    Tesla, kapı kollarını yeniden tasarlıyor

    Tesla, kazalarda yolcuların araçtan çıkışını zorlaştırdığı için eleştirilen kapı kollarını yeniden tasarlıyor. Yeni sistemde elektronik ve manuel mekanizmalar tek bir düğmede birleşecek.

    Tesla, kapı kollarını yeniden tasarlıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, son dönemde güvenlik incelemelerinin odağına yerleşen elektronik kapı kollarını yeniden tasarlama çalışmalarına başladı. Şirketin baş tasarımcısı Franz von Holzhausen, elektronik ve manuel kapı açma mekanizmalarının tek bir sistem altında birleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Bu sayede özellikle panik anlarında araçtan çıkışın daha kolay ve sezgisel hale gelmesi hedefleniyor.

    Güvenlik nedeniyle tasarım değişiyor

    Von Holzhausen, yaptığı açıklamada, Elektronik ve manuel mekanizmaları tek bir düğmede birleştirme fikri bence çok mantıklı. Bu, üzerinde çalıştığımız bir konu.” ifadelerini kullandı.

    Tesla, kapı kollarını yeniden tasarlıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın kapı kolları özelinde ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2021 model yaklaşık 174 bin Tesla Model Y için soruşturma başlatmıştı. Yapılan bir araştırmada kazalar sonrası elektrik kesintisi nedeniyle kapıların açılamaması sonucu yaralanma ve ölümlerin yaşandığı da tespit edildi.

    Tesla araçlarında manuel açma mekanizmaları bulunsa da, bunların yerleri model ve üretim yılına göre değişiyor ve özellikle arka koltuklardaki yolcular için bulunmaları kolay olmuyor. Ayrıca dış kapı kollarının elektrik kesintisinde devre dışı kalması, kurtarma operasyonlarını zorlaştırabiliyor.

    Tesla, gömülü ve gövdeyle bütünleşik kapı kolu tasarımını popüler hale getiren marka oldu. Ancak bu yaklaşım, özellikle kaza sonrası tahliye süreçlerinde eleştiriliyor. Çin’de yetkililer, tamamen gizli kapı kollarını yasaklamayı değerlendirirken Avrupa’da da kurtarma protokollerine yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Von Holzhausen, Tesla’nın Çin’deki düzenlemeleri yakından takip ettiğini ve gerekli değişiklikleri yapmaya hazır olduklarını belirterek “Bunun için gerçekten iyi bir çözümümüz olacak” dedi.

    Profil resmi
