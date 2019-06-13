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Yeni Renault Captur'un tasarımı sızdırıldı

Bugün Fransız basınında yeni Renault Captur'a ait olduğu iddia edilen bir görsel ortaya çıktı. Eğer iddia doğruysa, hibrit versiyona sahip olması beklenen ikinci nesil Captur'un tasarımı böyle olacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Renault Captur'un tasarımı sızdırıldı
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Fransız üreticinin ilk kez 2013 yılında tanıttığı başarılı crossover modeli Renault Captur, artık yeni nesline kavuşmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda sıkça casus kameralara yakalanan yeni Renault Captur, yoğun kamuflaj nedeniyle tasarımındaki değişimi gizli tutuyordu. Fakat bugün sızdırılan ve yeni Renault Captur olduğu iddia edilen bir görsel vasıtasıyla tasarımın bir kısmı ortaya çıkmış oldu.

Söz konusu görsel, yeni Renault Captur’un dünya prömiyeri için yapılan çekimler esnasında yakalanarak Fransız basınına servis edilmiş. Yeni Renault Captur’da gözümüze çarpan ilk şey, Magane dahil Renault ailesinin pek çok modelinde gördüğümüz yeni far tasarımı oluyor. Bunun yanı sıra ızgara yapısının eskiye nazaran pek değişmediği, sis farlarının alttaki hava deliklerinden ayrılarak dikey bir yerleşime kavuştuğu görülüyor. Ayrıca, eski modelde gördüğümüz koruma plakası yeni Renault Captur’da da varlığını sürdürüyor.

CMF-B platformu üzerine inşa edilen yeni Renault Captur, yanlardaki kaslı görünümü ve yükseltilen ön profili sayesinde eskiye nazaran daha heybetli duruyor. Yeni Clio’da da gördüğümüz bu platform, hibrit ve tam elektrikli versiyonlara imkan verecek şekilde geliştirilmiş. Dolayısıyla yeni Renault Captur’un yeni motorların yanı sıra plug-in hybrid güç ünitesiyle gelmesi pek sürpriz olmayacak.

Yeni Renault Captur, hibrit versiyonla birlikte gelecek 

Yeni Renault Captur’daki hibrit sistemin Clio’dakiyle benzer olması yüksek ihtimal. Bu sistem, 89 bg’lik 1.6 litre benzinli motor, 1,2 kWh batarya paketi ve 40 bg’lik elektrik motorunun bir araya gelmesinden oluşuyor. Yeni Renault Captur’un hibrit versiyonunda bu bataryanın 9,8 kWh’e yükseltileceği söyleniyor. Bu sayede saf elektrik modunda 40-50 kilometre gibi bir menzil elde edilebilecek.

Yeni Renault Captur’un önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Aracın tasarımı ve özellikleriyle ilgili henüz resmi bir paylaşım yok. Dolayısıyla sızdırılan bu görselin sahte olma ihtimalini de göz önünde bulundurmakta fayda var.


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orcnd 1 hf. en beğenilen
süreyya koş seni çağırıyorlar
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Şıh Hazretleri 1 hf. madmahmutd
Amaç da o zaten, kaza anında dağılan araç üretmek. Çünkü araç kaza yaptığı zaman dağılarak hasarı sönümlüyor, bu da kabin içine hissedilen hasarı düşürüyor. Keza ağırlık düşürülerek de yine aracın kabini içerisinde hissedilen kuvveti düşürmeyi çabalıyorlar. Mesela, 1998 model Corolla ile 2015 model bir Corolla'nın çarpışma testi,

Ayrıca, ekonomik olarak da düşünür isek, araçlar ne kadar ağırsa o kadar daha fazla yakar. Hem de ağır araçtaki süspansiyon vs gibi zımbırtılar daha çok yıpranır hafif araçlara göre. Araç üreticileri için de daha az malzeme kullanmak, ya da daha hafif, üretim maliyetinin düşmesi, bu da aracın daha ucuza satılması demek, nispeten tabi. İşin çevresel boyutu da var. Yani hafif araç çöptür, aman kalitesizdir, çabuk dağılır gözüyle bakmak yanlış hocam. Bu kadar devasa mühendislik argeleri, çalışmaları boşuna mı var?

Amaç da o zaten, kaza anında dağılan araç üretmek. Çünkü araç kaza yaptığı zaman dağılarak hasarı sönümlüyor, bu da kabin içine hissedilen hasarı düşürüyor. Ke...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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MÜŞAVİR 1 hf.
Tamam tasarım sızdırıldı da, hesap makinesi ile mi çekmiş fotoğrafı sızdıran kişi. O çözünürlük ne öyle.
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CHNGRZDMR 1 hf.
Zaten bize hiçbir görsel göstermeden Captur nasıl bir arabaya benzer diye soran olsaydı gözümde buna benzer bişey canlanırdı.
Tasarım dili diye birşey çıkarttılar son 10 - 15 yıldır hep birbirine benzeyen neredeyse aynı arabalar.
Bir laf var bizde Alttan bak reno üstten bak reno.
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Tefek 1 hf. yeni yorumcu
Fotoğrafın çözünürlüğü gibi araba da oyle;)
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DH Misafiri 1 hf.
iyide alım gücü düştü bunu araba alanlar değiştirmez benzin zamlandı bunu araç sürenler değiştirmez dışarıda 90.000 birim olan araç sanırsam camaro falandır büyük ihtimal türkiyedeki fiyatı ne kadar acaba sabah sabah ayar bozmaya gelmiş jmnlfgkjlfkud ya :)
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DH Misafiri 1 hf.
Sevim koş reno yine aynı reno
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AL3lMA 1 hf.
Renault markasına hiç isinanadim bir türlü nedendir bilinmez bende hep kötü imajı var ama etraf Renault dolu
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selamolsun1 1 hf.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 1 hf.
Aha derhal süreyya resmini koyun yoksa başımıza taş yağar
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Lepanto 1 hf.
Eli yüzü toparlanmı?, mevcut kasa çok çok kötü.
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sistemli adam 1 hf.
Tasarım çok mu içmiş ?
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RaptorFX 1 hf.
Eski tasarımına göre daha güzel. Talismanla başlayan tasarıma ayak uydurmuş. Güzel de olmuş.
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