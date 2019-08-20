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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Mercedes-Benz Sprinter'ın öne çıkan teknolojileri

Mayıs ayında Türkiye pazarına giriş yapan yeni nesil Mercedes-Benz Sprinter, güvenlik ve konfor odaklı sunduğu teknolojilerle dikkat çekiyor. İşte yeni Sprinter'ın sahip olduğu teknolojik donanımlar:
33 dk.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Mercedes-Benz Sprinter'ın öne çıkan teknolojileri
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1996 yılından bu yana Türkiye’deki hafif ticari araç sınıfının önemli oyuncularından biri olan Sprinter, 2019 yılında yeni nesli ile yollara çıkmaya başladı. Mayıs ayında Türkiye’de de satışa sunulan yeni Mercedes-Benz Sprinter, yeni teknolojileri ile sınıfında fark yaratmayı hedefliyor.

1.700'ün üzerinde kombinasyon seçeneği 

Yeni Mercedes-Benz Sprinter Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı kombinasyon seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Aracın temelini modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu yapı sayesinde şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalara yeni çözüm önerileri sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter'ın öne çıkan teknolojileri

MBUX ve 360 derece kamera sistemi 

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da 5 inçlik renkli gösterge paneli ve 10 inçlik dokunmatik ekrana sahip MBUX bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Gelişmiş multimedya deneyimini ticari sınıfa aktaran bu sistem üzerinden kişiselleştirilebilen menüler arasında geçiş yapılabiliyor ve 360 derece kamera sistemi görüntülenebiliyor. Kör noktaları en aza indiren kamera sistemleri yeni Mercedes-Benz Sprinter’ın kolaylıkla park edilmesini sağlıyor.

Gelişmiş sürücü asistan sistemleri 

Yeni Mercedes-Benz Sprinter, sürücü ve yolcuların konforunu düşündüğü kadar güvenliğini de düşünüyor. Mesafe takip sistemi DISTRONIC, yaya ve bisikletlileri algılayan Aktif fren asistanı, Aktif şerit takip asistanı, yorgunluk uyarısı, kendi kendini temizleyebilen geri görüş kamerası, 360 derece görüş açısına sahip park yardımcısı ve yağmur tipi silecek sistemi yeni Sprinter’ın dikkat çeken teknolojileri arasında. Halojen farlara göre daha homojen bir ışık dağılımı sunan ve daha düşük enerji tüketen LED farlar da yeni Mercedes-Benz Sprinter’ın özelliklerinden.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter'ın öne çıkan teknolojileri
 

Yeni klima sistemi 

Her koltuk sırasında USB girişleri ve telefon koyma yerlerinin bulunduğu yeni Sprinter’ın hem ön koltuklar hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemine yer veriliyor. Yolcu bölümünün havalandırma ayarları hem arkada hem de sürücü bölümündeki klima kontrol sistemiyle yönetilebiliyor. 7 farklı seviyede hava üfleyebilen sistem, polen ve partikül filtresi sayesinde araç içindeki havayı da temizliyor. Mayıs ayından bu yana Türkiye’de satışta olan yeni Sprinter fiyatı 195 bin 280 TL’den başlıyor.



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