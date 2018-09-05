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Yeni Kia Sportage'ın Türkiye'ye gelişi ekonomik nedenler yüzünden ertelendi

Türkiye'deki ekonomik gelişmeler ve kurdaki dalgalanmalar bazı modellerin ülkemize gelişini etkilemeye başladı. Kia Türkiye ekibi, yenilenen Kia Sportage'ın 2019 yılının başına ertelendiğini duyurdu.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Kia Sportage'ın Türkiye'ye gelişi ekonomik nedenler yüzünden ertelendi
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından paylaşılan satış rakamları, otomotiv sektöründeki daralmanın ağustos ayında da devam ettiğini net bir şekilde ortaya koydu. 2018 yılının başından bu yana devam eden kayıpların üreticileri düşündürdüğü, hatta bazı lansmanların ertelenebileceği konuşuluyordu. Bu konudaki ilk adım Kia’dan geldi.

Kia Türkiye tarafından yapılan açıklamada, makyajlanan yüzü ve dizel hibrit seçeneği ile mayıs ayında tanıtımı yapılan Kia Sportage’ın Türkiye’ye gelişinin 2019’un başına ertelendiği ifade edildi. Sebep olarak ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeleri ve kurdaki dalgalanmaları öne süren marka, 25 – 26 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Sportage lansmanının da ertelendiğini açıkladı. Sektördeki daralmanın devam etmesi halinde lansman erteleme ya da iptal etme gibi durumların artacağı konuşuluyor.

Yeni Kia Sportage özellikleri 

Makyajlı Kia Sportage’ın tasarım ayağında yapısı değiştirilen far grubu, yenilenen 16, 17 ve 19 inçlik alaşım jantlar, opsiyon listesine eklenen krom detaylar ve 5 yeni gövde rengi yer alıyor. Kabin tarafında da yeni bir direksiyon ve revize edilmiş gösterge paneli bulunan yeni Sportage’ın iç dünyasına siyah ve gri renklerin hakim olduğu görülüyor.

Kia’nın gelişmiş sürüş asistan sistemlerine yer verilen yeni Sportage’da start-stop özelliğine sahip akıllı hız kontrolü, çevre görüş kamerası, sürücü dikkat uyarısı gibi önemli özellikler yer alıyor. Bilgi-eğlence sisteminde ise 7 veya 8 inç boyutlarda tercih edilebilen çerçevesiz dokunmatik ekranlar görev yapıyor. 1.6 litrelik CRDi dizel motora geçiş yapılan araçta hafif hibrit teknolojisine sahip 2.0 litrelik turbodizel motor da bulunuyor.


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more34 8 ay en beğenilen
reis ve diğer saz arkadaşları S bilmem kaçyüzle gezdiği için üzerinde durulmaması gereken bi olay
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deoks 8 ay
Ahaha adamlar "bu fakirler ne yapacak bizim arabayı" demişler direk. haklılar da. Ülkemizde uzman doktor bile dolar cinsinden amerikadaki mcdonalds kasiyerinden az para kazanıyor şu anda.
Ahaha adamlar "bu fakirler ne yapacak bizim arabayı" demişler direk. haklılar da. Ülkemizde uzman doktor bile dolar cinsinden amerikadaki mcdonalds kasiyerinden...
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12 Angry Men 8 ay
Fetöcü kia
Yanıtla +38
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hakan5408 5 ay
Aracın teknik özellikleri:
1.6 136 hp 320 tork 7 ileri DCT
0-100 : 11.8 sn
Max. Hız :180 km/s
Boş ağırlık:1530 kg
Jantlar 17”
Yakıt tüketimi şehir içi:5 ş.dışı:4.5 ortalama:4.7
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masterap 5 ay hakan5408
Sehır ıcı degerı ıle sehır ıcı ve dısı arasındakı fark.. Degerler gercekcı durmuyor :)
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hakan5408 5 ay
Tahmini fiyatı 180 ila 190 arasında olacak.
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masterap 5 ay hakan5408
Tek paket prestıge gelır sanırım. Benım fıyat tahmınım de bu sekılde
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texmo 5 ay
Dizel e fiyat bilgisi varmı ?
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Nirvana333 5 ay
Geçen sene test sürüşü yapmıştım aracı genel olarak beğenmiştim ama yakıt olayı gözümü korkuttuğu için vazgeçmiştim.ş.içi 12-13 lt yakıyor diyenler vardı.dizelinin gelmesi rekabet açısından iyi olur.yaza doğru eşimin arabasını değiştireceğiz.sportage artık bir seçeneğimiz.
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auto_man 5 ay hakan5408
Aralık ayının ilk haftası geliyormuş. Demek ki tucson un dizel otomatiğiyle bir alakası yokmuş gelmemesinin
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hakan5408 5 ay
Makyajlı kasa sportage 1.6 dizel otomatik aralık ayının ilk haftası geliyormuş.
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texmo 5 ay hakan5408
Iyi haber .fiyat tutarsa alinabilir araba
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turkeril 5 ay hakan5408
Yani cerato ve ceed de gelecek mi acaba bilginiz var mı?
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sistemli adam 5 ay
The yow he he.
Muhalifler bunu yer ama herkese yediremezsiniz. Mutlaka başka bir sebep var.
Çok daha iyi araba markalarında bu mazeret yok ama kia ya aydınlanma gelmiş olmalı. Sanki diğer markalara farklı kia ya farklı kur yayınlanıyor.
Önceden hamuduyla götürdüğünüz zaman da bir açıklama yayınlasaydınız ya !
Tabi muhalifler sorgulamadan anında yanınızda olacak, bunu biliyor uyanıklar ve pr yapıyorlar.
Bu ülkeden iyi pazar mı var ? Malı buradan götürüyorsunuz ama sonra böyle kurnazlık yapıyorsunuz.
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BekirTemel 5 ay
adamlar zarar etmeyelim bari demiş
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texmo 5 ay
aralık ayına dizel dahil ,yetiştirece3z dediler ,bakalım gorelim
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sfzb67 5 ay
kasada herhangi bir değişim yada makyaj olacakmı?
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masterap 5 ay sfzb67
Makyaj var, subatta gelmesı beklenıyor. Gdı + otomatık kombınasyon bıtıyor
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