminyum gövdesi, boomsound hoparlörleri ve Sense 6 deneyimi ile diğer üreticilerin sunmadıklarını sunma peşinde. Bu videomuzda HTC'nin son amiral gemisini bütün detayları ile ele alıyoruz.

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