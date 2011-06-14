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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni iOS 5 özellikleri beta testlerinde ortaya çıkıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,3b
1
41
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Steve Jobs, WWDC 2011 fuarında iOS 5 ile ilgili merak edilen tüm özellikleri kendi şovuyla tanıtmıştı. Ancak beta testleri devam eden işletim sisteminin anlatılandan daha fazla özellik taşıdığı ortaya çıktı. Geliştiricilerin test sonuçlarını forumlarda paylaşmasıyla yeni özellikler de bir bir kendini gösteriyor. İşte test aşamasında ortaya çıkan yeni özellikler:
Apple artık FaceTime aramalarına 3G desteği ekliyor. Ancak operatörlerin fazla veri kullanımını önlemek için bu özelliği kapalı tutma gibi bir seçeneği olabilecek.
AirPlay Mirroring adlı yeni özellik iPad 2'nizdeki içerikleri Apple TV yardımıyla HDTV'nizde izlemenize imkan veriyor. Yeni yazılım ayrıca 1080p videoları iOS 5 cihazı ile senkronize etmenizi sağlıyor. Bu da yeni iPad ve iPhone modellerinde 1080p desteğinin olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.
iTunes üzerinden Bluetooth ile aracınızın veya farklı bir müzik cihazının alıcısına müzik yayını gönderdiğinizde albüm, parça ve şarkıcı bilgileri de transfer edilebilecek.


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eScapeeXc 8 yıl en beğenilen

patrain

umutarslan.com

waspsichKamerayı kullanırken resim çekmeden ekran kaydırılırsa direk resimlere geçile biliyor.
win7phone mango sürümünde görmüştüm böyle birşey


kim ne derse desin biraz android den biraz da wp7 den esinlenmişler yani.

not: yeni bi tartışmanın temellerini attım sanki .d.d


Hep IOS tan mi calicak digerleri? Bir kac ozellikte IOS calsin digerlerinden.
Ustelik olmasi gereken ozellikler hepsi. Ne yapsin adamlar? Bir sekilde olmak zorunda hem IOS ta hem Android de hem de Win7Phone da.
patrainumutarslan.comwaspsichKamerayı kullanırken resim çekmeden ekran kaydırılırsa direk re...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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broodofqueen 8 yıl
Beta gerçekten işkence.. Tutkulu, gönül vermiş ve özellikle ikinci bir iPad'i veya iPhone'u bulunanlar için. Mail + Safari + iMessage + WiFi Sync + iCloud + Bildirimler bence hiç yabana atılacak güncellemeler değil. Makyaj demek, veyahut çalıntı özellikler demek değil. Burada sürekli bu özelliklerin eksikliğinden dem vurupda, Apple ekledikten sonra "Bak bu özellikleri çalmışlar" diye eleştiride bulunmak, hiç samimi değil.
Beta gerçekten işkence.. Tutkulu, gönül vermiş ve özellikle ikinci bir iPad'i veya iPhone'u bulunanlar için. Mail + Safari + iMessage + WiFi Sync + iCloud + Bi...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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merttr 8 yıl
haberde tüm özellikleri tanıtmıştı demişsiniz ancak sadece önemli 10 özelliği anlatmışlardı ve 100 lerce yeni özellik olduğunu söylemişlerdi.
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teramit 8 yıl
alpa07
ios sadece iphone damı kullanılabiliyor

ipod ve ipad dede kullanılabiliyor kısacası apple cihazlarda kullanılıyor.
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antonidas 8 yıl
1080p desteklesin, icloud 5gb ücretsiz olsun, başka bir şey istemem
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séquestre 8 yıl
iOS 5 güzel ama resmi sürümünü beklemeli 2 günde telefonu eskitirsiniz..
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Emir 8 yıl

kopfnickerz

iOS 5 güzel ama resmi sürümünü beklemeli 2 günde telefonu eskitirsiniz..

ios 5 için aceleye gerek yok,şu an bildirim sistemi,mesaj sistemi,kamera ikonu kilit ekranında,ses tuşuyla fotoğraf çekme gibi çoğu özelliği 4.3.3 ile zaten kullanabiliyoruz.aslında gözle görülen pek radkal değişiklik yok.
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GoldPunch 8 yıl
Apple artık FaceTime aramalarına 3G desteği ekliyor.


3G li iPad almak için bir neden daha doğdu.
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f.e.a.r 8 yıl
Bende İos5 Geçmek istiyorum kafamda sorular var

4.2.1 JB li telefon şuan

Amerikadan Alınma Geveyle kullanıyorum.

İos 5 İçin Ne yapmam gerekiyor AT&T kartımda var.

Yani sorun teşkil edermi
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Zuko 8 yıl

GoldPunch

Apple artık FaceTime aramalarına 3G desteği ekliyor.


3G li iPad almak için bir neden daha doğdu.


Niye ki? Eğer başka bir cihazdan internetinizi paylaşabiliyorsanız wi-fi da iş görür. 3G geldi diye wi-fi gitmedi ya.
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deniz_sea 8 yıl
bari bu sefer şu olsun kardeşim iphone 4 aldı aç blue yu resim yollayayım dedim mail at dedi :) sene 2011 yapın artık şunu milleti jailbraek yapmak zorunda bırakmayın hehehe :))
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masterm1nd 8 yıl

GoldPunch

Apple artık FaceTime aramalarına 3G desteği ekliyor.


3G li iPad almak için bir neden daha doğdu.


Bizim operatörler kesin ekstra ücret ister FaceTime için.

deniztoyota

bari bu sefer şu olsun kardeşim iphone 4 aldı aç blue yu resim yollayayım dedim mail at dedi :) sene 2011 yapın artık şunu milleti jailbraek yapmak zorunda bırakmayın hehehe :))


Bu tipler hala burada mı ya kaç sene oldu bıkmadınız mı
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patrain 8 yıl
eScapeeXc
gokooo bir özellik de benden o zaman camera rollda gezerken son fotoğrafa geldiğinizde eğer bir kere daha sağa gitmek isterseniz otomatik olarak yeni resim yerine camera geliyo ama yeni uygulama açılmadan geliyo yani fotoğraflar kapatılıp kamera açılmıyo fotoğrafların içinde açılıyo kamera uygulaması
Ben yapamadim
Nasil yapildigini tam olarak anlatabilirmisin? Fotograflar icerisinde de kameradan fotograflarda da denedim. Son fotograftan sonra yine cektigimde kaliyor ayni sekilde. IOS4 te ki gibi yani.

şaka mı bu ?
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Zuko 8 yıl
3G uzerinden FaceTime derken, internet uzerinden mj yine, yoksa ses iletimi gibi operator uzerinden mi?
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patrain 8 yıl
umutarslan.com
waspsichKamerayı kullanırken resim çekmeden ekran kaydırılırsa direk resimlere geçile biliyor.
win7phone mango sürümünde görmüştüm böyle birşey

kim ne derse desin biraz android den biraz da wp7 den esinlenmişler yani.
not: yeni bi tartışmanın temellerini attım sanki .d.d
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eScapeeXc 8 yıl

patrain

umutarslan.com

waspsichKamerayı kullanırken resim çekmeden ekran kaydırılırsa direk resimlere geçile biliyor.
win7phone mango sürümünde görmüştüm böyle birşey


kim ne derse desin biraz android den biraz da wp7 den esinlenmişler yani.

not: yeni bi tartışmanın temellerini attım sanki .d.d


Hep IOS tan mi calicak digerleri? Bir kac ozellikte IOS calsin digerlerinden.
Ustelik olmasi gereken ozellikler hepsi. Ne yapsin adamlar? Bir sekilde olmak zorunda hem IOS ta hem Android de hem de Win7Phone da.
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alpa07 8 yıl
ios sadece iphone damı kullanılabiliyor
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Chidori 8 yıl
alpa07

ios sadece iphone damı kullanılabiliyor

Hayır. ipod touch, ipad ve iphone'da kullanılabiliyor.
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umutarslan.com 8 yıl
waspsich
Kamerayı kullanırken resim çekmeden ekran kaydırılırsa direk resimlere geçile biliyor.

win7phone mango sürümünde görmüştüm böyle birşey
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Emir 8 yıl
bazılarını cydia da zaten iphone 4 ile kullanıyorduk.aslında iphone 4 tabiri yanlış olur ios 4 ile demeliyim.ya merak ediyorum android 3.0 ın karşısında duracak bir işletim sistemi gibi durmuyor.haksız mıyım.
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merttr 8 yıl
haberde tüm özellikleri tanıtmıştı demişsiniz ancak sadece önemli 10 özelliği anlatmışlardı ve 100 lerce yeni özellik olduğunu söylemişlerdi.
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prooge 8 yıl

merttr

haberde tüm özellikleri tanıtmıştı demişsiniz ancak sadece önemli 10 özelliği anlatmışlardı ve 100 lerce yeni özellik olduğunu söylemişlerdi.


dikkatli okursanız merak edilen tüm özellikleri tanıttı deniliyor.
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