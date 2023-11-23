Tam Boyutta Gör Apple 2017 yılında iPhone X ile beraber parmak izi okuyucusu Touch ID'yi bırakıp yüz tanıma sistemi Face ID'ye geçmişti. Apple'ın Touch ID'yi ekran altına gömerek tekrar telefonlarına entegre edebileceği konuşuluyordu. Ancak yeni rapor Apple'ın yakın gelecekte böyle bir planı olmadığını gösteriyor.

Apple, Touch ID çiplerinin üretimini durdurdu

Weibo'daki entegre devre uzmanı bir isim Apple'ın Touch ID'yi iPhone'lara getirme planı olmadığını, gerekli çiplerin üretimini durdurduğunu iddia etti. Apple'ın ekran altına gömülü TrueDepth kamera sensörleri üzerinde çalıştığı bilindiği için bu bilginin doğru olduğu söylenebilir.

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Touch ID şuanda iPhone SE, iPad Mini 6 ve iPad Air modellerinde kullanılıyor. Firma yeni nesil iPhone SE 4 modelinde de Face ID'yi kullanmayı planlıyor.

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Apple, Touch ID'ye veda ediyor: Çiplerin üretimini durdurdu