Dövmeler Apple Watch ve diğer akıllı saatlerin doğru çalışmasını engelliyor

Sensörler doğru ölçüm yapamıyor
TikTok'ta yayınlanan ve 3,5 milyon kez izlenen viral bir video, kullanıcının 380 Avro karşılığında lazer kullanarak dövmesini sildirmeye nasıl karar verdiğini gösteriyor. Zira uzmanlara göre, farklı üreticilerin akıllı saatleri kalp atış hızını ve kalp sağlığıyla ilgili diğer göstergeleri ölçmek için fotopletismografi kullanıyor.
Cihaz üzerindeki sensör kırmızı ve yeşil renkli LED'ler kullanarak çalışır. Ciltte dövme, boya veya başka lekeler varsa, cihaz güvenilir bir şekilde veri toplayamayacaktır. Dolayısıyla, bilekteki dövmeler aslında akıllı saatler ile uyumsuz. Apple ayrıca "cildinizdeki kalıcı veya geçici değişikliklerin" saatin sensörlerine müdahale edebileceğini ve performansını etkileyebileceğini de belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.