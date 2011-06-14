Yeni iOS 5 özellikleri beta testlerinde ortaya çıkıyor





Steve Jobs, WWDC 2011 fuarında iOS 5 ile ilgili merak edilen tüm özellikleri kendi şovuyla tanıtmıştı. Ancak beta testleri devam eden işletim sisteminin anlatılandan daha fazla özellik taşıdığı ortaya çıktı. Geliştiricilerin test sonuçlarını forumlarda paylaşmasıyla yeni özellikler de bir bir kendini gösteriyor. İşte test aşamasında ortaya çıkan yeni özellikler:

Apple artık FaceTime aramalarına 3G desteği ekliyor. Ancak operatörlerin fazla veri kullanımını önlemek için bu özelliği kapalı tutma gibi bir seçeneği olabilecek.

AirPlay Mirroring adlı yeni özellik iPad 2'nizdeki içerikleri Apple TV yardımıyla HDTV'nizde izlemenize imkan veriyor. Yeni yazılım ayrıca 1080p videoları iOS 5 cihazı ile senkronize etmenizi sağlıyor. Bu da yeni iPad ve iPhone modellerinde 1080p desteğinin olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

iTunes üzerinden Bluetooth ile aracınızın veya farklı bir müzik cihazının alıcısına müzik yayını gönderdiğinizde albüm, parça ve şarkıcı bilgileri de transfer edilebilecek.



