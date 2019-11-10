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    Yeni nesil Apple Watch'lar ekrana gömülü parmak izi okuma sensörleri ile gelebilirler

    Önümüzdeki yılın Eylül ayında düzenlenecek olan Apple Etkinliği'nde tanıtılacak Apple Watch 6 Serisinde ekrana gömülü Touch ID teknolojisini görmemiz bekleniyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Amerikalı teknoloji devi Apple, 2017'den bu yana, iPhone'larda Touch ID teknolojisine yer vermiyor. 2020 model iPhone'larda kullanıcıların en çok görmek istedikleri özelliklerden biri de Face ID'ye eşlik eden, ekrana entegre edilmiş parmak izi okuyucular.
    Apple'ın son günlerin en büyük akıllı telefon trendlerin olan ekrana gömülü parmak izi sensörleri üzerinde çalıştığı biliniyordu. Görünüşe bakılırsa Amerikalı teknoloji devi yeni Touch ID teknolojisini yalnızca iPhone'ları için değil, farklı ürün grupları için de geliştiriyor.
    2018'in Mayıs ayında Apple tarafından dosyalandığı anlaşılan bir patent, oldukça füturistik bir Apple Watch tasarımını ortaya koyuyor. Patentte yer alan çizimler çok da açıklayıcı olmasalar da ekrana gömülü bir parmak izi sensörünün varlığından rahatlıkla söz edilebiliyor.
    Bahsi geçen parmak izi okuyucular, tıpkı akıllı telefonlarda yer alan ekrana gömülü parmak izi okuyucular gibi ekranın belirli bir bölgesine parmağınızı okuttuğunuzda cihazın ekran kilidini açmanızı sağlıyor.
    Ekrana gömülü Touch ID teknolojisini önümüzdeki yılın Eylül ayında düzenlenecek olan Apple Etkinliği'nde tanıtılacak Apple Watch 6 Serisinde görmemiz bekleniyor.

    https://www.gizchina.com/2019/11/10/apple-is-testing-the-in-display-touch-id-but-not-just-for-iphone/ Yorum Yaz
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    12 Angry Men 1 hf.
    Kendı adıma konusuyorum bence saat için gereksiz bir özellik. Onun yerine daha başka bir şey eklesinler.
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    SaB0 1 hf.
    Bende bi ara apple bu saate daha ne ekleyebilir diyordum, sonuçta seneye fiyatı bir tık arttırmaları lazım.. Helal olsun, adamlar cebe tecavüzü iyi biliyor..

    (Ülkemizdekilerin eline su dökemeseler de)
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    erkanberk 1 hf.
    Ailecek toplanmış bu konuyu konuşuyorduk tamda. Ekrana gömülü parmak izli falan olsun diyorduk tam. Şu an çok sevindik bu habere. Çay içerek kutluyoruz.
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