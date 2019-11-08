iPhone 11 Pro Max, DXOMARK’ta Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunu geçemedi

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Kamera karşılaştırma platformu DXOMARK, Apple’ın 3 arka kameralı yeni telefonu iPhone 11 Pro Max’i test eti. iPhone 11 Pro Max beklentilerin altında puan elde etti. iPhone 11 Pro Max’in arka kamerası 117 puan aldı. Telefona fotoğraf çekim kalitesi için 124 puan, video kayıt kalitesi için 102 puan verildi.

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DXOMARK’ın akıllı telefon kameraları sıralamasında ilk sırada 121’er puan ile Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro Premium modelleri bulunuyor. Ardından 117 puan ile iPhone 11 Pro Max, Galaxy Note 10+, ve Note 10+ 5G modelleri geliyor.

Yurt dışında 1100 dolar, Türkiye’de 12000 TL fiyat etiketine sahip iPhone 11 Pro Max, Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunun gerisinde kaldı. Huawei ve Samsung’un amiral gemisi modellerini geçemedi. DXOMARK telefonların hoparlörünü de kıyaslıyor. Hoparlör testinde iPhone 11 Pro Max 71 puan alarak Huawei Mate 20 X ve iPhone Xs Max'in gerisinde kaldı. Telefonun selfie puanı ise henüz açıklanmadı.