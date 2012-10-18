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Yeni Ubuntu sürümü Raring Ringtail adını aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,8b
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nisan ayında final sürümü yayınlanacak olan Ubuntu 13.04 sürümü için devam eden isim bulma çalışmaları nihayet Canonical Vakfı başkanı Marc Shuttleworth tarafından sonlandırıldı.

Sürüm nadir bulunan rakun anlamına gelen Raring Ringtail adını aldı. 1 Kasım tarihinde yapılacak olan Ubuntu toplantısında yeni sürümün detayları paylaşılacak.

Ubuntu 13.04 sürümü mobil platformlar açısından da önem taşıyor. Çünkü bu sürümün ardından gelecek 14.04 sürümü tablet, akıllı telefon ve akıllı televizyonları tek bir çizgi üzerinde toplayacak.

Kasım ayındaki toplantıda bu konu da masaya yatırılacak. Sonraki sürümün; batarya performansı, çoklu görev süreçleri, bellek yönetimi gibi konularda nasıl geliştirileceği tartışılacak. Böylece mobil Ubuntu için ilk adım atılmış olacak.

Genelde Ubuntu sürümleri altı ayda bir yenileniyor. Bu bakımdan 14.04 sürümü yaklaşık olarak Ekim ayında dağıtılacak. Mobil Ubuntu sürümüne dair ilk örnekleri de aynı tarihte görmeye başlayabileceğiz.


http://www.markshuttleworth.com/archives/1195 Yorum Yaz
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gahst 7 yıl en beğenilen
Ubuntu gibi sistemli çalışan ve harika işler çıkaran şirketlerin mobil dünyaya girmesi bence çok güzel bir adım.
Windows ile 3 saat çalışan pc, Ubuntu ile 4 saati gördü. (Web'de gezinme ve film izleme.)
Ayrıca sistemde çökme gibi sıkıntıları çok az yaşadım. Kullanımı aşırı rahat ama program yüklemek gibi dertleri var, o sıkıntı ise Linux platformuna tam destek veren şirketlerin sayısının artmasıyla sona erecek gibi Tıkla-Kur tipi programların sayısı gün geçtikçe artıyor.
Ubuntu gibi sistemli çalışan ve harika işler çıkaran şirketlerin mobil dünyaya girmesi bence çok güzel bir adım.Windows ile 3 saat çalışan pc, Ubuntu ile 4...
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iRoNMaSTeR 7 yıl
Xx.04 sürümleri ekim ayinda çıkmaz Nisan ayında çıkar. Xx.10 sürümleri ekim ayında dağıtılır. son paragrafta bir hata olmuş sanirim
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nurettinaz 7 yıl
Yeni yayınlanmış olan 12.10 sürümünü denemiş ve geri 12.04 sürümüne dönmüş bir olarak kesinlikle beklenen sürüm 13.04 olacaktır.
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bkaakco 7 yıl
10.10 Maverick Meerkat'tan sonrası sorunlu arkadaş sürekli donuyor sistem. 10.10 kullanıyorum bu yüzden.
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ekotim 7 yıl
Hadi bakalım
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Debaser 7 yıl bkaakco
bkaakco

10.10 Maverick Meerkat'tan sonrası sorunlu arkadaş sürekli donuyor sistem. 10.10 kullanıyorum bu yüzden.

Ben de hâlâ 11.04 kullanıyorum arayüz için.
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sertacarslan 7 yıl
Mobil Ubuntu için geç bile kalındı ama geç olsun güç olmasın.
Donanım bağımsız, dual boot destekli bir Linux sürümü mobil piyasada çok başarılı olabilir.
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homeedition88 7 yıl
Ubuntu cogu linux sistemine gore cok hafif ancak daha sahibine daha az ozgurluk saglayan stabil kolay ve hizli bir isletim sistemi. Bir notebookum da java program yazmak icin kullaniyor ssd hdd kullandigim laptopun acilis suresi sadece 7 saniye. Core i3 380m islemcili bir alet. Flash diske kurarak gunluk ihtiyaclariniz icin flash discten kullanabilirsiniz virus riski cok cok azdir
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Public_Enemy 7 yıl
Sayılan bütün köklü yenilikler 14.04 sürümünde olacaksa niye 13.04 sürümü büyük önem taşıyor denmiş ?
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DH Misafiri 7 yıl
ubuntu 12.10 taze duyuruldu, onla ilgili de bi haber yapsaydınız. her sürüm cıktığında siz sadece gelecek bir üst sürüm için haber yapıyorsunuz.y
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Evren Küçük 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ubuntu 12.10 taze duyuruldu, onla ilgili de bi haber yapsaydınız. her sürüm cıktığında siz sadece gelecek bir üst sürüm için haber yapıyorsunuz.y

öğrendiğim iyi oldu. indireyim hemen.
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gahst 7 yıl en beğenilen
Ubuntu gibi sistemli çalışan ve harika işler çıkaran şirketlerin mobil dünyaya girmesi bence çok güzel bir adım.
Windows ile 3 saat çalışan pc, Ubuntu ile 4 saati gördü. (Web'de gezinme ve film izleme.)
Ayrıca sistemde çökme gibi sıkıntıları çok az yaşadım. Kullanımı aşırı rahat ama program yüklemek gibi dertleri var, o sıkıntı ise Linux platformuna tam destek veren şirketlerin sayısının artmasıyla sona erecek gibi Tıkla-Kur tipi programların sayısı gün geçtikçe artıyor.
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