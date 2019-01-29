Yeni Renault Clio'nun tasarımı tamamen ortaya çıktı [Güncelleme]

Tam Boyutta Gör

*Güncelleme: Haber, Renault'un yayınladığı resmi dış tasarım fotoğraflarıyla güncellendi.

Geçtiğimiz günlerde kısa bir teaser videosuyla karşımıza çıkan Renault, beşinci nesil Clio’yu 28 Ocak’ta tanıtacağını açıklamıştı. Yeni Renault Clio beklendiği gibi dün tanıtıldı. Fakat Fransız üretici şimdilik yalnızca iç tasarımı göstermekle yetindi. Clio 5’in kabininde yeni bilgi-eğlence ekranı ve dijital gösterge paneli gibi detaylar dikkat çekiyor.

Beşinci nesil ile birlikte markanın en büyük bilgi-eğlence ekranına sahip modellerinden biri olarak karşımıza çıkan Clio 5’te 9.3 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. Konsolun merkezine dikey olarak yerleştirilen bu büyük ekran, multimedya ve navigasyon gibi fonksiyonların yürütülmesine aracılık ediyor. Ekranın hafif bir şekilde sürücüye döndürülmüş olması da yolculuk esnasında kullanım kolaylığı sağlıyor.

B segmentinin en büyük ekranları

Yeni nesil Renault Clio’nun baştan aşağı yenilenen kabininde boyutları 7 ila 10 inç arasında değişen dijital gösterge paneli mevcut. En büyük boyut tercih edildiğinde navigasyon bu ekrandan da yürütülebiliyor. Fransız üretici 9.3 inç multimedya ve 10 inç gösterge ekranının B segmentinde sunulan en büyük ekranlar olduğunu iddia ediyor. Clio 5’in yenilenen direksiyonunda hava yastığı kısmının daha kompakt olması dikkat çekiyor. Ayrıca bu kısımdaki fonksiyon tuşlarının da arttığı görülüyor.

Clio 5’in orta konsolu da daha ergonomik olması açısından yükseltilmiş. Eskiye nazaran daha kısa ve şık bir vites koluna ev sahipliği yapan alanda kablosuz şarj bölmesi ve iki adet USB çıkışı dikkat çekiyor. Özel bir aydınlatmaya da sahip olan orta konsol, iç tasarımda tercih edilen temaya bağlı olarak kişiselleştirilebiliyor. Kabininde daha yumuşak ve kaliteli malzemeler kullanılan Clio 5’te sekiz farklı tasarım şeması bulunuyor. Ayrıca ambiyans aydınlatması da sekiz farklı renk seçeneğinden oluşuyor.

Yeni Renault Clio dış tasarımı

Fransız üretici yeni Renault Clio'nun dış tasarımını da ortaya çıkardı. Eski jenerasyona kıyasla genel hatlarını koruyan Clio 5'te en büyük değişim ön tarafta yaşanmış. Renault'un yeni tasarım dili dahilindeki far grubuna kavuşan araçta genişleyen ızgaranın yanı sıra daha büyük hava girişlerine sahip yeni bir tampon kullanılmış. Boyut olarak selefinden 14 mm daha kısa olan Clio 5'te buna rağmen daha geniş bir yaşam alanına yer verilmiş. Ayrıca aerodinamiği iyileştirmek adına yerden yüksekliği de 30 mm kadar azaltılmış. 17 inç alaşım jantlar, köpek balığı anten, LED farlar ve krom süslemeler de aracın dinamik görüntüsünü tamamlayan detaylar arasında.

Yeni nesil Renault Clio CMF-B platformu üzerinde yükselecek. 1.0 litre turbo benzinli, 1.3 litre TCe ve 1.5 litre dizel motorların sunulacağı araçta ilerleyen zamanlarda hibrit versiyona da yer verilecek. Clio 5’in dünya prömiyeri 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilecek. Aşağıdaki galeride Clio 5’in sızdırılan dış tasarımını da inceleyebilirsiniz.

https://media.group.renault.com/global/en-gb