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Yeni geliştirilen sensör neredeyse hiç güç tüketmiyor

Teknoloji gün geçtikçe daha enerji verimli hale geliyor. Bunun son örneği ise bir sıcaklık sensörü oldu. Güç tüketimi oldukça düşük olan bu sensör etkili bir çözüm olacağa benziyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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