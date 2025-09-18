Giriş
    Mercedes, yeni modellerinde fiziksel tuşları geri getiriyor

    Müşteri verilerinin fiziksel düğmelerin hala önemli olduğunu gösterdiğini söyleyen Mercedes, gelecek modellerinde fiziksel kontrollere yer vermeye devam edecek.   

    Mercedes, yeni modellerinde fiziksel tuşları geri getiriyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz'in kısa süre önce tanıttığı yeni GLC'de en çok dikkat çeken unsur elbette konsoldaki devasa ekranlar oldu. Ancak, dikkate alınması gereken bir diğer detay da direksiyon üzerindeki fiziksel düğmelerin geri dönmüş olmasıydı.

    Alman üreticinin bu adımı bir tesadüf değil. Mercedes, kullanıcı verilerini inceledi ve tüketicilerin hala fiziksel kontrollere önem verdiğini gördü. Markanın yazılım şefi Magnus Östberg, Münih Otomobil Fuarı’nda Autocar’a verdiği röportajda, “Veriler bize fiziksel düğmelerin daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu yüzden geri getirdik” açıklamasında bulundu.

    Şirket, ilk yazılım tanımlı modeli CLA’dan topladığı verilerle, özellikle belirli yaş grupları ve müşteri segmentleri için fiziksel düğmelerin “çok önemli” olduğunu anladı. Yeni direksiyon tasarımında yer alan bu tuşlar, gelecekteki tüm Mercedes modellerinde standart olacak. Ayrıca, pazarın yapısına göre farklı versiyonlar da sunulabilecek.

    Dokunmatik modası sona mı eriyor?

    Otomotiv dünyasında markalar, tüketicilerden ve güvenlik uzmanlarından gelen taleplere kulak vermeye başladı. Özellikle hayati işlevler için fiziksel kontrol düğmeleri geri isteniyor ve bunun gerekliliğini gösteren veriler de mevcut.

    BMW, yeni iX3’ü geliştirirken bazı tuşları kaldıramayacağını fark etti. Bu yüzden modelde hala fiziksel ses ayar düğmesi bulunuyor. Volkswagen de araçlarına düğmeleri yeniden entegre etmeye başladı. Hyundai ise güvenlik gerekçesiyle baştan beri fiziksel tuşları korumakta ısrarcı.

    Regülasyon baskısı da artıyor. Euro NCAP, 2026 Ocak ayından itibaren fiziksel kontrol eksikliğini güvenlik notunu düşürecek bir kriter haline getirmeyi planlıyor. Bu da üreticilerin tuşları ve düğmeleri geri getirmesi için güçlü bir neden oluşturuyor.

