Yeni Ubuntu sürümü Raring Ringtail adını aldı







Nisan ayında final sürümü yayınlanacak olan Ubuntu 13.04 sürümü için devam eden isim bulma çalışmaları nihayet Canonical Vakfı başkanı Marc Shuttleworth tarafından sonlandırıldı.



Sürüm nadir bulunan rakun anlamına gelen Raring Ringtail adını aldı. 1 Kasım tarihinde yapılacak olan Ubuntu toplantısında yeni sürümün detayları paylaşılacak.



Ubuntu 13.04 sürümü mobil platformlar açısından da önem taşıyor. Çünkü bu sürümün ardından gelecek 14.04 sürümü tablet, akıllı telefon ve akıllı televizyonları tek bir çizgi üzerinde toplayacak.



Kasım ayındaki toplantıda bu konu da masaya yatırılacak. Sonraki sürümün; batarya performansı, çoklu görev süreçleri, bellek yönetimi gibi konularda nasıl geliştirileceği tartışılacak. Böylece mobil Ubuntu için ilk adım atılmış olacak.



Genelde Ubuntu sürümleri altı ayda bir yenileniyor. Bu bakımdan 14.04 sürümü yaklaşık olarak Ekim ayında dağıtılacak. Mobil Ubuntu sürümüne dair ilk örnekleri de aynı tarihte görmeye başlayabileceğiz.





http://www.markshuttleworth.com/archives/1195