Yeni Renault Clio hibrit seçeneği ve yeni motorlarıyla Cenevre'de tanıtıldı

Yeni Renault Clio hibrit %40 daha ekonomik olacak
Fransız üreticinin verdiği bilgilere göre yeni Renault Clio hibrit motorla birlikte gelecek. E-Tech olarak adlandırılan hibrit versiyon, yeni nesil 1.6 litre benzinli motor, iki elektrik motoru ve 1.2 kWh’lık batarya paketinin birleşiminden oluşacak. Şimdilik performans verileri paylaşılmayan Clio E-Tech, seriye 2020 yılında katılacak. Yeni Renault Clio’nun hibrit versiyonu şehir içi yolculuğun büyük bir bölümünde elektrikli modda çalışacak. Bu da ICE (içten yanmalı motorlu) araçlara kıyasla %40 daha ekonomik olmasını sağlayacak.
Kaputun altında yeni seçenekler
Yeni Renault Clio’nun kaputunun altındaki benzinli motor seçenekleri üç silindirli atmosferik 1.0 litre SCe ile başlayacak. 65 beygir ve 75 beygirlik seçeneklere sahip olan bu ünite, gücünü 5 ileri manuel şanzımanla tekerleklere aktaracak. Yeni Clio’da Nissan-Renault-Mitsubishi ortaklığında üretilen yeni üç silindirli 1.0 litre turbo TCe ünite de kullanılacak. 100 beygir güç ve 160 Nm tork üretecek bu ünite standart olarak 5 ileri manuel, opsiyon olarak da X-Tronic CVT şanzımanla eşlenecek. Çift yakıtlı LPG versiyonu da ilerleyen zamanlarda seriye katılacak.
391 litre bagaj hacmi
Benzinli versiyonların en tepesinde Renault-Nissan ve Daimler ortaklığında geliştirilen 1.3 litre turbo TCe ünite bulunacak. Bu ünite yeni Renault Clio’da 130 beygir güç ve 240 Nm tork üretecek ve standart olarak 7 ileri EDC şanzımanla eşlenecek. Dizel tercih eden müşteriler için de 1.5 litre Blue dCi motorun iki versiyonu sunulacak. İlk versiyon 85 beygir güç ve 220 Nm tork sunarken, daha güçlü olan 115 beygir güç ve 260 Nm tork sunacak.
Yeni Renault Clio, selefinden 12 mm kısa olmasına rağmen CMF-B platformuna geçmenin getirdiği bir avantaj olarak daha geniş bir kabine sahip olacak. 391 litre bagaj hacmine sahip olan yeni Renault Clio’da portre düzeninde 9.3 inç bilgi-eğlence ekranı, dijital gösterge ekranı ve kaliteli materyaller kullanılıyor. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.
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Polo'ya B sınıfında rakip olacak araç yok malesef.
Yıl 2019 Yeni Clio; 1.0 atmosferik SCe motor.. 65 beygir
Cidden ayıp ya. Yıl olmuş 2019 65 beygir nedir.
Doblo'da sollamayı can güvenliğiniz için denemeyin diyorlardı. Bakalım Clio 2 beygirle sollamaya çıkabilecek mi
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