Yeni HTC One M8 "Farklı olanı arayanlara özel" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
HTC'nin Yeni One modeli HTC One M8, derinlik algılamayı sağlayan 2. lensi, tamamı alüminyum gövdesi, boomsound hoparlörleri ve Sense 6 deneyimi ile diğer üreticilerin sunmadıklarını sunma peşinde. Bu
HTC'nin Yeni One modeli HTC One M8, derinlik algılamayı sağlayan 2. lensi, tamamı alüminyum gövdesi, boomsound hoparlörleri ve Sense 6 deneyimi ile diğer üreticilerin sunmadıklarını sunma peşinde. Bu videomuzda HTC'nin son amiral gemisini bütün detayları ile ele alıyoruz.
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Peki, batmaya "değer mi" HTC?
Yurt dışında S5 ile aynı fiyatta olan telefon nasıl oldu da burada bu kadar fazla fiyat farkına neden oldu acaba?
Asıl korktuğum iki modelden de daha ucuz olan Z2'nin de bu fiyattan gelebilecek olması.