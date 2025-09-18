Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Togg’un navigasyon uygulaması Gez güncellendi

    Togg, Gez navigasyon uygulamasını v9.0.2 sürümüyle güncelledi. Yeni özellikler arasında sis ve hava kalitesi uyarıları, daha doğru şarj tahminleri ve yenilenmiş rota deneyimi öne çıkıyor.

    Togg’un navigasyon uygulaması Gez güncellendi Tam Boyutta Gör
    Togg, akıllı cihazlarında kullanılan Gez navigasyon uygulamasını güncelledi. Yeni v9.0.2 sürümü, performans iyileştirmelerinin yanı sıra güvenlik, enerji yönetimi ve kullanıcı deneyimine yönelik önemli yenilikler sunuyor. Yeni sürüm ile kullanıcıların şikayet ettiği alanların düzeltilmiş olması bekleniyor.

    Gez’de neler değişti?

    Güncellemenin öne çıkan özelliklerinden biri, Çevresel Uyarı Sistemi (EWAS) oldu. Bu sistem, sisli hava koşullarını algılayarak sürücüyü gerçek zamanlı bilgilendiriyor. Ayrıca hava kalitesi verileri de uygulama üzerinden görülebiliyor. Böylece kullanıcılar, yolculuklarını daha sağlıklı ve güvenli şekilde planlayabiliyor.

    Yeni sürümle birlikte hedef şarj durumu (SoC) hesaplamaları daha doğru sonuçlar veriyor. Togg ayrıca gelişmiş EV tüketim modeli ile enerji kullanım tahminlerinde hassasiyeti artırdı. Bu sayede sürücüler, yolculuklarını daha verimli planlayıp beklenmedik durumların önüne geçebilecek.

    Alternatif güzergah seçiminde kullanılan “Rota Değiştir” kartı da baştan tasarlanarak kullanıcı deneyimi iyileştirildi. Özellikle otoyol geçişlerinde yaşanan rota hesaplama sorunları da çözülerek daha kararlı bir navigasyon deneyimi sağlandı.

    Sürüş güvenliğini artırmak amacıyla “Hız Kamerasını Göster” ve “Hız Limitlerini Göster” seçenekleri artık varsayılan olarak açık geliyor.

    Togg ayrıca Münih’teki IAA Mobility 2025 fuarında, Microsoft Türkiye iş birliğiyle geliştirdiği yapay zeka platformu Can.ai’yi de tanıtmıştı. OpenAI teknolojileriyle desteklenen sistem, sürücülere akıllı şarj rotalama, sesli komutlarla araç hizmetleri ve arayüz gerektirmeyen medya & sağlık senaryoları sunarak, bağlamsal etkileşim ve proaktif destek sağlayan yeni nesil bir deneyim aktaracak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 16 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cvt şanzıman tumbara nasıl aktif edilir midea 12000 btu inverter klima yorum sansürsüz ai ilaçların içindeki koruyucu yutulursa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum