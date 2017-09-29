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Yeni nesil dijital akıllı kılıf Oaxis InkCase i7 Türkiye'de

Kılıfın akıllısı olur mu demeyin; InkCase i7 kılıf ile birlikte kitap okuyabilir, saate bakabilir, günlük planlarınızı yapabilirsiniz. Bir ilk özelliği taşıyan kılıfın tüm özellikleri haberimizde...
1 yıl
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11
Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Mevzu bahis kılıf olunca beklentiler çokta büyük olmuyor.Ancak InkCase i7 akıllı kılıf, tüm bildiklerinizi unutturacak cinsten. iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 ve iPhone 8’i destekleyen InkCase i7, şimdiye kadar üretilen en akıllı, ince ve hafif cep telefonu kılıfı olma özelliği taşıyor. Dilerseniz şimdi sıradışı bu kılıfa yakından bakalım.

Şimdiye kadarki en akıllı kılıf: Oaxis InkCase İ7

InkCase i7; 'Kişiselleştirilebilir Duvar Kağıdı' ile birlikte kullanıcıların anılarını sürekli göz önünde tutmasını sağlıyor. Ayrıca 'Canlı Bilgilendirme Merkezi' ile birlikte kullanıcılar gün boyu bilgilendiriliyor. Bluetooth 4.0 teknolojisiyle donatılan kılıfa yapılacak olanlar listesi, görseller, hava durumu, fitness ve haberler gibi bir çok uygulama tarafından destekleniyor. Bu sayede telefonunuzun ekranı arkaya dönük olsa bile bildirimleri alabilir ve günlük işlerinizi kolaylıkla planlayabilirsiniz.

iPhone'unuzu Korumanın En İyi Yolu 

InkCase i7, sunmuş olduğu 'BubblePro' teknolojisiyle cihazınızı düşmelere ve darbelere karşı maximum oranda koruyor. En yeni teknolojilerle donatılan mikro dokular sayesinde kılıfın her zaman dayanıklı olması sağlanıyor. Olası bir senaryoda, iPhone'un sert bir zemine düşmesi durumunda darbeler mikro dokular tarafından emilerek iPhone'un maximum seviyede korunması sağlanıyor.

InkCase i7, Aynı Zamanda E-Kitap Okuyucusu

InkCase i7, 4.2 mm kalınlığa ve 62 gram ağırlığıyla dünyadaki en ince ve hafif e-Kitap okuyucusu olma özelliği taşıyor.Ayrıca InkCase i7; 4.3 inç'lik çizilmeye ve darbelere karşı korumalı, 217 dpi çözünürlüklü parlak ve keskin ekranıyla kullanıcılara mükemmel bir kitap okuma deneyimi sunuyor. Kılıfla birlikte sunulan 3 adet sanal tuşlarla da işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

InkCase i7 ile iPhone'unuzun Pil Ömründen Tasarruf Edin 

460 mAh boyutunda bir pil ile bizleri karşılayan kılıfı tek bir şarj ile uzun süre kullanabilirsiniz. InkCase i7'nin ekranını gerçek bir saate dönüştürerek iPhone'unuzun pil ömründen tasarruf edebilirsiniz. Zira hatırlayacağınız üzere Samsung, S7 serisinden itibaren telefonlarına "Always On" daima açık ekran özelliğini getirmişti. Bu sayede her saate ya da bildirimlere bakacağımız zaman telefonun ekranını açmak zorunda kalmıyorduk. Araştırmalarda bu özelliğin pil tüketimini olumlu yönde etkilediğini doğrulamıştı. 
Son olarak kılıfın, Gençpa Teknoloji satış noktaları ve Gepasite.com'da 499 TL'ye satışa sunulduğunu söyleyelim. Dilerseniz aşağıdaki videodan da kılıfa göz atabilirsiniz.
 

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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
REK-LAM-LAR!
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BekirHan 1 yıl
DH referanslı amazon linki verinde ucuza oradan alalım.
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volcano2K 1 yıl
hadi o parayı kılıfa verecek durumumuz var. Ozaman zaten 8 çıkmış X çıkmış gider onu alırız bu kılıfta ona uymaz...
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Fenomenon 1 yıl
o fiyata telefon alınır
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BekirHan 1 yıl
DH referanslı amazon linki verinde ucuza oradan alalım.
1 Yanıt Yanıtla +6
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sniper23 1 yıl BekirHan
Orijinalden alıntı: BekirHan

DH referanslı amazon linki verinde ucuza oradan alalım.

Bu daha iyidir: amazon.com/...




1 Yanıt Yanıtla +1
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TearsForFears 1 yıl
Yenilikçi bir kılıf olmuş tabi fiyatıda buna bağlı olarak pahalı. Ama 100-150 lira normal silikon kılıfa verenler bunuda alabilir bence.
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1ses1 1 yıl
Tamamda telefonun ekranını hiçmi kullanmıyacağız :D
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King Stannis 1 yıl
İ7yi boş verin Ryzen 7 daha iyi.

Pardon yanlış oldu.
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
REK-LAM-LAR!
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selcuksert38 1 yıl
O FİYATA ÖKÜZ ALINMAZ BELKİ AMA TELEFON ALINIR...::))
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