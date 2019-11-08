Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 Pro Max, DXOMARK’ta Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunu geçemedi

    Kamera karşılaştırma platformu DXOMARK, Apple’ın 3 arka kameralı yeni telefonu iPhone 11 Pro Max’i test eti. iPhone 11 Pro Max beklentilerin altında puan elde etti
    2 hf.
    35,4b
    1
    97
    iPhone
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iPhone 11 Pro Max, DXOMARK’ta Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunu geçemedi
    Tam Boyutta Gör

    Kamera karşılaştırma platformu DXOMARK, Apple’ın 3 arka kameralı yeni telefonu iPhone 11 Pro Max’i test eti. iPhone 11 Pro Max beklentilerin altında puan elde etti. iPhone 11 Pro Max’in arka kamerası 117 puan aldı. Telefona fotoğraf çekim kalitesi için 124 puan, video kayıt kalitesi için 102 puan verildi.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi CC9 Pro, DxOmark'da en yüksek puanı aldı"

    DXOMARK’ın akıllı telefon kameraları sıralamasında ilk sırada 121’er puan ile Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro Premium modelleri bulunuyor. Ardından 117 puan ile iPhone 11 Pro Max, Galaxy Note 10+, ve Note 10+ 5G modelleri geliyor.

    Yurt dışında 1100 dolar, Türkiye’de 12000 TL fiyat etiketine sahip iPhone 11 Pro Max, Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunun gerisinde kaldı. Huawei ve Samsung’un amiral gemisi modellerini geçemedi. DXOMARK telefonların hoparlörünü de kıyaslıyor. Hoparlör testinde iPhone 11 Pro Max 71 puan alarak Huawei Mate 20 X ve iPhone Xs Max'in gerisinde kaldı. Telefonun selfie puanı ise henüz açıklanmadı.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    khaos 2 hf. en beğenilen
    Mesut Çevik ve Ekrem71 duymasın yoksa editörün son haberi olabilir bu haber.
    Yanıtla +98
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    venomboy_85 2 hf. infom@n
    Eşim (10999), oğlum (7999) ve ben (11999) Apple ekosistemindeyiz.
    Bir birimizle mükemmel iletişim kurabiliyoruz. Peki başkalarıyla ?
    Yıllardır satın aldığım (19,99, 7,99, 12,99) kullandığım uygulamaları çöpe atıp sıfırdan uygulama mı alayım (bedava)? Alıştığım bütün düzeni bırakıp karmaşa içine mi gireyim? (Tercih meslesi) Hayatla uğraşmak yerine çocuk gibi telefonu çalıştırmaya mı uğraşayım? (Ağır bir yorum. Androide karşı önyargı veya lag sorunu olan eski tip Android deneyimi.)

    Oğlumun hangi uygulamayı ne kadar kullandığını görebiliyorum, nerede olduğunu görebiliyorum, hangi uygulamaları kullanmasına izin vereceğimi seçebiliyorum. zararlı web sitesi ve uygulamalardan koruyabiliyorum, hangi uygulamayı yükleyebileceğine karar verebiliyorum. Benim satın aldığım uygulamaları hepimiz kullanabiliyoruz. (19,99, 34,99 vs.) Apple Music gibi abonelikleri (40,99, 34,99 vs.) ortak kullanabiliyoruz. Fotoğraf,video,dosya, link, vs herşeyi çok ama çok rahat paylaşabliyoruz. Zararlı yazılım derdimiz yok, Güncelleme derdimiz yok. (iphone 6sı olan arkadaşım Watch 4ünü güncelleyemiyor. Neden mi? Apple diyorki yeni Iphone al.10999)
    iPhone kullanmak ilk çıktığı zamanlar Cool olmaydı ama artık herkeste var. (min 2 sene veya yukarısı modeller) Kimsenin Cool olma derdi yok aşın artık bunu. iPhone kullanmak artık bir sosyal statü göstergesi değil artık. (Bu düşüncede olanlar Androide geçme korkusu ve önyargısı olanlar)
    iPhone'a alıştığında diğer telefonlar pasaklı gibi geliyor. (Pasaklı! OP3 3,4 senedir kullanıyorum ve güncel Android resmi olarak mevcut)
    İphone'a alıştığında tadından yenmez başka telefona bakamazsın. (Kişisel düşünce ve niyet okuma)
    iPhone candır !!! (Apple fanboy yorumu olmuş)

    Özetle parası olanlar Iphone alabilir. Daha az parası olanlar eski model Iphone alabilir. Ama yine de Android alınmaz ) demiş üstad.
    Eşim (10999), oğlum (7999) ve ben (11999) Apple ekosistemindeyiz. Bir birimizle mükemmel iletişim kurabiliyoruz. Peki başkalarıyla ? Yıllardır satın aldı...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +54
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    infom@n 2 hf. Son Witcher Bükücü
    Bende 6 yıl önce aynı senin gibi düşünüuordum ama artık;
    iphone'dan başka telefon kullanamam!!!
    İster delir ister kudur.
    iPhone kullanmadan anlayamazın.
    Sırf senin söylediğini yapmak için boğuşamam.
    Eşim, oğlum ve ben Apple ekosistemindeyiz.
    Bir birimizle mükemmel iletişim kurabiliyoruz.
    Yıllardır satın aldığım kullandığım uygulamaları çöpe atıp sıfırdan uygulama mı alayım? Alıştığım bütün düzeni bırakıp karmaşa içine mi gireyim? Hayatla uğraşmak yerine çocuk gibi telefonu çalıştırmaya mı uğraşayım?

    Oğlumun hangi uygulamayı ne kadar kullandığını görebiliyorum, nerede olduğunu görebiliyorum, hangi uygulamaları kullanmasına izin vereceğimi seçebiliyorum. zararlı web sitesi ve uygulamalardan koruyabiliyorum, hangi uygulamayı yükleyebileceğine karar verebiliyorum. Benim satın aldığım uygulamaları hepimiz kullanabiliyoruz. Apple Music gibi abonelikleri ortak kullanabiliyoruz. Fotoğraf,video,dosya, link, vs herşeyi çok ama çok rahat paylaşabliyoruz. Zararlı yazılım derdimiz yok, Güncelleme derdimiz yok.
    iPhone kullanmak ilk çıktığı zamanlar Cool olmaydı ama artık herkeste var. Kimsenin Cool olma derdi yok aşın artık bunu. iPhone kullanmak artık bir sosyal statü göstergesi değil artık.
    iPhone'a alıştığında diğer telefonlar pasaklı gibi geliyor.
    İphone'a alıştığında tadından yenmez başka telefona bakamazsın.
    iPhone candır !!!
    Bende 6 yıl önce aynı senin gibi düşünüuordum ama artık; iphone'dan başka telefon kullanamam!!! İster delir ister kudur. iPhone kullanmadan anlayam...
    Devamını Gör
    7 Yanıt Yanıtla +52
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DarthLuca 1 hf.
    Dxomark testleri parayı veren düdüğü çalar modeli. 3 kamera arasında geçişleri en belirsiz olanı iphone 11 pro, bu bile başlı başına yeter
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Askaparta 1 hf.
    Önemli değil, 12000'nin mutluluğu bol sıfırlı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 hf.
    Askerdeyken iphone 4s kullandim. Sadece akilli telefon diye birinden cok ucuza almistim. Gunumuz kameralarina gore rezalet bir kamerasi varmis, dogru duzgun hicbir uygulamadan verim alamiyor dogru duzgun sarj yetmiyordu. Degisemeyen pil, dandik kamera sayesinde nefret ettim iphonedan. Suan 2binliralik herhangi bir android bile mukemmel fotolar cekebiliyor, 2 gune yakin sarji gidebiliyor. Bir iphone kullanirken bitkisel hayattaymis gibi sarj aletine bagimli kaliyosunuz. Bitkisel hayattaki bir insan baska insanlarin gulup kostugunu gorebilir mi? Goremez. Iphone kullananlar da android telefonlarin nasil harika fotolar videolar cektigini nasil sarjlarinin uzun gittigini, nasil bir iphon fiyatinin yari fiyatina daha iyi fotograf cekebildigini, daha uzun sarjinin gittigini ve daha az para vererek bunlara android kullanmanin ozgurlugunu goremiyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Erasmus78 1 hf. DH Misafiri
    iPhone 4S de kaldığınız belli oluyor.
    anandtech.com/...

    Yarı fiyatı mevzusuna gelince;

    Öncelikle örneğin; Huawei P30 pro, Samsung S10+, Samsung Note 10+, Oppo Reno Zoom vb amiral gemisi Android cihazlar iPhone 11 ile aşağı yukarı aynı fiyatta veya daha pahalılar. Ancak iPhone 11 hiç bir kamerayı kapatmadan, EIS kapatmadan ve HDR kapatmadan 4k@60 FPS video çekebiliyorken; yukarıda saydığım cihazların, hiç bir şey kapatmadan video kaydı yapabildikleri maksimum çözünürlük: 1080P@30 FPS.

    Senin o muhteşem fotoğraf video çekiyor dediğin 2.000 TL lik telefonların tek düzgün olan tarafın gündüz ışığı altıda çektikleri fotoğraflar. Geri kalan her şeyi yukarıda saydığım cihazlar ile mukayese bile edilemez. Özetle kendini kandırıyorsun yani.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 hf.
    iPhone candır başka kullanmam,kudur. Kullanmadığın veya bilgin olmadığı bir konu hakkında yorum yapmazsın umarım artık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    labtek38 1 hf.
    Sizce bu telefonu almayı düşünenler bu teste bakıp fikir değiştirerek Xiaomi mi alacak? Tabiki hayır. İ phone alma kararını değiştirmeyecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Tall Man 1 hf.
    Apple'dan istediğini alamayan Dxomark aklınca Apple'ı cezalandırmış . Zaten değerlendirme kriterleri manipülasyona çok açık . Bir telefon alırken Dxomark puanı bir kriteriniz olmamalı .
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    virtiöz 1 hf.
    Tabikide şaomi en iyi olacak,fiyat performansta üstüne var mı?eko sistemmiş pehhh!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    LukeSkywalker24 1 hf.
    Note 10+'ı da geçmiş ona bakarsak, ki Note 10+'la 11 Pro Max nasıl aynı puanı almış acaba? İnceleme videolarında özellikle video konusunda bariz bir fark var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    seamewe5 1 hf.
    Dxomark i cinliler satin aldi. Video konusunda iphone 11 in rakibi yokken verdikleri puanlar sacma otesi. Bokunda bogul dxomark!
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    artemisbd 1 hf.
    Ne kadar zavallı insanlar var, apple ekosistemiymiş, peh olsa olsa apple simbiyoz besleniyordur sizden, 3 yıl apple kullandım tr de bi daha kullanmam. Apple ı geçtim aç vergicilere paramı yedirmem. Huawei alıyordum, xiaomi ile devam ederim tel lazım olunca.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    35385 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone 11 pro, iPhone ve
    6 etiket daha Apple Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Microsoft’tan OneNote uygulamalarının geleceğiyle ilgili açıklama: To Do entegrasyonu ve fazlası 2 hf. Almanya, elektrikli araç alımlarında sunduğu teşviki yüzde 50 artıracak 2 hf. Çinli yetkililerden Bitcoin ve kripto madenciliği yasaklarına son 2 hf. OnePlus 8 Pro 120Hz ekranla gelebilir 2 hf. General Mobile, Amazon anlaşmasıyla İngiltere pazarına girdi 2 hf. Elon Musk’a göre Mars’ta kurulacak bir şehir için 20 yıla ve 1.000 adet Starship’e ihtiyaç var 2 hf. Samsung Galaxy Fold Çin’de 5 dakikada tükendi 2 hf. Apex 7 vs Apex Pro, hangisi alınmalı? "Steelseries Apex 7 ve Apex Pro karşılaştırması" 2 hf. Elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı vakası 2000'i aştı 2 hf. MLPerf Inference yapay zekâ benchmark testi için ilk sonuçlar gelmeye başladı 2 hf. Akıllı saat sahibi her iki kişiden biri Apple Watch kullanıyor 2 hf. Sony, IMX686 görüntü sensörününün tanıtım videosunu yayınladı 2 hf. TCL Plex ülkemizde satışa çıktı 2 hf. Xiaomi'nin MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümü 12 telefona ulaştı 2 hf. Ford Mustang temelli elektrikli SUV ilk kez görüntülendi 2 hf. OpenAI sahte haber yazabilen bir araç yayınladı 2 hf. Adobe, Creative Cloud uygulamalarına canlı yayın özelliği ekliyor 2 hf. Samsung Galaxy S11 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı 2 hf. Disney Plus, 31 Mart 2020’de İngiltere ile birlikte dört Avrupa ülkesine daha geliyor 2 hf. Volkswagen, elektrikli station wagon konseptini Los Angeles'ta tanıtacak 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN iPhone 11 Pro Max, DXOMARK’ta Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunu geçemedi Sonraki Güneş enerjisini ısı olarak depolayan molekül, geniş kullanım alanları vadediyor 2 hf. A101 elektrikli araç satışına başladı 2 hf. Başarısız Hint ay görevinin arkasında siber saldırılar mı var? 2 hf. Microsoft Ignite 2019 Florida etkinliğinde öne çıkan yenilikler 2 hf. İstanbul’a yeni bir Mi Store açılıyor: Mi Mix Alpha burada sergilenecek 2 hf. LG alt seviye telefonlarını üçüncü taraf firmalara ürettirecek 2 hf. iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı 2 hf. Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak 2 hf. Razer’dan düşük gecikmeli Basilisk oyuncu fareleri 2 hf. Ay'dan getirilen 47 yıllık toprak örneği ilk kez açıldı 2 hf. Google Stadia uygulaması Play Store’da yayınlandı 2 hf. Kasım ayında gündem “mobil uygulamalar” 2 hf. Adobe, deneysel fotoğraf ve ses düzenleme araçlarını tanıttı 2 hf. Google, Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptığını açıkladı 2 hf. HTC Ekim ayı finans raporu: Çöküş şimdilik sürüyor 2 hf. Chrome OS 78 güncellemesi YouTube için PiP desteği ile geldi 2 hf. Giriş seviyesine Vega grafikli AMD Athlon 3000G 2 hf. Adobe Illustrator, 2020 yılında iPad'e geliyor 2 hf. En güçlü Ryzen işlemcisi satışa çıktı: İşte Ryzen 9 3950X 2 hf. Çinli Lynk & Co'nun crossover coupe modelinden ilk resmi görseller geldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    AKP'LİLERİN ÇOCUKLARININ LÜKS YAŞAMINI KARE KARE İFŞA ETTİLER
    DH Forum
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim