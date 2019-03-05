Yeni Renault Clio hibrit seçeneği ve yeni motorlarıyla Cenevre'de tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Merakla beklenen yeni Renault Clio’nun (Clio 5) iç ve dış tasarımına ait görseller geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy gösteren Fransız üretici, yeni Renault Clio’nun tüm teknik detaylarını da açığa çıkardı. İşte yeni Renault Clio’nun tasarımı, motorları ve tüm özellikleri:

Yeni Renault Clio hibrit %40 daha ekonomik olacak

Fransız üreticinin verdiği bilgilere göre yeni Renault Clio hibrit motorla birlikte gelecek. E-Tech olarak adlandırılan hibrit versiyon, yeni nesil 1.6 litre benzinli motor, iki elektrik motoru ve 1.2 kWh’lık batarya paketinin birleşiminden oluşacak. Şimdilik performans verileri paylaşılmayan Clio E-Tech, seriye 2020 yılında katılacak. Yeni Renault Clio’nun hibrit versiyonu şehir içi yolculuğun büyük bir bölümünde elektrikli modda çalışacak. Bu da ICE (içten yanmalı motorlu) araçlara kıyasla %40 daha ekonomik olmasını sağlayacak.

Kaputun altında yeni seçenekler

Yeni Renault Clio’nun kaputunun altındaki benzinli motor seçenekleri üç silindirli atmosferik 1.0 litre SCe ile başlayacak. 65 beygir ve 75 beygirlik seçeneklere sahip olan bu ünite, gücünü 5 ileri manuel şanzımanla tekerleklere aktaracak. Yeni Clio’da Nissan-Renault-Mitsubishi ortaklığında üretilen yeni üç silindirli 1.0 litre turbo TCe ünite de kullanılacak. 100 beygir güç ve 160 Nm tork üretecek bu ünite standart olarak 5 ileri manuel, opsiyon olarak da X-Tronic CVT şanzımanla eşlenecek. Çift yakıtlı LPG versiyonu da ilerleyen zamanlarda seriye katılacak.

391 litre bagaj hacmi

Benzinli versiyonların en tepesinde Renault-Nissan ve Daimler ortaklığında geliştirilen 1.3 litre turbo TCe ünite bulunacak. Bu ünite yeni Renault Clio’da 130 beygir güç ve 240 Nm tork üretecek ve standart olarak 7 ileri EDC şanzımanla eşlenecek. Dizel tercih eden müşteriler için de 1.5 litre Blue dCi motorun iki versiyonu sunulacak. İlk versiyon 85 beygir güç ve 220 Nm tork sunarken, daha güçlü olan 115 beygir güç ve 260 Nm tork sunacak.

Yeni Renault Clio, selefinden 12 mm kısa olmasına rağmen CMF-B platformuna geçmenin getirdiği bir avantaj olarak daha geniş bir kabine sahip olacak. 391 litre bagaj hacmine sahip olan yeni Renault Clio’da portre düzeninde 9.3 inç bilgi-eğlence ekranı, dijital gösterge ekranı ve kaliteli materyaller kullanılıyor. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.