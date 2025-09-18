Giriş
    BYD suda yüzen ve zıplayan otomobillerini Teknofest İstanbul'da sergiliyor

    BYD, TEKNOFEST İstanbul'da YangWang U8, YangWang U9 ve Dolphin modelleri sergileniyor. YangWang modellerinin yakın zamanda Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor.

    BYD suda yüzen ve zıplayan otomobilleri Teknofest İstanbul'da Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin en büyük teknoloji, havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST İstanbul çeşitli teknoloji şirketlerinin yeni ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Yerli firmaların yanı sıra yabancı markaların da ürünlerinin sergilendiğini görüyoruz. Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, TEKNOFEST İstanbul’da yerini aldı.

    BYD Türkiye’nin TEKNOFEST İstanbul’daki alanında firmanın en yeni teknolojilere sahip YangWang U8 ve YangWang U9 modellerinin yanı sıra uygun fiyatlı modeli Dolphin sergileniyor.

    Suda giden otomobil: YangWang U8

    BYD suda yüzen ve zıplayan otomobilleri Teknofest İstanbul'da Tam Boyutta Gör
    BYD’nin Avrupa’da ilk gösterimini Türkiye’de yaptığı YangWang U8 modeli, gölette yüzme performansı ile dikkat çekiyor. YangWang U8, suya girdiğinde kabini mühürleyip aracı suyun üstüne çıkarıyor ve 3 km/h hızla 30 dakika boyunca suyun üzerinde yol alabiliyor.

    Araç ayrıca karada 360 derece tank dönüşü, zıplama ve dans etme kabiliyetlerine sahip. YangWang U8 hibrit motorlu yapıya sahip. 880 kW güç ve 1280 Nm tork üretiyor. Araçta 49,05 kWh kapasiteli Blade Batarya bulunuyor. 0'dan 100 kilometreye 3,6 saniyede ulaşabilen modelin elektirkli menzili 180 kilometre, karma menzili ise 1000 kilometre olarak açıklandı.

    Dünyanın en hızlı elektrikli süper otomobili YangWang U9

    BYD suda yüzen ve zıplayan otomobilleri Teknofest İstanbul'da Tam Boyutta Gör
    BYD’nin tamamen elektrikli süper otomobili YangWang U9 da sergilenen araçlar arasında. Dört adet elektrikli motoru bulunan U9, 1305 PS güç ve 1680 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 kilometreye 2,36 saniyede ulaşabiliyor. Modelin özel olarak geliştirilen Track Edition versiyonu, Almanya’da yapılan testlerde 472,41 kilometre/saat hıza ulaşarak dünyanın en hızlı elektrikli süper otomobili unvanını kazandı.

    80 kWh kapasiteli yeni nesil Blade Batarya ile donatılan U9, 450 kilometre menzil sunarken, 500 kW çift girişli ultra hızlı şarj sistemiyle yüzde 30'dan yüzde 80'e sadece 10 dakikada şarj olabiliyor. YangWang U8 ve YangWang U9’un yakın zamanda Avrupa’da satışa sunulması planlanıyor. Avrupa’da onay sürecinin tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

    BYD Dolphin

    TEKNOFEST İstanbul’daki üçüncü BYD otomobili olan BYD Dolphin ise uzun zamandır ülkemizde satışı yapılan bir model. B-SUV boyutlarındaki Dolphin, 427 km karma sürüş menzili vaat ediyor. Aracın Türkiye fiyatı 1 milyon 664 bin TL’den başlıyor.

