Yeni MacBook Pro’nun rengarenk duvar kağıtlarını indirin

Haber Editörü
Dün akşam akşam saatlerinde gerçekleştirilen ve Donanım Haber ekibi olarak Türkçe simultane çeviri ile anbean aktardığımız "Hello Again" etkinliğinde uzun süredir heyecanla beklenen yeni MacBook Pro modelleri görücüye çıktı.
Tahmin edildiği gibi klavye bölümünün üzerinde OLED dokunmatik ekranla gelen yeni taşınabilir bilgisayarlar, donanım özellikleriyle çıtayı bir üst seviyeye çıkarmayı başarıyorlar. 5,999 TL ile 9,499 TL fiyat aralığında değişen üç farklı MacBook Pro modeli hakkındaki tüm detaylara dilerseniz buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.
Etkinlikte karşımıza çıkan birbirinden hoş, rengarenk duvar kağıtları ise çok geçmeden paylaşıldı. 2560 x 1440 piksel çözünürlüğündeki 8 adet arka planı hemen aşağıdaki galeriden indirebilirsiniz.
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Aynen ortalama 4000 lira altı PC'si olanlar benzer etkiyi alabilir en fazla hele ThinkPad X1'i falan olanlar hiç yanaşmasın renklerin arasında kaybolursunuz bulamayız
Ekran OLED değilse onda da bir cacık olmaz.
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