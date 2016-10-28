Türkiye eğitim sıralamasında sondan dördüncü oldu

Ülkemizde proje okul ve eğitim sistemine yönelik tartışmalar devam ederken OECD tarafından yayınlanan son eğitim endeksi raporu tartışmaları alevlendirdi. Öğrencilerin donanımları, eğitim süreleri ve 25 ila 64 yaş arası yetişkinlerin lise ve üstü eğitim durumları gibi ölçütlerin yer aldığı araştırmada, yüksek öğretimde yaşanan sosyal ve cinsiyet eşitsizlikleri de incelendi.

Buna göre "2016 Tek Bakışta Eğitim" yıllık raporunda Türkiye, 38 OECD üyesi ülke arasında 35. sırada yer aldı. Ülkemizi Güney Afrika, Brezilya ve Meksika izliyor. Listenin bir numarasında Finlandiya yer alırken onu Estonya, Danimarka, Polonya ve Avurstralya takip etti.

Toplam 38 üye ülkenin yer aldığı araştırmada Türkiye’de ortalama eğitim görme süresi 16,9 yıl olarak hesaplandı. 24-64 yaş arası lise mezunlarının oranı ise yüzde 36. OECD ortalamasının yüzde 76 olduğu düşünüldüğünde ülkemizin verileri beklentilerin bir hayli altında kalıyor.

Kız öğrenciler derslerde daha başarılı

Rapordaki verilere göre kadınlar, bilim ve mühendislik gibi bazı alanlarda yetersiz kalırken, sağlık alanında ise büyük başarı elde ediyorlar. Cinsiyet ayrımının çalışma alanlarında da kendini gösterdiğine dikkat çekilen araştırmada kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu ve yüksek öğretimdeki başarının ülkenin eğitim kalitesinin yüksek olduğu anlamına gelmeyeceği belirtiliyor.

Türkiye'de 13 senedir bilim ve matematik alanlarında uygulanan OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’na (PISA) göre 2003 yılında 432 olan puanımız 2012'de 448'e yükseldi. Bu yükseliş daha çok yüksek sosyo-ekonomik ve eğitimsel ihtiyaçları olan öğrencilerde izlendi. Göçmenlik konusuna da değinen OECD, ailesinde göçmenlik olan öğrencilerin ancak velileriyle aynı eğitim seviyesine erişebildiğini söylüyor ve Türkiye'de bu durumun fazlasıyla görüldüğüne işaret ediliyor.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37779042