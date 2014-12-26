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Yeni LED'li yüz maskesi konsepti hava kirliğine karşı "gülümsüyor"

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni LED'li yüz maskesi konsepti hava kirliğine karşı
Yüz maskesi kullanımının salgın hastalıklardan korunmak, bulaşıcı bir hastalığı olan kişilerin hastalığı yaymasının önüne geçmek gibi sebeplerle kullanılabilir. Asya'da ise hava kirliliğinden korunmak için kullanıldığına da sık sık şahit oluyoruz.

Simone Rebaudengo ve Paul Adams isimli iki tasarımı ise bu maskerlerin sosyal hayatta insanların ifadelerini rahatlıkla belli etmelerinin önüne geçtiğini düşünerek yeni bir deneysel bir prototip geliştirmiş durumda.
Geliştirilen bu yüz maskesi ise önünde bulunan LED'ler sayesinde bu ledleri kontrol eden Aurdunio ile takan kişinin duygularını ifade etmesine yardımcı oluyor. Nötr, gülümseme, öpücük gibi temel basit duygular bu ekrana yansıtılabiliyor. Maskenin şimdilik deneysel olarak üretildiği ve ticari amacının bulunmadığı söyleniyor. Fakat geliştirme süreci tamamlandıktan sonra ticari olarak piyasaya sürülebilir. 

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thestell 4 yıl
Az daha teknolojik olabilirdi. Yolda görsem bu ışıkların anlamı ne diye düşünürüm
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alwayspackard 4 yıl
İlk okul çocuğu bilim projesi
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DaRKFoRCeS 4 yıl
önemli olan fonksiyonel olması. aslında iyi bir fikir psikolojik olarak toplumun birbirine etkisi adına.
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rew875 4 yıl
TEKNOLJİ BUKADAR GELİŞTİ AMA BOYLE BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMALARI ÇOK VAHİM
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OverClocK1ng 4 yıl
İyi de niye kırmızı renkte gülümsüyor ki?
Yeşil olsa hem daha iyi görünür, hem de daha pozitif duygular yansıtır.
Kırmızı renkte gülmesi sanki:
"Gülüyorum amaaaa, dışarıda hava tehlikeli, haberin ola."
der gibi gibi...
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Kartal Göz 4 yıl
Asya'da hava bu kadar kirli mi ya! Yani şu aleti tasarlayıp haberini reklamını yaptıracak kadar kirli mi havası?
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ozmenakif 4 yıl
Bence güzel proje
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a_y_k_u_t 4 yıl
MuratAbiGf alır bundan bi tane :D
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doctor_bey 4 yıl
Yapımı çok basit iyi para kazandırır, tabii paradan daha önemli şeyler de var, projenin sembolik olması gibi ;ama para da önemli bir etken tabii
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erdem3113 4 yıl
MuratAbiGf için yapılmış :D
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XQS 4 yıl
zaten teknolojiyle bu kadar uğraştığımız için bu hastalıklar başa geldi bilinçsiz uğraşırsak böyle olur
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Guest-DD1B5D41-9 4 yıl
Millet ne yapacağını şaşırdı artık.teknolojiyle bu kadar uğraşmayın derim Ben.kafayı fazla yormayın kafayı yersiniz.mesela ben foruma haftada bir girerim yoksa kafayı yer insan
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