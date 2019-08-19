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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hibrit motorlu Mercedes A250 e ve B250 e tanıtıldı

Mercedes-Benz A Serisi, A Serisi Sedan ve B Serisi modellerin plug-in hybrid versiyonları tanıtıldı. 70 km'ye kadar saf elektrikli menzil sunan kompakt modellerde 102 beygirlik elektrik motoru mevcut.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hibrit motorlu Mercedes A250 e ve B250 e tanıtıldı
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Alman otomotiv devi Mercedes bir yandan EQ adını verdiği tam elektrikli modelleri pazara hazırlarken diğer yandan mevcut kompakt modellerine elektrik desteği getiriyor. Mercedes-Benz A Serisi, A Serisi Sedan ve B Serisi’nin plug-in hybrid versiyonları da bu kapsamda tanıtıldı.

Mercedes-Benz A Serisi, A Serisi Sedan ve B Serisi’nin plug-in hybrid versiyonları ‘250 e’ rozeti taşıyor. Elektrik destekli modellerin dış tasarımında bu rozet ve sağ arka çamurluktaki şarj girişi dışında pek bir fark bulunmuyor. Bunun yanı sıra araçlardaki MBUX bilgi-eğlence sisteminin batarya seviyesi, menzil ve en yakın şarj istasyonları gibi bilgileri gösterecek şekilde güncellendiği belirtiliyor.

Üçüncü nesil plug-in hybrid teknolojisi kullanan A 250 e, A 250 e Sedan ve B 250 e modellerinde 160 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.3 litre benzinli motor bulunuyor. Söz konusu üniteye 102 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motoru destek oluyor. Böylelikle toplamda 215 beygir güç ve 450 Nm tork açığa çıkıyor. Üretilen güç 8 ileri F-DCT Hybrid şanzımanla yola aktarılıyor.

Arkada minimum alan kaybı sağlamak için egzoz sistemi ortaya yerleştirilmiş 

Mercedes-Benz modellerinde bir ilk olarak; A 250 e, A 250 e Sedan ve B 250 e modellerindeki içten yanmalı ünite elektrik motoru tarafından çalıştırılıyor. Böylelikle araçta ayrı bir starter bulunmasına gerek kalmıyor. Elektrik motoru, arka koltukların altına yerleştirilen su soğutmalı 15.6 kWh’lık bataryadan besleniyor. Bu da söz konusu modellere WLTP ölçümlerine göre 60 ila 70 km arasında saf elektrikli menzil sağlıyor.

A 250 e, A 250 e Sedan ve B 250 e modellerindeki bataryanın standart şarj cihazı ile yüzde 10’dan yüzde 100’e ulaşması 1 saat 45 dakika sürüyor. Hızlı şarj özelliği devreye girdiğinde ise yüzde 10’dan yüzde 80’e dolum 25 dakika gibi daha kısa bir süreye indirilebiliyor. 0-100 km/s hızlanmaları 6.6 ve 6.8 saniye arasında değişen araçlar normal modda 235 km/s, saf elektrik modunda ise 140 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.

Mercedes-Benz A 250 e, A 250 e Sedan ve B 250 e modelleri Almanya’da sırasıyla 36 bin 943 euro, 37 bin 300 euro ve 37 bin 660 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Mercedes-Benz-wide-range-of-third-generation-plug-in-hybrids-EQ-Power-for-the-first-time-also-for-A--and-B-Class.xhtml?oid=44140262&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT10aHVtYnM!&rs=3 Yorum Yaz
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SaB0 36 dk.
Küfür etmeyeceğim
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AlmostFly 1 sa.
Aslında hem güçlü hem de ekonomik bir araç olmuş. Türkiye fiyatı da vergilendirmeden dolayı biraz uygun olabilir.
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mokinto 1 sa.
15.6 kwh batarya ile 70 km menzil mantıksız. Bmw I3 60ah batarya yaklaşık 19 kwh ile 180 km yaz menzili verebiliyor.
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DH Misafiri 2 sa.
Almanya satış fiyatını biz ne yapacağız. Türkiye satış fiyatı lazım. Gerçi alamayacağız ama olsun.
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ymhaslaman 48 dk.
Dostum 10 ile çarp. Al sana TR fiyatı.
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