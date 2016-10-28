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Türkiye eğitim sıralamasında sondan dördüncü oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından ülkelerin eğitim düzeylerine yönelik gerçekleştirilen "2016 Tek Bakışta Eğitim" araştırmasında Türkiye sondan dördüncü sırada yer aldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ülkemizde proje okul ve eğitim sistemine yönelik tartışmalar devam ederken OECD tarafından yayınlanan son eğitim endeksi raporu tartışmaları alevlendirdi. Öğrencilerin donanımları, eğitim süreleri ve 25 ila 64 yaş arası yetişkinlerin lise ve üstü eğitim durumları gibi ölçütlerin yer aldığı araştırmada, yüksek öğretimde yaşanan sosyal ve cinsiyet eşitsizlikleri de incelendi.
Buna göre "2016 Tek Bakışta Eğitim" yıllık raporunda Türkiye, 38 OECD üyesi ülke arasında 35. sırada yer aldı. Ülkemizi Güney Afrika, Brezilya ve Meksika izliyor. Listenin bir numarasında Finlandiya yer alırken onu Estonya, Danimarka, Polonya ve Avurstralya takip etti.
Toplam 38 üye ülkenin yer aldığı araştırmada Türkiye’de ortalama eğitim görme süresi 16,9 yıl olarak hesaplandı. 24-64 yaş arası lise mezunlarının oranı ise yüzde 36. OECD ortalamasının yüzde 76 olduğu düşünüldüğünde ülkemizin verileri beklentilerin bir hayli altında kalıyor.

Kız öğrenciler derslerde daha başarılı

Rapordaki verilere göre kadınlar, bilim ve mühendislik gibi bazı alanlarda yetersiz kalırken, sağlık alanında ise büyük başarı elde ediyorlar. Cinsiyet ayrımının çalışma alanlarında da kendini gösterdiğine dikkat çekilen araştırmada kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu ve yüksek öğretimdeki başarının ülkenin eğitim kalitesinin yüksek olduğu anlamına gelmeyeceği belirtiliyor.
Türkiye'de 13 senedir bilim ve matematik alanlarında uygulanan OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’na (PISA) göre 2003 yılında 432 olan puanımız 2012'de 448'e yükseldi. Bu yükseliş daha çok yüksek sosyo-ekonomik ve eğitimsel ihtiyaçları olan öğrencilerde izlendi. Göçmenlik konusuna da değinen OECD, ailesinde göçmenlik olan öğrencilerin ancak velileriyle aynı eğitim seviyesine erişebildiğini söylüyor ve Türkiye'de bu durumun fazlasıyla görüldüğüne işaret ediliyor.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37779042 Yorum Yaz
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Guest-BF8E9B238 3 yıl en beğenilen
Daha çok imam hatip açmalıyız.
4 Yanıt Yanıtla +271
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Fatic 3 yıl
Kıskandıkları için bizi sondan dördüncü yapmışlar.Türkiye'nin eğitim durumunu bi kaç kendini bilmez kurum belirleyemez millet belirler sesleri kulaklarımda çınlıyor.
Kıskandıkları için bizi sondan dördüncü yapmışlar.Türkiye'nin eğitim durumunu bi kaç kendini bilmez kurum belirleyemez millet belirler sesleri kulaklarımda çınl...
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2 Yanıt Yanıtla +195
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i3e 3 yıl
butun okullari imam hatipe cevirip okullardan fen matematik gibi seytan icatlarini cikartarak bu sorunun ustesinden gelebiliriz. itiraz edene din dusmani der sustururuz. hedef 2023te yilda ikimilyon imam yetistirmek olmali. birakin onlari, turkiyenin yukselisini cekemiyorlar.
butun okullari imam hatipe cevirip okullardan fen matematik gibi seytan icatlarini cikartarak bu sorunun ustesinden gelebiliriz. itiraz edene din dusmani der su...
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QapriCe 3 yıl
Buradaki tartışma dili ne kadar eğitimli olduğunuzu gösteriyor zaten. İmamhatibe laf atan arkadaşlar imamhatipleri elbet savunmuyorum fakat tercihtir gidersin gitmezsin sen çalıştın da odtüyü mü itüyü mü marmara üni yi mi kazandın da hayır sen imamhatipe gideceksin dediler. Önce kendi evinizi toparlayın da sonra başka evlerin dağınıklığını konuşursunuz! Boş lafa gelince sizin gibilerden iyisi yok icraata gelince pısss hadi ordan...
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tutankenshta 3 yıl QapriCe
tercih filan değil tüm okulları imam hatipe çeviren hükümetle o tercih değil zorlama oluyor...
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exotic. 3 yıl
Beyler uppp
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taners9 3 yıl
Olmayan şeyde sıralamaya giremezsin, eğitim değildir o öğretimdir.
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ArchloveKilled 3 yıl
14 yılda bir sistemi oturtamadılar değil, oturtmadılar arkadaşım. Bilinçli bir şey bu.
Okumuş, bilgili, aydın, başarılı, bilimsel düşünen, sorgulayan bir nesili hangi diktatör güç ister..?
Yazıklar olsun.
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R-10 3 yıl ArchloveKilled
Ağzına sağlık

Her gelen bakan eğitimi daha da geriye götürmek için çalışıyor.
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potansiyel suçlu 3 yıl
Emeği geçenlere teşekkürü bir borç bilirim. Topunuzun eline sağlık.
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Guest-C302EA147 3 yıl
Kimse kusura bakmasin sondan dorduncuymusuz. Ben inanmiyorum boyle seylere. Yurtdisi kredi kurumlarinin bile nasil bir oyun oynadigini gorursek Turkiye uzerinde bu seyede inanmamak gerekir. Ha egitim sistemi cok iyi degil ama bu kadarda olmaz. Bizimle dalga gecmisler sizde ciddi ciddi yorum yapiyorsunuz.
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ertewas 3 yıl
öncelikle şu zorunlu eğitimi kaldıracaksın, yada zorunlu tutuyorsan illaki herkes akademik eğitim alacak değil, ilk dört yıldan sonra çıraklık teknik okulları yaygınlaştır, hayvanı doldurur gibi sınıfa 40-50 kişiyi doldur, yarının dersle okulla alakası yok. insanın biraz kendinde olacak, memlekette herşey başıboş, adam öğrenmedikten sonra derse 50 prof aynı anda soksan hikaye, okumayan adamı okulda tutmayacaksın, eskiden güzeldi, okuyacak adam okulda, okumayacak adam piyasada, çarşıda sanayide. okumanın ondan kıymeti yok şimdi, adam okula zibidiliğe gelmiş, sorumsuz, soytarı. bi yaptırımda yok. kendine de zarar, okula da zarar, öğrenecek adama da zarar, millete de zarar...
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1WAUXHALL 3 yıl
şahsen ben çocuğumun ilköğretim ve kolej eğitimini Türkiye'de almasını isterim İngiltere'de Türkçe konuşamayan bir çocuk yetiştirmek istemiyorum ancak elbette üniversitesini de burada okusun istiyorum onun için yeterli maddi gücüm var ve ben kendi çocuğumu devletin sunduğu boktan imkanlardan daha iyi şartlarda okuturum özel okullarda, sizi bilemem.
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Kabus87 3 yıl
Bu araştirma yalandir boyle diyen ulkemizi kucuk dusurmek isteyen lobidir

En azindan Etiyopya Zambawne Suriyeyi geçmişiz
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cadence1 3 yıl Kabus87
Kabus87

Bu araştirma yalandir boyle diyen ulkemizi kucuk dusurmek isteyen lobidir

En azindan Etiyopya Zambawne Suriyeyi geçmişiz


bu çocukcaz da etiyopyayı gectiği için mutlu olmuş


biliyoruz ki forumdan ibaret degil bu toplum
burda yorum yapan bazı kişiler şaka olmalı .

bi insan bu kadan şey olamaz ki
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comma 3 yıl
İyiymişiz gene. sonuncuyuz sanıyordum.
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tur1st 3 yıl
Lol. Fotomontaj
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