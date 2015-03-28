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Yeni geliştirilen yardımcı robot sayesinde itfaiyeciler daha rahat hareket edebilecek

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirilen yardımcı robot sayesinde itfaiyeciler daha rahat hareket edebilecek
 
Dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesini yerine getiren itfaiye görevlileri, özellikle büyük yangınlar içerisinde oluşan dumandan dolayı gidecekleri yönleri bulmakta zorlanabiliyor ya da önlerine bir anda çıkan büyük objeler sonucunda ağır yaralanabiliyorlar. Bu büyük problemi çözmek adına Kral College London ve Sheffield Hallam Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan yeni bir robot sistemi, itfaiyecilere yol göstererek adeta rehber köpek görevi üsteleniyor.
Tekerlekli yapıda zeminde ilerlemesi için hazırlanan robot, itfaiyeci ile titreşim odağında çalışan özel bir kol ile bağlantı kuruyor ve üzerinde taşıdığı sensörleri sayesinde önden giderek duman içerisinde yer alan objelerin boyutları ve uzaklığı hakkında hızlı bir şekilde bilgi sağlayabiliyor. Bunu itfaiyecinin koluna giydiği özel titreşim motorlarıyla yerine getiren ve farklı titreşim kuvvetlerine bağlı olarak boyut ile uzaklığı gösteren robot, araştırmacıların verdiği bilgiye göre itfaiyecinin tepkilerine göre hareket edebiliyor ve örneğin ilerlemeyi durdurmak amaçlı yapılan bir direnç ile otomatik olarak yavaşlayabiliyor ya da tamamen durabiliyor.
Birçok hayatı kurtarması beklenen sistemin üzerinde çalışmalar ve gerçek yaşam testleri aktif olarak devam ederken, titreşim tabanlı iletişim dilinin geliştirilmesi için de birçok deneme yapılıyor.
Yeni geliştirilen yardımcı robot sayesinde itfaiyeciler daha rahat hareket edebilecek
 

http://www.epsrc.ac.uk/newsevents/news/robotonreins/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Neyle çalışıyor, ve kaç para
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OverClocK1ng 4 yıl
Aman. Rusların 2 günde giden robotu gibi yavaş olmasın da.
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