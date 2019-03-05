Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Renault Clio hibrit seçeneği ve yeni motorlarıyla Cenevre'de tanıtıldı

Geçtiğimiz haftalarda tasarımı ortaya çıkan yeni Renault Clio'nun motor seçenekleri de belli oldu. Hafif hibrit seçeneğine sahip yeni Renault Clio'nun tasarımı, motorları ve özellikleri haberimizde:
2 ay
12,6b
1
43
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni Renault Clio hibrit seçeneği ve yeni motorlarıyla Cenevre'de tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
 

Merakla beklenen yeni Renault Clio’nun (Clio 5) iç ve dış tasarımına ait görseller geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy gösteren Fransız üretici, yeni Renault Clio’nun tüm teknik detaylarını da açığa çıkardı. İşte yeni Renault Clio’nun tasarımı, motorları ve tüm özellikleri:

Yeni Renault Clio hibrit %40 daha ekonomik olacak 

Fransız üreticinin verdiği bilgilere göre yeni Renault Clio hibrit motorla birlikte gelecek. E-Tech olarak adlandırılan hibrit versiyon, yeni nesil 1.6 litre benzinli motor, iki elektrik motoru ve 1.2 kWh’lık batarya paketinin birleşiminden oluşacak. Şimdilik performans verileri paylaşılmayan Clio E-Tech, seriye 2020 yılında katılacak. Yeni Renault Clio’nun hibrit versiyonu şehir içi yolculuğun büyük bir bölümünde elektrikli modda çalışacak. Bu da ICE (içten yanmalı motorlu) araçlara kıyasla %40 daha ekonomik olmasını sağlayacak.

Kaputun altında yeni seçenekler 

Yeni Renault Clio’nun kaputunun altındaki benzinli motor seçenekleri üç silindirli atmosferik 1.0 litre SCe ile başlayacak. 65 beygir ve 75 beygirlik seçeneklere sahip olan bu ünite, gücünü 5 ileri manuel şanzımanla tekerleklere aktaracak. Yeni Clio’da Nissan-Renault-Mitsubishi ortaklığında üretilen yeni üç silindirli 1.0 litre turbo TCe ünite de kullanılacak. 100 beygir güç ve 160 Nm tork üretecek bu ünite standart olarak 5 ileri manuel, opsiyon olarak da X-Tronic CVT şanzımanla eşlenecek. Çift yakıtlı LPG versiyonu da ilerleyen zamanlarda seriye katılacak.

391 litre bagaj hacmi 

Benzinli versiyonların en tepesinde Renault-Nissan ve Daimler ortaklığında geliştirilen 1.3 litre turbo TCe ünite bulunacak. Bu ünite yeni Renault Clio’da 130 beygir güç ve 240 Nm tork üretecek ve standart olarak 7 ileri EDC şanzımanla eşlenecek. Dizel tercih eden müşteriler için de 1.5 litre Blue dCi motorun iki versiyonu sunulacak. İlk versiyon 85 beygir güç ve 220 Nm tork sunarken, daha güçlü olan 115 beygir güç ve 260 Nm tork sunacak.

Yeni Renault Clio, selefinden 12 mm kısa olmasına rağmen CMF-B platformuna geçmenin getirdiği bir avantaj olarak daha geniş bir kabine sahip olacak. 391 litre bagaj hacmine sahip olan yeni Renault Clio’da portre düzeninde 9.3 inç bilgi-eğlence ekranı, dijital gösterge ekranı ve kaliteli materyaller kullanılıyor. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Aliminati 2 ay en beğenilen
Yeni 208 çok daha güzel şahsen.
1 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Yeni Clio bildiğin "küçük megane" olmuş. Megane ve talisman'dan izler taşıyor. 2019 Fransızların yılı olacak otomotiv dünyasında görülen bu şekilde. Yeni Clio ile yeni 208 bu sınıfta başabaş kapışır
Yeni Clio bildiğin "küçük megane" olmuş. Megane ve talisman'dan izler taşıyor. 2019 Fransızların yılı olacak otomotiv dünyasında görülen bu şekilde. Yeni Clio i...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DoğanGörünümlüToros 2 ay
1.2 kwh nedir üstad 4 lü aa pil koysaydın.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
muammer816 2 ay
olabildiğince küçük hacimli, turbo motorlu benzinli ve/veya dizel ve hibrit konsepti bütün platformlardaki rekabetin kazanan tarafı olacak bence.özellikle ülkemizde fiat,hyundai,reno gibi nispeten ucuz otomobil markalarının bu yönde ilerlemesi çok çok önemli bence.bu tip araçlara ihtiyacımız var halk olarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zvjezdan 2 ay
Güzel araç gerçekten ama en çokta 391 litre bagaj şaşırttı. Çok ciddi bir rakam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 2 ay
O dengesiz ve konfordan uzak kasası ile B sınıfında anca sonuncu olur.
Polo'ya B sınıfında rakip olacak araç yok malesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 ay
150 bin TL'ye falan satılır herhalde hibrit versiyon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdal85 2 ay
Yıllardır Vag gurubu yeni kasa dizayn eleştirisi yapanlar ne kadar boş konuştuklarını anlamıştır sanırım. Reno da Toyota da o yoldan giderek marka algısı ve eskimeyen tasarım ile güven oluşturma yoluna girmişler... Bmw, Mercedes de bu yola çoktan girmişti... Ama bizim için kötü haber gözlerimiz şenlensin isterdik ama artık yeni dünya düzeni buna da imkan vermeyecek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 2 ay
1,3 değil de 1,33 motor desek daha doğru olur. Zira Corolla'da filan böyle kullanılıyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 2 ay
Bilgi ekranı aşağı kayıp düşecekmiş gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doblocu_ 2 ay
Yıl 2001 Yeni Doblo; 1.2 atmosferik benzinli motor.. 63 hp
Yıl 2019 Yeni Clio; 1.0 atmosferik SCe motor.. 65 beygir
Cidden ayıp ya. Yıl olmuş 2019 65 beygir nedir.
Doblo'da sollamayı can güvenliğiniz için denemeyin diyorlardı. Bakalım Clio 2 beygirle sollamaya çıkabilecek mi
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahirersan 2 ay
6 yillik honda civic hybrid kullanicisiyim (benzinli). Ciddi manada araçtan tasarruf bekleniyorsa dizel hybrid olmalidir. Benzinli bir hybrid arac sakin kullanimla dizel hybrid olmayan bir aracin yakit tuketim degerlerine ulasiyor. Dizel arac sakin kullanmasanizda benzinli hybrid arac kadar tuketiyor. Cevreci oldugu icin bir aracı tercih edeceksek, lpgli hybrid arac tercih edilebilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetalWave 2 ay tahirersan
sorunlu bir hybrid kullanıyorsunuz. toyotanın hybridleri çok daha başarılı. 2.5 yıllık yaris hybrid kullanıcısıyım. dizelden daha az tüketiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R_DeNiro 2 ay
208 ve Clio.. B segmentini Fransızlar ele geçirmiş oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12594 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yeni renault clio, 2019 cenevre otomobil fuarı ve
8 etiket daha renault clio hibrit yeni clio 2019 renault clio Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay İstanbul’a Biyoteknoloji Vadisi kurulacak 2 ay Edge tarayıcısının iOS versiyonuna anında çeviri özelliği geldi 2 ay Sony’den Extra Bass serisi yeni kulaklık modeli 2 ay Yeni Fiat Panda böyle olacak: İşte elektrikli Fiat Centoventi konsepti 2 ay Çentiksiz Oppo F11 Pro tanıtıldı 2 ay Skoda'nın 500 km menzilli Vision iV konsepti tanıtıldı 2 ay Game of Thrones 8. sezon fragmanı nihayet yayınlandı! 2 ay Redmi 7’nin bazı özellikleri TENAA üzerinde görüldü 2 ay Mercedes elektriğe ısındı: İşte 400 km menzilli Mercedes-Benz EQV konsepti 2 ay Sherlock Holmes 3 filminin vizyon tarihi ertelendi 2 ay Huawei, ABD hükümetini dava etmeye hazırlanıyor 2 ay Microsoft, çift ekranlı cihazlar için Windows Lite versiyonunu geliştiriyor 2 ay Yeni iPhone modelleri özel bir su altı moduna sahip olacak 2 ay Yeni Peugeot 208, elektrikli versiyonuyla birlikte Cenevre'de sahne aldı 2 ay Oyun konsoluna dönüşen otomobil 2 ay Volkswagen, 250 km menzile sahip elektrikli ID Buggy konseptini tanıttı 2 ay Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi Jaguar I-Pace oldu 2 ay Facebook'un iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinde hata bulundu 2 ay Kordonlu, taşıması kolay sporcu kulaklığı "Plantronics BackBeat FIT 2100 incelemesi" 2 ay HTC marka hakkını devredebilir 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Yeni Renault Clio hibrit seçeneği ve yeni motorlarıyla Cenevre'de tanıtıldı Sonraki Çin, Mars’taki yaşamının benzerini yeni açtığı merkezde deneyimleme imkânı sunuyor 2 ay Lego’dan Galaxy Fold modeline ilginç gönderme 2 ay Samsung'un katlanabilir ekran avantajı | Tarihten silinen Galaxy modeli 2 ay Anthem bazı PS4 konsollarını çökertmeye başladı 2 ay GeForce GTX 1060 6GB ekran kartında indirim 2 ay Netflix Türkiye'ye zam geldi! 2 ay Meizu Note 9 modelinin fiyatı ve Geekbench testi ortaya çıktı 2 ay Samsung Galaxy A60 özellikleri sızdırıldı 2 ay DisplayMate, Galaxy S10'un ekranına şimdiye kadarki en yüksek puanı verdi 2 ay Juno, Jüpiter'in büyüleyici bulutlarını görüntüledi 2 ay Shazam! filminin merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı 2 ay Elektronik sigara kullanımı hırıltı gibi çeşitli sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir 2 ay LineageOS güncellemesi Android 9.0 desteği sunuyor 2 ay Gaziantep Üniversitesi'nde Hackathlon etkinliği düzenlenecek 2 ay Huawei P30 Pro'nun kılıfları kendisinden önce Türkiye'ye geldi 2 ay Microsoft, Android ve iOS platformları için yeni bir yarış oyunu geliştiriyor 2 ay Honor 20'nin teknik özellikleri, görüntüsü ve fiyatı ortaya çıktı 2 ay AirPods 2 kablosuz olarak sadece 15 dakikada şarj olacak 2 ay Volvo, 2020'den itibaren tüm araçlarında 180 km/s hız limiti uygulayacak 2 ay Facebook kulaklıksız ses teknolojisi geliştiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim