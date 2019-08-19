Hibrit motorlu Mercedes A250 e ve B250 e tanıtıldı

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Alman otomotiv devi Mercedes bir yandan EQ adını verdiği tam elektrikli modelleri pazara hazırlarken diğer yandan mevcut kompakt modellerine elektrik desteği getiriyor. Mercedes-Benz A Serisi, A Serisi Sedan ve B Serisi’nin plug-in hybrid versiyonları da bu kapsamda tanıtıldı.

Mercedes-Benz A Serisi, A Serisi Sedan ve B Serisi’nin plug-in hybrid versiyonları ‘250 e’ rozeti taşıyor. Elektrik destekli modellerin dış tasarımında bu rozet ve sağ arka çamurluktaki şarj girişi dışında pek bir fark bulunmuyor. Bunun yanı sıra araçlardaki MBUX bilgi-eğlence sisteminin batarya seviyesi, menzil ve en yakın şarj istasyonları gibi bilgileri gösterecek şekilde güncellendiği belirtiliyor.

Üçüncü nesil plug-in hybrid teknolojisi kullanan A 250 e, A 250 e Sedan ve B 250 e modellerinde 160 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.3 litre benzinli motor bulunuyor. Söz konusu üniteye 102 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motoru destek oluyor. Böylelikle toplamda 215 beygir güç ve 450 Nm tork açığa çıkıyor. Üretilen güç 8 ileri F-DCT Hybrid şanzımanla yola aktarılıyor.

Arkada minimum alan kaybı sağlamak için egzoz sistemi ortaya yerleştirilmiş

Mercedes-Benz modellerinde bir ilk olarak; A 250 e, A 250 e Sedan ve B 250 e modellerindeki içten yanmalı ünite elektrik motoru tarafından çalıştırılıyor. Böylelikle araçta ayrı bir starter bulunmasına gerek kalmıyor. Elektrik motoru, arka koltukların altına yerleştirilen su soğutmalı 15.6 kWh’lık bataryadan besleniyor. Bu da söz konusu modellere WLTP ölçümlerine göre 60 ila 70 km arasında saf elektrikli menzil sağlıyor.

A 250 e, A 250 e Sedan ve B 250 e modellerindeki bataryanın standart şarj cihazı ile yüzde 10’dan yüzde 100’e ulaşması 1 saat 45 dakika sürüyor. Hızlı şarj özelliği devreye girdiğinde ise yüzde 10’dan yüzde 80’e dolum 25 dakika gibi daha kısa bir süreye indirilebiliyor. 0-100 km/s hızlanmaları 6.6 ve 6.8 saniye arasında değişen araçlar normal modda 235 km/s, saf elektrik modunda ise 140 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.

Mercedes-Benz A 250 e, A 250 e Sedan ve B 250 e modelleri Almanya’da sırasıyla 36 bin 943 euro, 37 bin 300 euro ve 37 bin 660 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Mercedes-Benz-wide-range-of-third-generation-plug-in-hybrids-EQ-Power-for-the-first-time-also-for-A--and-B-Class.xhtml?oid=44140262&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT10aHVtYnM!&rs=3