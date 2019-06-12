Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skoda, öğrencilere özel araç paylaşım hizmeti başlattı

Yeni neslin araç sahipliğine pek önem vermemesi, üreticileri araç paylaşım hizmeti sunmaya zorluyor. Skoda, Uniqway adını verdiği yeni araç paylaşım platformunu öğrencilerin kullanımına sundu.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,1b
1
7
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Skoda, öğrencilere özel araç paylaşım hizmeti başlattı
Tam Boyutta Gör

Araç sahipliği artık yeni neslin öncelikleri arasında yer almıyor. Özellikle Avrupa ve Amerika’daki genç nesil, otomobil sahibi olmak yerine araç paylaşım modellerini tercih ediyor. Bu da araç paylaşım sisteminin hızla büyümesine neden oluyor.

Söz konusu durumun bilincinde olan Skoda, öğrencileri hedef alan yeni araç paylaşım platformunu duyurdu. Şuanda Avrupa’da türünün ilk örneği olan sisteme Uniqway adı verilmiş ve bugünden itibaren Prag şehrindeki üç üniversitede uygulanmaya başlanmış. Ayrıca, uygulamadan öğretim üyelerinin de faydalanabileceği belirtilmiş.

Öğrenci numarasıyla kayıt olunuyor

Skoda’nın Uniqway sistemini kullanmak isteyen öğrencilerin yapması gereken oldukça basit. Öğrenci numarasını kullanarak servise kayıt oluyor ve uygulama üzerinden kendilerine en yakın aracı seçip kiralayabiliyorlar. Kiralama süresi ve kat edilen mesafe, aracı kiralamak için kullanılan uygulama üzerinden takip ediliyor.

Kiralama sonrasında hesaplanan ücret direkt olarak uygulama üzerinden tahsis ediliyor. Ödenecek ücret her saat için 1,30 dolar, üzerine kat edilen her kilometre için 22 cent olarak belirlenmiş. Uzun mesafelerde kilometre başına ödenen ücretin düşürüldüğü de verilen bilgiler arasında.

Skoda’nın öğrencilere özel araç paylaşım platformunda Skoda Fabia modelleri kullanılıyor. Çekyalı üretici bu modelleri gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri, düşük yakıt tüketimi ve küçük boyutu nedeniyle tercih ettiklerini belirtiyor. Araç alma ve bırakma noktaları da şimdiden ayarlanmış. Üniversite binalarının yanında, yurtlarda ve şehirdeki ücretsiz otoparklarda bu araçlar için özel alanlar tahsis edilmiş.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_Kullanıcı_Adı_ 1 hf. double or nothing
Katılıyorum hocam. Haklısınız. Ben örnek olsun diye öyle dedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
Pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Kullanıcı_Adı_ 1 hf.
Pahalı mı?

24 saat kiralasa
24x1.30 = 31.2
200 km yol gitse
200x0.22 = 44
Toplam
31.2+ 44 = 75.2
Siz nerede 75 para birimine 1 gün araba kiralıyorsunuz?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 1 hf.
Otomobili yıllardır üreten ve yakıtıyla birlikte kendisine yıllardır ucuz fiyatlara sahip olup bir doyum noktasına ulaşan iki bölgeden bahsediyoruz. Bir şeylere sahip olmaktan vazgeçilmesine kolay olduğu için dijital dünyadan başlandı ama bir diğer etki de sıkı DRM vb. takipleri ile insanlar bu yönlere zrolandı. Eskiden bir kere satın alıp istediğiniz kadar arkadaşınız ile paylaşabiliyorken şimdi herkes kendi aboneliğini alıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sunbird 1 hf.
garent moov da bu şekilde çalışıyordu diye hatırlıyorum, saatlik + km başına para
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 1 hf.
acaba yeni nesil niye paylaşıma önem vermiyor hiç düşündürler mi ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Google, Android Q Beta 4’de yaşanan sorunu giderdi 1 hf. Apple'ın Mac Pro'suna rakip | 40 çekirdekli, 60TB depolamalı sistem 1 hf. Pokemon GO benzeri Stranger Things oyunu geliyor 1 hf. Müthiş iddia: Huawei'nin HongMeng işletim sistemi Android'den %60 daha hızlı 1 hf. Gerçek Linux çekirdeği Windows alt sistemine entegre ediliyor 1 hf. Google Drive ve Fotoğraflar entegrasyonu sona eriyor 1 hf. Asus dünyanın ilk içerik sıkıştırma teknolojili monitörünü tanıttı 1 hf. AMD'den dünya rekorları | 5.4GHz'de çalıştırılan Ryzen 9 3950X kırdı 1 hf. Atom Karınca gibi masaüstü bilgisayar | ZOTAC Mek Mini 1 hf. Google tarafından paylaşılan Pixel 4 görseli karşınızda 1 hf. Elektronik eşya ve televizyonlarda taksit sayısı arttırıldı 1 hf. Yeni Renault Captur'un tasarımı sızdırıldı 1 hf. Mi 9T ve Mi Band 4 Avrupa için tanıtıldı 1 hf. Jupiter’in uydusu Europa’nın yüzeyinde bol miktarda “sofra tuzu” tespit edildi 1 hf. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş-dönüş biletinin fiyatı belli oldu 1 hf. Samsung'tan Snapdragon 855 ve S-Pen'li amiral gemisi tablet geliyor 1 hf. Şipşak kameralarda ses kaydı dönemi başlıyor 1 hf. iPhone XR 2, şimdiye kadarki en büyük tek hücreli pile sahip iPhone olabilir 1 hf. Infinity-V ekranlı Samsung Galaxy A10e resmen duyuruldu 1 hf. AKG Y500'e biri kötü mü dedi? | AKG Y500 inceleme ve Ofis vlog #2 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Skoda, öğrencilere özel araç paylaşım hizmeti başlattı Sonraki Android Pie güncellemesi alan Nokia telefonlar 1 hf. Fotoğraf filmleri küllerinden doğuyor 1 hf. PES’in yeni oyunu, yeni isimle geliyor: İşte karşınızda eFootball PES 2020 1 hf. Xiaomi iki yeni akıllı hoparlör çıkardı 1 hf. Bakteriyel enzimler sayesinde A kan grubu genel vericiye çevrildi 1 hf. Gigabyte yeni 240Hz oyuncu monitörünü duyurdu 1 hf. Nintendo Switch’e The Witcher 3 geliyor 1 hf. Otokar, 300 km menzilli yeni elektrikli otobüsü e-Kent C'yi tanıttı 1 hf. Microsoft, 88 açığı kapattığı Windows güvenlik güncellemesini yayınladı 1 hf. WhatsApp, platformun kötüye kullanımı karşısında hukuki işlem başlatacağını açıkladı 1 hf. AMD’den 749 dolarlık Ryzen 9 3950X, dünyanın ilk 16 çekirdekli oyun işlemcisi oldu 1 hf. Elon Musk, 645 km menzilli Tesla modelinin çok yakında geleceğini açıkladı 1 hf. Foxconn, iPhone üretimini Çin dışına taşıyabileceğini açıkladı 1 hf. Tom Clancy's Elite Squad mobil için duyuruldu 1 hf. Yeni BMW 3 Serisi Touring resmi olarak tanıtıldı 1 hf. Apple, Intel'in modem birimini satın almak için pazarlık yapıyor 1 hf. John Romero’dan sıra tabanlı strateji oyunu “Empire of Sin” geliyor 1 hf. DJI yeni eğitim robotunu duyurdu 1 hf. Delik tasarımlı Galaxy M40 tanıtıldı 1 hf. AMD'nin yeni canavarı: Ryzen 9 3950X Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Karşınızda Tesla markalı ilk elektrikli
DonanımHaber
Huawei boykotunun ABD'li şirketlere
DonanımHaber
KOSKOCA CUMHUR BAŞKANI TERÖRİSTİN EMİRLERİNİ
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim