Dövmeler Apple Watch ve diğer akıllı saatlerin doğru çalışmasını engelliyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Appleinsider'ın haberine göre, bilekteki dövmeler akıllı saatler kullanılırken sorunlara neden olabiliyor. Kullanıcının bileğindeki dövme nedeniyle kalp atış hızının ölçülmediği Apple Watch vakası buna bir örnek.

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Sensörler doğru ölçüm yapamıyor

TikTok'ta yayınlanan ve 3,5 milyon kez izlenen viral bir video, kullanıcının 380 Avro karşılığında lazer kullanarak dövmesini sildirmeye nasıl karar verdiğini gösteriyor. Zira uzmanlara göre, farklı üreticilerin akıllı saatleri kalp atış hızını ve kalp sağlığıyla ilgili diğer göstergeleri ölçmek için fotopletismografi kullanıyor.

Cihaz üzerindeki sensör kırmızı ve yeşil renkli LED'ler kullanarak çalışır. Ciltte dövme, boya veya başka lekeler varsa, cihaz güvenilir bir şekilde veri toplayamayacaktır. Dolayısıyla, bilekteki dövmeler aslında akıllı saatler ile uyumsuz. Apple ayrıca "cildinizdeki kalıcı veya geçici değişikliklerin" saatin sensörlerine müdahale edebileceğini ve performansını etkileyebileceğini de belirtiyor.

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