Yeni LED'li yüz maskesi konsepti hava kirliğine karşı "gülümsüyor"

Yüz maskesi kullanımının salgın hastalıklardan korunmak, bulaşıcı bir hastalığı olan kişilerin hastalığı yaymasının önüne geçmek gibi sebeplerle kullanılabilir. Asya'da ise hava kirliliğinden korunmak için kullanıldığına da sık sık şahit oluyoruz.

Simone Rebaudengo ve Paul Adams isimli iki tasarımı ise bu maskerlerin sosyal hayatta insanların ifadelerini rahatlıkla belli etmelerinin önüne geçtiğini düşünerek yeni bir deneysel bir prototip geliştirmiş durumda.

Geliştirilen bu yüz maskesi ise önünde bulunan LED'ler sayesinde bu ledleri kontrol eden Aurdunio ile takan kişinin duygularını ifade etmesine yardımcı oluyor. Nötr, gülümseme, öpücük gibi temel basit duygular bu ekrana yansıtılabiliyor. Maskenin şimdilik deneysel olarak üretildiği ve ticari amacının bulunmadığı söyleniyor. Fakat geliştirme süreci tamamlandıktan sonra ticari olarak piyasaya sürülebilir.