Yeni Kia Sportage'ın Türkiye'ye gelişi ekonomik nedenler yüzünden ertelendi

Kia Türkiye tarafından yapılan açıklamada, makyajlanan yüzü ve dizel hibrit seçeneği ile mayıs ayında tanıtımı yapılan Kia Sportage’ın Türkiye’ye gelişinin 2019’un başına ertelendiği ifade edildi. Sebep olarak ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeleri ve kurdaki dalgalanmaları öne süren marka, 25 – 26 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Sportage lansmanının da ertelendiğini açıkladı. Sektördeki daralmanın devam etmesi halinde lansman erteleme ya da iptal etme gibi durumların artacağı konuşuluyor.
Yeni Kia Sportage özellikleri
Makyajlı Kia Sportage’ın tasarım ayağında yapısı değiştirilen far grubu, yenilenen 16, 17 ve 19 inçlik alaşım jantlar, opsiyon listesine eklenen krom detaylar ve 5 yeni gövde rengi yer alıyor. Kabin tarafında da yeni bir direksiyon ve revize edilmiş gösterge paneli bulunan yeni Sportage’ın iç dünyasına siyah ve gri renklerin hakim olduğu görülüyor.
Kia’nın gelişmiş sürüş asistan sistemlerine yer verilen yeni Sportage’da start-stop özelliğine sahip akıllı hız kontrolü, çevre görüş kamerası, sürücü dikkat uyarısı gibi önemli özellikler yer alıyor. Bilgi-eğlence sisteminde ise 7 veya 8 inç boyutlarda tercih edilebilen çerçevesiz dokunmatik ekranlar görev yapıyor. 1.6 litrelik CRDi dizel motora geçiş yapılan araçta hafif hibrit teknolojisine sahip 2.0 litrelik turbodizel motor da bulunuyor.
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1.6 136 hp 320 tork 7 ileri DCT
0-100 : 11.8 sn
Max. Hız :180 km/s
Boş ağırlık:1530 kg
Jantlar 17”
Yakıt tüketimi şehir içi:5 ş.dışı:4.5 ortalama:4.7
Muhalifler bunu yer ama herkese yediremezsiniz. Mutlaka başka bir sebep var.
Çok daha iyi araba markalarında bu mazeret yok ama kia ya aydınlanma gelmiş olmalı. Sanki diğer markalara farklı kia ya farklı kur yayınlanıyor.
Önceden hamuduyla götürdüğünüz zaman da bir açıklama yayınlasaydınız ya !
Tabi muhalifler sorgulamadan anında yanınızda olacak, bunu biliyor uyanıklar ve pr yapıyorlar.
Bu ülkeden iyi pazar mı var ? Malı buradan götürüyorsunuz ama sonra böyle kurnazlık yapıyorsunuz.
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