Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni MacBook Pro’nun rengarenk duvar kağıtlarını indirin

Dün akşam merakla beklenen yeni MacBook Pro modellerini duyuran Apple’ın tanıtımı sırasında görülen, yüksek çözünürlükteki birbirinden renkli 8 adet duvar kağıdını buradan indirebilirsiniz.
2 yıl
6,4b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dün akşam akşam saatlerinde gerçekleştirilen ve Donanım Haber ekibi olarak Türkçe simultane çeviri ile anbean aktardığımız "Hello Again" etkinliğinde uzun süredir heyecanla beklenen yeni MacBook Pro modelleri görücüye çıktı.
Tahmin edildiği gibi klavye bölümünün üzerinde OLED dokunmatik ekranla gelen yeni taşınabilir bilgisayarlar, donanım özellikleriyle çıtayı bir üst seviyeye çıkarmayı başarıyorlar. 5,999 TL ile 9,499 TL fiyat aralığında değişen üç farklı MacBook Pro modeli hakkındaki tüm detaylara dilerseniz buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.
Etkinlikte karşımıza çıkan birbirinden hoş, rengarenk duvar kağıtları ise çok geçmeden paylaşıldı. 2560 x 1440 piksel çözünürlüğündeki 8 adet arka planı hemen aşağıdaki galeriden indirebilirsiniz. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xtrud 2 yıl en beğenilen
Siyah ağırlıklı olmaması güzel ışık sızmaları belli olmaz Macbooklardaki.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddiyetsiz 2 yıl
Yeni MacBook proların gereksiz bir başka haberi daha. Ha yeni süper yenilik Touchbar'a vurgu yapılması da önemli tabi.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1WAUXHALL 2 yıl
fotoğrafları indirip 15.6" 1366x768 Casper laptopta masaüstü resmi yaptım mükemmel oldu Macbook almaya gerek yok adamların touch bar dediği olayı 5 yıl önce Casper yapmış zaten dokunmatik multimedya tuşları var ha özelleştirilemiyor bir ekran değil ama olsun çok da gerekli değil.
fotoğrafları indirip 15.6" 1366x768 Casper laptopta masaüstü resmi yaptım mükemmel oldu Macbook almaya gerek yok adamların touch bar dediği olayı 5 yıl önce Cas...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
duvar görmesek kağıt diye yutturacaksınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Bunların aynısı imac'lerde de kullanılacaksa çok kötü. Hiçbir deneyimli tasarımcı bu tür Samsung vari rengarenk duvar kağıtlarıyla çalışmaz. Böyle aşırı renkli ekranlara bakmak özellikle baskı işleriyle uğraşan profesyoneller için renk seçimi ve ayrıştırmasında problem oluşturur. Bu yüzden genelde sade siyah beyaz geri plan kullanılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 2 yıl
Fiyat 10000 TL seviyesinde olunca Türk müşteriler anca rengarenk duvar kağıdını indirir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddiyetsiz 2 yıl
Yeni MacBook proların gereksiz bir başka haberi daha. Ha yeni süper yenilik Touchbar'a vurgu yapılması da önemli tabi.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1WAUXHALL 2 yıl
fotoğrafları indirip 15.6" 1366x768 Casper laptopta masaüstü resmi yaptım mükemmel oldu Macbook almaya gerek yok adamların touch bar dediği olayı 5 yıl önce Casper yapmış zaten dokunmatik multimedya tuşları var ha özelleştirilemiyor bir ekran değil ama olsun çok da gerekli değil.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
donanımcı123 2 yıl
Diğer marka bilgisayarları olanlar indirmesin aynı etkiyi bırakmaz
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 2 yıl donanımcı123
donanımcı123

Diğer marka bilgisayarları olanlar indirmesin aynı etkiyi bırakmaz


Aynen ortalama 4000 lira altı PC'si olanlar benzer etkiyi alabilir en fazla hele ThinkPad X1'i falan olanlar hiç yanaşmasın renklerin arasında kaybolursunuz bulamayız
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 2 yıl donanımcı123
donanımcı123

Diğer marka bilgisayarları olanlar indirmesin aynı etkiyi bırakmaz


Ekran OLED değilse onda da bir cacık olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 2 yıl en beğenilen
Siyah ağırlıklı olmaması güzel ışık sızmaları belli olmaz Macbooklardaki.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 yıl
Güzel duvar kağıtları olmuş. Topografik harita üzerindeki eş yükselti eğrilerini çağrıştırdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6377 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
macbook, macbook pro ve
7 etiket daha duvar kağıdı arka plan Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Liselerde telefon kullanımına yeni düzenleme 2 yıl Nvidia'dan 8 günde üçüncü defa sürücü güncellemesi 2 yıl Evga GTX 1000 serisi ekran kartlarında yanma problemi 2 yıl Uber'in uçan araba planları ortaya çıktı "Hayallerinizdekine benzemiyor" 2 yıl Corsair Vengeance LED RAM incelemesi "Tematik ve Şık RAM'ler" 2 yıl Elon Musk'ın devrimsel "güneş çatıları" resmen tanıtıldı 2 yıl Yandex, 2016 yılında büyümeye devam ediyor 2 yıl Dikkat: Arka koltukta emniyet kemeri takmayana ceza 2 yıl Mercedes-Benz'den önümüzdeki dönem için elektrikli araç atağı 2 yıl Dünya GSM Birliği Yönetim Kurulu’nda iki Türk yönetici 2 yıl Deadpool 2 için yönetmen arayışına başlandı 2 yıl LG Mobile büyük kayıp yaşıyor 2 yıl Samsung Galaxy S7 Edge, Note 7'nin rengine büründü 2 yıl Hitman: Sniper güncellemesi oyunu Cadılar Bayramına çeviriyor 2 yıl 11 inçlik MacBook Air’e elveda 2 yıl Huawei Enjoy 6 tanıtıldı 2 yıl 2si1 "Yardımınıza ihtiyacı olan" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Vine için sürpriz talip 2 yıl Tesla kurumsal bataryalarının enerji yoğunluğunu iki katına çıkardı 2 yıl Tübitak’tan manyetik silah: SAPAN 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni MacBook Pro’nun rengarenk duvar kağıtlarını indirin Sonraki Yeni MacBook Pro’larda kullanılan AMD yongalarının detayları belli oldu 2 yıl Otomobilde ÖTV sistemi değişiyor, işte detaylar 2 yıl Türkiye eğitim sıralamasında sondan dördüncü oldu 2 yıl Samsung 3.çeyreği de liderlikle kapattı 2 yıl Uber'in sahibi olduğu sürücüsüz tır "Otto" ilk teslimatını gerçekleştirdi 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 Ti raflara çıkıyor 2 yıl Microsoft Türkiye’den önemli kış saati güncellemesi 2 yıl Apple Final Cut Pro X’e Touch Bar desteği 2 yıl Pascal tabanlı Titan X sadece Nvidia’ya özel kalacak 2 yıl Qualcomm, tarihteki en büyük yarı iletken satın alımına imza atıyor 2 yıl AT&T'nin kullanıcı bilgilerini devlete sattığı ortaya çıktı 2 yıl TV uygulaması ile eğlence tek merkezde toplanıyor 2 yıl Apple MacBook Pro ailesi yenilendi: işte görüntüler ve özellikler 2 yıl Vine kapanıyor 2 yıl Türk Telekom'un satılacağı iddia ediliyor 2 yıl Otomobillerde cam filmi artık serbest oluyor 2 yıl Twitter gelirleri beklentileri aştı ancak işten çıkarmalar devam edecek 2 yıl Microsoft'un dün gece düzenlenen etkinlikte duyurduğu 8 önemli yenilik 2 yıl Surface Book şimdi daha güçlü 2 yıl Girişimciliğin kalbi Aralık ayında Ankara’da atıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim