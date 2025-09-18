Mercedes, yeni modellerinde fiziksel tuşları geri getiriyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz'in kısa süre önce tanıttığı yeni GLC'de en çok dikkat çeken unsur elbette konsoldaki devasa ekranlar oldu. Ancak, dikkate alınması gereken bir diğer detay da direksiyon üzerindeki fiziksel düğmelerin geri dönmüş olmasıydı.

Alman üreticinin bu adımı bir tesadüf değil. Mercedes, kullanıcı verilerini inceledi ve tüketicilerin hala fiziksel kontrollere önem verdiğini gördü. Markanın yazılım şefi Magnus Östberg, Münih Otomobil Fuarı’nda Autocar’a verdiği röportajda, “Veriler bize fiziksel düğmelerin daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu yüzden geri getirdik” açıklamasında bulundu.

Şirket, ilk yazılım tanımlı modeli CLA’dan topladığı verilerle, özellikle belirli yaş grupları ve müşteri segmentleri için fiziksel düğmelerin “çok önemli” olduğunu anladı. Yeni direksiyon tasarımında yer alan bu tuşlar, gelecekteki tüm Mercedes modellerinde standart olacak. Ayrıca, pazarın yapısına göre farklı versiyonlar da sunulabilecek.

Dokunmatik modası sona mı eriyor?

Otomotiv dünyasında markalar, tüketicilerden ve güvenlik uzmanlarından gelen taleplere kulak vermeye başladı. Özellikle hayati işlevler için fiziksel kontrol düğmeleri geri isteniyor ve bunun gerekliliğini gösteren veriler de mevcut.

Yarı katı hal bataryalı yeni MG4'ün lansmanı yapıldı 18 sa. önce eklendi

BMW, yeni iX3’ü geliştirirken bazı tuşları kaldıramayacağını fark etti. Bu yüzden modelde hala fiziksel ses ayar düğmesi bulunuyor. Volkswagen de araçlarına düğmeleri yeniden entegre etmeye başladı. Hyundai ise güvenlik gerekçesiyle baştan beri fiziksel tuşları korumakta ısrarcı.

Regülasyon baskısı da artıyor. Euro NCAP, 2026 Ocak ayından itibaren fiziksel kontrol eksikliğini güvenlik notunu düşürecek bir kriter haline getirmeyi planlıyor. Bu da üreticilerin tuşları ve düğmeleri geri getirmesi için güçlü bir neden oluşturuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mercedes, yeni modellerinde fiziksel tuşları geri getiriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: