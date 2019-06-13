Yeni Renault Captur'un tasarımı sızdırıldı

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Fransız üreticinin ilk kez 2013 yılında tanıttığı başarılı crossover modeli Renault Captur, artık yeni nesline kavuşmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda sıkça casus kameralara yakalanan yeni Renault Captur, yoğun kamuflaj nedeniyle tasarımındaki değişimi gizli tutuyordu. Fakat bugün sızdırılan ve yeni Renault Captur olduğu iddia edilen bir görsel vasıtasıyla tasarımın bir kısmı ortaya çıkmış oldu.

Söz konusu görsel, yeni Renault Captur’un dünya prömiyeri için yapılan çekimler esnasında yakalanarak Fransız basınına servis edilmiş. Yeni Renault Captur’da gözümüze çarpan ilk şey, Magane dahil Renault ailesinin pek çok modelinde gördüğümüz yeni far tasarımı oluyor. Bunun yanı sıra ızgara yapısının eskiye nazaran pek değişmediği, sis farlarının alttaki hava deliklerinden ayrılarak dikey bir yerleşime kavuştuğu görülüyor. Ayrıca, eski modelde gördüğümüz koruma plakası yeni Renault Captur’da da varlığını sürdürüyor.

CMF-B platformu üzerine inşa edilen yeni Renault Captur, yanlardaki kaslı görünümü ve yükseltilen ön profili sayesinde eskiye nazaran daha heybetli duruyor. Yeni Clio’da da gördüğümüz bu platform, hibrit ve tam elektrikli versiyonlara imkan verecek şekilde geliştirilmiş. Dolayısıyla yeni Renault Captur’un yeni motorların yanı sıra plug-in hybrid güç ünitesiyle gelmesi pek sürpriz olmayacak.

Yeni Renault Captur, hibrit versiyonla birlikte gelecek

Yeni Renault Captur’daki hibrit sistemin Clio’dakiyle benzer olması yüksek ihtimal. Bu sistem, 89 bg’lik 1.6 litre benzinli motor, 1,2 kWh batarya paketi ve 40 bg’lik elektrik motorunun bir araya gelmesinden oluşuyor. Yeni Renault Captur’un hibrit versiyonunda bu bataryanın 9,8 kWh’e yükseltileceği söyleniyor. Bu sayede saf elektrik modunda 40-50 kilometre gibi bir menzil elde edilebilecek.

Yeni Renault Captur’un önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Aracın tasarımı ve özellikleriyle ilgili henüz resmi bir paylaşım yok. Dolayısıyla sızdırılan bu görselin sahte olma ihtimalini de göz önünde bulundurmakta fayda var.