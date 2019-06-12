Skoda, öğrencilere özel araç paylaşım hizmeti başlattı

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Araç sahipliği artık yeni neslin öncelikleri arasında yer almıyor. Özellikle Avrupa ve Amerika’daki genç nesil, otomobil sahibi olmak yerine araç paylaşım modellerini tercih ediyor. Bu da araç paylaşım sisteminin hızla büyümesine neden oluyor.

Söz konusu durumun bilincinde olan Skoda, öğrencileri hedef alan yeni araç paylaşım platformunu duyurdu. Şuanda Avrupa’da türünün ilk örneği olan sisteme Uniqway adı verilmiş ve bugünden itibaren Prag şehrindeki üç üniversitede uygulanmaya başlanmış. Ayrıca, uygulamadan öğretim üyelerinin de faydalanabileceği belirtilmiş.

Öğrenci numarasıyla kayıt olunuyor

Skoda’nın Uniqway sistemini kullanmak isteyen öğrencilerin yapması gereken oldukça basit. Öğrenci numarasını kullanarak servise kayıt oluyor ve uygulama üzerinden kendilerine en yakın aracı seçip kiralayabiliyorlar. Kiralama süresi ve kat edilen mesafe, aracı kiralamak için kullanılan uygulama üzerinden takip ediliyor.

Kiralama sonrasında hesaplanan ücret direkt olarak uygulama üzerinden tahsis ediliyor. Ödenecek ücret her saat için 1,30 dolar, üzerine kat edilen her kilometre için 22 cent olarak belirlenmiş. Uzun mesafelerde kilometre başına ödenen ücretin düşürüldüğü de verilen bilgiler arasında.

Skoda’nın öğrencilere özel araç paylaşım platformunda Skoda Fabia modelleri kullanılıyor. Çekyalı üretici bu modelleri gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri, düşük yakıt tüketimi ve küçük boyutu nedeniyle tercih ettiklerini belirtiyor. Araç alma ve bırakma noktaları da şimdiden ayarlanmış. Üniversite binalarının yanında, yurtlarda ve şehirdeki ücretsiz otoparklarda bu araçlar için özel alanlar tahsis edilmiş.