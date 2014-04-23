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Yeni HTC One M8 "Farklı olanı arayanlara özel" video inceleme

5 yıl
245,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC'nin Yeni One modeli HTC One M8, derinlik algılamayı sağlayan 2. lensi, tamamı alüminyum gövdesi, boomsound hoparlörleri ve Sense 6 deneyimi ile diğer üreticilerin sunmadıklarını sunma peşinde. Bu
HTC'nin Yeni One modeli HTC One M8, derinlik algılamayı sağlayan 2. lensi, tamamı alüminyum gövdesi, boomsound hoparlörleri ve Sense 6 deneyimi ile diğer üreticilerin sunmadıklarını sunma peşinde. Bu videomuzda HTC'nin son amiral gemisini bütün detayları ile ele alıyoruz. 
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Yeni HTC One M8

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orhanyıldız 5 yıl en beğenilen
2500e g2+ps4 kombinasyonu yapmak var.
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Illustrious. 5 yıl
2500 TL'ye değer diyorsa HTC bu cihaz için, bizde şöyle diyelim;

Peki, batmaya "değer mi" HTC?
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N. Chomsky 5 yıl

Yurt dışında S5 ile aynı fiyatta olan telefon nasıl oldu da burada bu kadar fazla fiyat farkına neden oldu acaba?
Asıl korktuğum iki modelden de daha ucuz olan Z2'nin de bu fiyattan gelebilecek olması.
Yurt dışında S5 ile aynı fiyatta olan telefon nasıl oldu da burada bu kadar fazla fiyat farkına neden oldu acaba?Asıl korktuğum iki modelden de da...
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1 Yanıt Yanıtla +97
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar telefonu yeni aldım içine vürüs girmiş telefonun markası HTC M8 silinmiyor bu vürüs telefon sürekli kendini kapatıp açıyor bi yardımcı olabilirmisiniz arkadaşlar
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar ben m8i ilk çıktığı zaman almıştım. Telefon tek kelimeyle mükemmel paranız varsa düşünmeden alın
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar ixperia z2 düşünüyordum arkadaş m8 tavsiye etti buda güzel kararsız kaldım yardımcı olurmusunuz
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DH Misafiri 3 yıl
m7 ye o kadar bayılmıştım sıfırını satan bi yer bulamadım bulduysam da 1600 civarında hala saçmalık bu olsa gerek.(teknosada 1700)
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juvelin35 4 yıl
Merhaba Arkadaşlar,

2 ay kadar önce Turkcell 'den HTC M8 aldım 3g network 'de sürekli kopmalar yaşıyordum. Servise gönderdim 20 gün sonra cihazım geri geldi pilini ve sim kart yuvasını değiştirmişler. Şimdi biraz araştırdım bu HTC M8'in genel bir problemiymiş Turkcell bayine bu şikayetler bir çok defa gelmiş ve bunu söylemediler. HTC 'ye defalarca yazmama rağmen cevap gelmedi. HTC 'den uzak durun.

Buyrun diğer ülkelerde de aynı problem yaşanıyor.

forum.xda-developers.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
Bir zamanlar çıktığında ovv telefona bak dediğim aleti alamadığım için çok mutluyum benchmark testleri de hikaye o logoyla daraltılmış ekranda bırak 40 küsür bin puanları 60 bin puanları görsede boş zaten incelemeleri takip ederseniz snap 805 de beklentileri karşılamadı
Birde bazı arkadaşların ah telefonda şu donanım olsa iyi olur flan demeleri yok 3500 mah batarya snap 805 20 mp kamera süper tasarım süper hoparlör falan filan düşünmüyorlar ki o şirket telefona o özelliklerini koysa sıradaki telefonunu nasıl satacak anca hayal kuruyorsunuz bütün markaların kendilerine has avantaj ve dezavantajları vardır ben şahsen elimde imkan olduğu halde gittim g3 aldım nedenmi telefonu alırken ihtiyaçlarına göre alırsın oyun seversin büyük ekran seversin benim gibi g3 alırsın fotoğraf seversin s5 alırsın yok havalı olsun dersim iphone alırsın stabilite istersin htc veya iphone alırsın extra özellik istersin sony alırsın telefon alırken başkaların in isteklerini değil kendi isteklerinizi düşünün ve eklemek gerekirse telefonunda donma kasma hiç olmadı alalı 2 hafta oluyor lg şu an telefonunda olumsuz ne özellik varsa yazılım ile giderdi sorunları gerek arayüz gerek 3000 mah bataryaya 2k ekran enerji sorunu bunların hiçbirisi kalmadı fiyat olarak ben kendi açımdan dert olmadığı için sorun etmiyorum peşin fiyatı 1700 1900 arası olması lazım benimki 32 gb plan model 3gb ram e sahip beni yarıyolda bırakmadı bırakacağada benzemiyor olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum tesekkurler.
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Whisper 4 yıl
Merhaba Arkadaşlar

Yaklaşık 4 ay önce turkcell den aldığım m8 cihazım aldığım günden itibaren slikon kılıfıyla kullanmama rağmen soyulmaya başladı.

Arkası benek benek oldu, sizce ne yapmalıyım? sizin cihazlarınız ne durumda? Garantiye göndersem değişim yaparlar mı?

Resimler eklenecek.

Teşekkürler
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Whisper 4 yıl
Resimler eklendi..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Canapari 4 yıl
facebook.com/...
Htc one m8 Destek Grubudur.
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yasinadin 4 yıl
ucuzu.com/...


Xperia z2 2000 tl civarlarinda.Note 3 n9005 kullanicisiyim ama sunu soylemek isterimki z2 bu fiyata fercekten kusursuz bir telefon , ozellikle z ultradaki gibi her hangi bir kalemi s pen gibi kullanabilme ozelligide mevcutki buyonden note serisininde rakibi ve onunda onunu kesiyor. ips ekrani kamerasi malzeme kalitesi streo hoperloru su gecirmezligi 3g rami o kasaya 3200 mah pili yani say say bitmez , z2 nin baana gore 2 eksigi var 1.si sanal tus olayi bana gore deil 2. Si su kumanda olayini note 3 de cok kullaniyorum hastane pastane vs gibi yerlerde kanali deistiriyorum ses acip kapiyorum ne yazikki z2 de o oyok ama bu 2 ozellik disinda butun ozelliklerin bir arada oldugu tek telefon z2 ... ne htc m8 ne samsung s5 nede lg g3 neyazikki hepsi sony z2 den bir adim geride...
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duzeni 4 yıl
Abi sana tamamen katılıyorum bu telefon ios ve androidin tam arasında bir telefon olmuş
ilk başta iphonedan galaxy s5 e geçmiştim sadece 2 gün dayanabildim.
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