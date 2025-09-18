Giriş
    Yeni Kia K4, yakında Avrupa'da satışa sunulacak

    Kia, Avrupa’da sahneye çıkardığı K4 ile hatchback sınıfında iddiasını artırıyor. Yeni K4; modern tasarımı, ferah yaşam alanı ve gelişmiş teknolojileriyle markanın yeni kozu olacak.

    Yeni Kia K4, yakında Avrupa'da satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Kia, Avrupa’da yeni K4 modelini tanıttı. Markanın “Opposites United” tasarım felsefesiyle şekillenen model, markanın tanımına göre "C ve D segmentlerinin arasındaki çizgiyi" bulanıklaştırıyor. Yeni Kia K4; dinamik tasarımı, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkıyor.

    4.440 mm uzunluğa ve 1.850 mm genişliğe sahip K4, özellikle arka koltuk yolcularına sunduğu 964 mm diz mesafesi ve 973 mm baş mesafesiyle sınıfının en ferah modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. 438 litrelik bagaj hacmi ise günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda pratiklik sağlıyor. Dikkat çeken tasarım detayları arasında “Star Map” aydınlatmalar, C sütununa gizlenmiş kapı kolları ve yeni “Sparkling Yellow” gövde rengi yer alıyor. GT-Line paketi ise daha sportif görünüm isteyenler için ek detaylar sunuyor.

    Yeni Kia K4, yakında Avrupa'da satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Kia, K4 ile farklı ihtiyaçlara hitap eden bir motor yelpazesi sunuyor. Avrupa’da ikisi elektrik desteğine sahip olmak üzere toplam beş motor seçeneği bulunacak. Giriş seviyesinde 115 beygirlik 1.0 T-GDI benzinli motor yer alırken, bu motor hafif hibrit olarak da tercih edilebiliyor. 150 ve 180 beygirlik 1.6 T-GDI versiyonları ise yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla geliyor. 2026’dan itibaren tam hibrit seçeneğin de ürün gamına eklenmesi planlanıyor.

    K4, teknolojik açıdan sınıfının iddialı modellerinden biri. Panoramik ekran düzeninde 12,3 inç dijital gösterge paneli, 5,3 inçlik iklimlendirme ekranı ve 12,3 inç multimedya ekranı yer alıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, tüm donanım seviyelerinde standart. Üst paketlerde kablosuz şarj ünitesi ve Harman Kardon ses sistemi gibi ek özellikler sunuluyor. Yapay zekâ destekli sesli asistan ve dijital anahtar gibi çözümler de kullanıcı deneyimini ileriye taşıyor.

    Yeni Kia K4, yakında Avrupa'da satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Model, gelişmiş sürücü destek sistemleriyle donatılmış. Kör nokta uyarı sistemi, akıllı adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, geri manevralarda çapraz trafik uyarısı ve 360 derece kamera sistemi de bu özellikler arasında. Ayrıca, öndeki araçlar, yayalar ve bisikletlileri algılayarak çarpışmayı önlemeye yardımcı olan gelişmiş çarpışma önleme sistemi de standart güvenlik paketinde yer alıyor.
