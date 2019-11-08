iPhone 11 Pro Max, DXOMARK’ta Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunu geçemedi

Kamera karşılaştırma platformu DXOMARK, Apple’ın 3 arka kameralı yeni telefonu iPhone 11 Pro Max’i test eti. iPhone 11 Pro Max beklentilerin altında puan elde etti. iPhone 11 Pro Max’in arka kamerası 117 puan aldı. Telefona fotoğraf çekim kalitesi için 124 puan, video kayıt kalitesi için 102 puan verildi.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi CC9 Pro, DxOmark'da en yüksek puanı aldı"
DXOMARK’ın akıllı telefon kameraları sıralamasında ilk sırada 121’er puan ile Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro Premium modelleri bulunuyor. Ardından 117 puan ile iPhone 11 Pro Max, Galaxy Note 10+, ve Note 10+ 5G modelleri geliyor.
Yurt dışında 1100 dolar, Türkiye’de 12000 TL fiyat etiketine sahip iPhone 11 Pro Max, Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunun gerisinde kaldı. Huawei ve Samsung’un amiral gemisi modellerini geçemedi. DXOMARK telefonların hoparlörünü de kıyaslıyor. Hoparlör testinde iPhone 11 Pro Max 71 puan alarak Huawei Mate 20 X ve iPhone Xs Max'in gerisinde kaldı. Telefonun selfie puanı ise henüz açıklanmadı.
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Bir birimizle mükemmel iletişim kurabiliyoruz. Peki başkalarıyla ?
Yıllardır satın aldığım (19,99, 7,99, 12,99) kullandığım uygulamaları çöpe atıp sıfırdan uygulama mı alayım (bedava)? Alıştığım bütün düzeni bırakıp karmaşa içine mi gireyim? (Tercih meslesi) Hayatla uğraşmak yerine çocuk gibi telefonu çalıştırmaya mı uğraşayım? (Ağır bir yorum. Androide karşı önyargı veya lag sorunu olan eski tip Android deneyimi.)
Oğlumun hangi uygulamayı ne kadar kullandığını görebiliyorum, nerede olduğunu görebiliyorum, hangi uygulamaları kullanmasına izin vereceğimi seçebiliyorum. zararlı web sitesi ve uygulamalardan koruyabiliyorum, hangi uygulamayı yükleyebileceğine karar verebiliyorum. Benim satın aldığım uygulamaları hepimiz kullanabiliyoruz. (19,99, 34,99 vs.) Apple Music gibi abonelikleri (40,99, 34,99 vs.) ortak kullanabiliyoruz. Fotoğraf,video,dosya, link, vs herşeyi çok ama çok rahat paylaşabliyoruz. Zararlı yazılım derdimiz yok, Güncelleme derdimiz yok. (iphone 6sı olan arkadaşım Watch 4ünü güncelleyemiyor. Neden mi? Apple diyorki yeni Iphone al.10999)
iPhone kullanmak ilk çıktığı zamanlar Cool olmaydı ama artık herkeste var. (min 2 sene veya yukarısı modeller) Kimsenin Cool olma derdi yok aşın artık bunu. iPhone kullanmak artık bir sosyal statü göstergesi değil artık. (Bu düşüncede olanlar Androide geçme korkusu ve önyargısı olanlar)
iPhone'a alıştığında diğer telefonlar pasaklı gibi geliyor. (Pasaklı! OP3 3,4 senedir kullanıyorum ve güncel Android resmi olarak mevcut)
İphone'a alıştığında tadından yenmez başka telefona bakamazsın. (Kişisel düşünce ve niyet okuma)
iPhone candır !!! (Apple fanboy yorumu olmuş)
Özetle parası olanlar Iphone alabilir. Daha az parası olanlar eski model Iphone alabilir. Ama yine de Android alınmaz ) demiş üstad.
iphone'dan başka telefon kullanamam!!!
İster delir ister kudur.
iPhone kullanmadan anlayamazın.
Sırf senin söylediğini yapmak için boğuşamam.
Eşim, oğlum ve ben Apple ekosistemindeyiz.
Bir birimizle mükemmel iletişim kurabiliyoruz.
Yıllardır satın aldığım kullandığım uygulamaları çöpe atıp sıfırdan uygulama mı alayım? Alıştığım bütün düzeni bırakıp karmaşa içine mi gireyim? Hayatla uğraşmak yerine çocuk gibi telefonu çalıştırmaya mı uğraşayım?
Oğlumun hangi uygulamayı ne kadar kullandığını görebiliyorum, nerede olduğunu görebiliyorum, hangi uygulamaları kullanmasına izin vereceğimi seçebiliyorum. zararlı web sitesi ve uygulamalardan koruyabiliyorum, hangi uygulamayı yükleyebileceğine karar verebiliyorum. Benim satın aldığım uygulamaları hepimiz kullanabiliyoruz. Apple Music gibi abonelikleri ortak kullanabiliyoruz. Fotoğraf,video,dosya, link, vs herşeyi çok ama çok rahat paylaşabliyoruz. Zararlı yazılım derdimiz yok, Güncelleme derdimiz yok.
iPhone kullanmak ilk çıktığı zamanlar Cool olmaydı ama artık herkeste var. Kimsenin Cool olma derdi yok aşın artık bunu. iPhone kullanmak artık bir sosyal statü göstergesi değil artık.
iPhone'a alıştığında diğer telefonlar pasaklı gibi geliyor.
İphone'a alıştığında tadından yenmez başka telefona bakamazsın.
iPhone candır !!!