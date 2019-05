Yeni nesil dijital akıllı kılıf Oaxis InkCase i7 Türkiye'de

Mevzu bahis kılıf olunca beklentiler çokta büyük olmuyor.Ancak InkCase i7 akıllı kılıf, tüm bildiklerinizi unutturacak cinsten. iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 ve iPhone 8’i destekleyen InkCase i7, şimdiye kadar üretilen en akıllı, ince ve hafif cep telefonu kılıfı olma özelliği taşıyor. Dilerseniz şimdi sıradışı bu kılıfa yakından bakalım.



Şimdiye kadarki en akıllı kılıf: Oaxis InkCase İ7



InkCase i7; 'Kişiselleştirilebilir Duvar Kağıdı' ile birlikte kullanıcıların anılarını sürekli göz önünde tutmasını sağlıyor. Ayrıca 'Canlı Bilgilendirme Merkezi' ile birlikte kullanıcılar gün boyu bilgilendiriliyor. Bluetooth 4.0 teknolojisiyle donatılan kılıfa yapılacak olanlar listesi, görseller, hava durumu, fitness ve haberler gibi bir çok uygulama tarafından destekleniyor. Bu sayede telefonunuzun ekranı arkaya dönük olsa bile bildirimleri alabilir ve günlük işlerinizi kolaylıkla planlayabilirsiniz.

iPhone'unuzu Korumanın En İyi Yolu

InkCase i7, sunmuş olduğu 'BubblePro' teknolojisiyle cihazınızı düşmelere ve darbelere karşı maximum oranda koruyor. En yeni teknolojilerle donatılan mikro dokular sayesinde kılıfın her zaman dayanıklı olması sağlanıyor. Olası bir senaryoda, iPhone'un sert bir zemine düşmesi durumunda darbeler mikro dokular tarafından emilerek iPhone'un maximum seviyede korunması sağlanıyor.

InkCase i7, Aynı Zamanda E-Kitap Okuyucusu

InkCase i7, 4.2 mm kalınlığa ve 62 gram ağırlığıyla dünyadaki en ince ve hafif e-Kitap okuyucusu olma özelliği taşıyor.Ayrıca InkCase i7; 4.3 inç'lik çizilmeye ve darbelere karşı korumalı, 217 dpi çözünürlüklü parlak ve keskin ekranıyla kullanıcılara mükemmel bir kitap okuma deneyimi sunuyor. Kılıfla birlikte sunulan 3 adet sanal tuşlarla da işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

InkCase i7 ile iPhone'unuzun Pil Ömründen Tasarruf Edin

460 mAh boyutunda bir pil ile bizleri karşılayan kılıfı tek bir şarj ile uzun süre kullanabilirsiniz. InkCase i7'nin ekranını gerçek bir saate dönüştürerek iPhone'unuzun pil ömründen tasarruf edebilirsiniz. Zira hatırlayacağınız üzere Samsung, S7 serisinden itibaren telefonlarına "Always On" daima açık ekran özelliğini getirmişti. Bu sayede her saate ya da bildirimlere bakacağımız zaman telefonun ekranını açmak zorunda kalmıyorduk. Araştırmalarda bu özelliğin pil tüketimini olumlu yönde etkilediğini doğrulamıştı.

Gençpa Teknoloji satış noktaları ve Gepasite.com'da 499 TL'ye satışa sunulduğunu söyleyelim. Dilerseniz aşağıdaki videodan da kılıfa göz atabilirsiniz.