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Yeni Renault Clio'nun tasarımı tamamen ortaya çıktı [Güncelleme]

Fransız üretici yeni nesil Renault Clio'nun iç ve dış tasarımını resmi olarak paylaştı. Yeni bilgi-eğlence ve dijital gösterge ekranlarına sahip araç selefinden 14 mm daha kısa. İşte detaylar:
3 ay
16,7b
1
70
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Renault Clio'nun tasarımı tamamen ortaya çıktı [Güncelleme]
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*Güncelleme: Haber, Renault'un yayınladığı resmi dış tasarım fotoğraflarıyla güncellendi.
Geçtiğimiz günlerde kısa bir teaser videosuyla karşımıza çıkan Renault, beşinci nesil Clio’yu 28 Ocak’ta tanıtacağını açıklamıştı. Yeni Renault Clio beklendiği gibi dün tanıtıldı. Fakat Fransız üretici şimdilik yalnızca iç tasarımı göstermekle yetindi. Clio 5’in kabininde yeni bilgi-eğlence ekranı ve dijital gösterge paneli gibi detaylar dikkat çekiyor.

Beşinci nesil ile birlikte markanın en büyük bilgi-eğlence ekranına sahip modellerinden biri olarak karşımıza çıkan Clio 5’te 9.3 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. Konsolun merkezine dikey olarak yerleştirilen bu büyük ekran, multimedya ve navigasyon gibi fonksiyonların yürütülmesine aracılık ediyor. Ekranın hafif bir şekilde sürücüye döndürülmüş olması da yolculuk esnasında kullanım kolaylığı sağlıyor.

B segmentinin en büyük ekranları 

Yeni nesil Renault Clio’nun baştan aşağı yenilenen kabininde boyutları 7 ila 10 inç arasında değişen dijital gösterge paneli mevcut. En büyük boyut tercih edildiğinde navigasyon bu ekrandan da yürütülebiliyor. Fransız üretici 9.3 inç multimedya ve 10 inç gösterge ekranının B segmentinde sunulan en büyük ekranlar olduğunu iddia ediyor. Clio 5’in yenilenen direksiyonunda hava yastığı kısmının daha kompakt olması dikkat çekiyor. Ayrıca bu kısımdaki fonksiyon tuşlarının da arttığı görülüyor.

Clio 5’in orta konsolu da daha ergonomik olması açısından yükseltilmiş. Eskiye nazaran daha kısa ve şık bir vites koluna ev sahipliği yapan alanda kablosuz şarj bölmesi ve iki adet USB çıkışı dikkat çekiyor. Özel bir aydınlatmaya da sahip olan orta konsol, iç tasarımda tercih edilen temaya bağlı olarak kişiselleştirilebiliyor. Kabininde daha yumuşak ve kaliteli malzemeler kullanılan Clio 5’te sekiz farklı tasarım şeması bulunuyor. Ayrıca ambiyans aydınlatması da sekiz farklı renk seçeneğinden oluşuyor.

Yeni Renault Clio dış tasarımı 

Fransız üretici yeni Renault Clio'nun dış tasarımını da ortaya çıkardı. Eski jenerasyona kıyasla genel hatlarını koruyan Clio 5'te en büyük değişim ön tarafta yaşanmış. Renault'un yeni tasarım dili dahilindeki far grubuna kavuşan araçta genişleyen ızgaranın yanı sıra daha büyük hava girişlerine sahip yeni bir tampon kullanılmış. Boyut olarak selefinden 14 mm daha kısa olan Clio 5'te buna rağmen daha geniş bir yaşam alanına yer verilmiş. Ayrıca aerodinamiği iyileştirmek adına yerden yüksekliği de 30 mm kadar azaltılmış. 17 inç alaşım jantlar, köpek balığı anten, LED farlar ve krom süslemeler de aracın dinamik görüntüsünü tamamlayan detaylar arasında.

Yeni nesil Renault Clio CMF-B platformu üzerinde yükselecek. 1.0 litre turbo benzinli, 1.3 litre TCe ve 1.5 litre dizel motorların sunulacağı araçta ilerleyen zamanlarda hibrit versiyona da yer verilecek. Clio 5’in dünya prömiyeri 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilecek. Aşağıdaki galeride Clio 5’in sızdırılan dış tasarımını da inceleyebilirsiniz.


https://media.group.renault.com/global/en-gb Yorum Yaz
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AsiretinMarjinalCocugu 3 ay en beğenilen bio technolog
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??
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Moueson 3 ay
Çok güzel olmuş bayıldım . D segment araç gibi duruyor . Yine sınıfının yıldızı olacaktır
1 Yanıt Yanıtla +22
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1 Avatar
pop-up 2 ay
doğan kabakta detaylı izledim bence güzel olmuş tasarım
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Askaparta 2 ay
Elektrik, hibrit derken, borcu beklerken, taşıt alacağız derken uzaydayım. Clio yine tutar, biz bakar.
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maverickss 3 ay
Eyyy clio önce yol tutuşunu düzelt viraj dönerken hatim indiriyorum.
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maverickss 3 ay
Bizim ne suçumuz vardı arka camlar bile manuel gösterge desen kaset çalar gibi teyp var
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klonajinsky 3 ay
O ekranin daha büyüğü yokmuymus? 😂
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foreveriphone 3 ay
Gider bu kağıt gibi takoza 130.000 TL ister şimdi.Buna bu rakamı vereceğime tanktan biraz hafif S60 alırım ikinci el hem bunu performans olarak katlar hemde güvenlik olarak üstünden geçer.
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brk6152 3 ay
Vergisini ödersin
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zotacing 3 ay
İçi Doblo gibi olmuş, o kadar yüksekte vites mi olur binek araçta, dış tasarım aynı önü Megane 4 yapmışlar sadece sadece yine DCI ekmeğini yer, zaten bu resimler Icon + opsiyonlu, boşunu görmek bile istemiyorum.
O vites gerçekten efsane olmuş yalnız, aşırı kötü bir kullanım sunar kolu yorar.
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astegon 3 ay
Clio kullanmış biri olarak o berbat konsol ve iç gövdeyi hiç sevmiyordum. Şimdi nefis olmuş açıkcası.
Kasa zaten güzel.
Beğendim.
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Hyperchondriac 3 ay
Çok beğendim 1.0 Turbo benzinli modelin performansını ve yakıt tüketimini merak ediyorum.
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luckystar 3 ay
Clio 5 bence güzel olmuş. Markanın yeni yüzünü almış. Renault C ve özellikle D segmentte yaptığı model ismi değişikliği hatasını , umarım Clio içinde ilerki yıllarda yapmaz.(Megane içinde yapmamalı.D segmentte ise bir isimde devam etmeli bence)
Dış dizayn bence güzel , agresif , kapsamlı bir makyaj seklinde. Umarım iç mekandaki , ucuz ve sert plastik kullanımını azaltırlar. Keza dışardan istediği kadar iyi gözüksün, iç mekan gercekten cok önemli.Türkiye deki pazarı düşünüldüğünde 1.3 tce motor , MTV acısından bence gerekli,aracın yıllık MTV si 1.5 dci ler için yüksek kalıyor.

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