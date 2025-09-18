Yeni Kia K4, yakında Avrupa'da satışa sunulacak

Kia, Avrupa’da sahneye çıkardığı K4 ile hatchback sınıfında iddiasını artırıyor. Yeni K4; modern tasarımı, ferah yaşam alanı ve gelişmiş teknolojileriyle markanın yeni kozu olacak.
4.440 mm uzunluğa ve 1.850 mm genişliğe sahip K4, özellikle arka koltuk yolcularına sunduğu 964 mm diz mesafesi ve 973 mm baş mesafesiyle sınıfının en ferah modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. 438 litrelik bagaj hacmi ise günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda pratiklik sağlıyor. Dikkat çeken tasarım detayları arasında “Star Map” aydınlatmalar, C sütununa gizlenmiş kapı kolları ve yeni “Sparkling Yellow” gövde rengi yer alıyor. GT-Line paketi ise daha sportif görünüm isteyenler için ek detaylar sunuyor.
K4, teknolojik açıdan sınıfının iddialı modellerinden biri. Panoramik ekran düzeninde 12,3 inç dijital gösterge paneli, 5,3 inçlik iklimlendirme ekranı ve 12,3 inç multimedya ekranı yer alıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, tüm donanım seviyelerinde standart. Üst paketlerde kablosuz şarj ünitesi ve Harman Kardon ses sistemi gibi ek özellikler sunuluyor. Yapay zekâ destekli sesli asistan ve dijital anahtar gibi çözümler de kullanıcı deneyimini ileriye taşıyor.
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.