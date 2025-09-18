BYD suda yüzen ve zıplayan otomobillerini Teknofest İstanbul'da sergiliyor

BYD Türkiye’nin TEKNOFEST İstanbul’daki alanında firmanın en yeni teknolojilere sahip YangWang U8 ve YangWang U9 modellerinin yanı sıra uygun fiyatlı modeli Dolphin sergileniyor.
Suda giden otomobil: YangWang U8
Araç ayrıca karada 360 derece tank dönüşü, zıplama ve dans etme kabiliyetlerine sahip. YangWang U8 hibrit motorlu yapıya sahip. 880 kW güç ve 1280 Nm tork üretiyor. Araçta 49,05 kWh kapasiteli Blade Batarya bulunuyor. 0'dan 100 kilometreye 3,6 saniyede ulaşabilen modelin elektirkli menzili 180 kilometre, karma menzili ise 1000 kilometre olarak açıklandı.
Dünyanın en hızlı elektrikli süper otomobili YangWang U9
80 kWh kapasiteli yeni nesil Blade Batarya ile donatılan U9, 450 kilometre menzil sunarken, 500 kW çift girişli ultra hızlı şarj sistemiyle yüzde 30'dan yüzde 80'e sadece 10 dakikada şarj olabiliyor. YangWang U8 ve YangWang U9’un yakın zamanda Avrupa’da satışa sunulması planlanıyor. Avrupa’da onay sürecinin tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.
BYD Dolphin
TEKNOFEST İstanbul'daki üçüncü BYD otomobili olan BYD Dolphin ise uzun zamandır ülkemizde satışı yapılan bir model. B-SUV boyutlarındaki Dolphin, 427 km karma sürüş menzili vaat ediyor. Aracın Türkiye fiyatı 1 milyon 664 bin TL'den başlıyor.
