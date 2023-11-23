Apple, Touch ID'ye veda ediyor: Çiplerin üretimini durdurdu

Apple, Touch ID çiplerinin üretimini durdurdu
Weibo'daki entegre devre uzmanı bir isim Apple'ın Touch ID'yi iPhone'lara getirme planı olmadığını, gerekli çiplerin üretimini durdurduğunu iddia etti. Apple'ın ekran altına gömülü TrueDepth kamera sensörleri üzerinde çalıştığı bilindiği için bu bilginin doğru olduğu söylenebilir.
Touch ID şuanda iPhone SE, iPad Mini 6 ve iPad Air modellerinde kullanılıyor. Firma yeni nesil iPhone SE 4 modelinde de Face ID'yi kullanmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.