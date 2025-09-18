Tesla, kapı kollarını yeniden tasarlıyor

Güvenlik nedeniyle tasarım değişiyor
Von Holzhausen, yaptığı açıklamada, “Elektronik ve manuel mekanizmaları tek bir düğmede birleştirme fikri bence çok mantıklı. Bu, üzerinde çalıştığımız bir konu.” ifadelerini kullandı.
Tesla araçlarında manuel açma mekanizmaları bulunsa da, bunların yerleri model ve üretim yılına göre değişiyor ve özellikle arka koltuklardaki yolcular için bulunmaları kolay olmuyor. Ayrıca dış kapı kollarının elektrik kesintisinde devre dışı kalması, kurtarma operasyonlarını zorlaştırabiliyor.
Tesla, gömülü ve gövdeyle bütünleşik kapı kolu tasarımını popüler hale getiren marka oldu. Ancak bu yaklaşım, özellikle kaza sonrası tahliye süreçlerinde eleştiriliyor. Çin’de yetkililer, tamamen gizli kapı kollarını yasaklamayı değerlendirirken Avrupa’da da kurtarma protokollerine yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Von Holzhausen, Tesla’nın Çin’deki düzenlemeleri yakından takip ettiğini ve gerekli değişiklikleri yapmaya hazır olduklarını belirterek “Bunun için gerçekten iyi bir çözümümüz olacak” dedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.