Tam Boyutta Gör BlackBerry telefonları seviyorsanız hoşunuza gidebilecek yeni bir iPhone aksesuarı geliyor. CES 2024 kapsamında Clicks Technology adlı İngiltere merkezli bir şirket tam olarak böyle bir aksesuar tanıtmış durumda. Daha dokunsal bir yazma deneyimi isteyenler için iPhone'a takılabilen bu fiziksel klavye kılıfı, ekranın herhangi bir bölümünü de kapatmıyor.

iPhone’lar için fiziksel klavye kılıfı

Sürpriz olmayacak şekilde firmanın tanıttığı kılıfın adı da Clicks. Yukarıda dediğimiz gibi bu kılıf ekranı kapatmıyor ancak telefonun boyunu uzatıyor. 140 dolarlık bir fiyata sahip olan kılıf, her iki anlamda da biraz derin bir cep istiyor. Clicks, sahip olduğunuz modele bağlı olarak Lighting veya USB-C bağlantı noktası aracılığıyla iPhone'a bağlanıyor ve telefonunuzu her zamanki gibi şarj etmenize olanak tanıyor. Bluetooth bağlantısı yok ama bu aynı zamanda şarj etmeniz gereken bir pille çalışmadığı anlamına da geliyor.

Apple, yeni iOS 17.3 güncellemesini geri çekti! 1 gün önce eklendi

Gece kullanımı için arkadan aydınlatma özelliğine sahip olan kılıfta bazı yaşam kalitesi özellikleri de bulunuyor. Mesela web sayfalarını aşağı kaydırmak için boşluk çubuğuna basabilirsiniz. Öte yandan ürünün tuşları oldukça küçük görünüyor.

İçerik üreticileri Michael Fisher (MrMobile) ve Kevin Michaluk (CrackBerry Kevin) tarafından kurul Clicks Technology, iPhone 14 Pro ile uyumlu olan kılıfını 1 Şubat tarihinde 139 dolara satışa sunacak. Şirket ayrıca ilkbaharın başlarında gelecek olan ve 159 dolar fiyatıyla dikkat çeken iPhone 15 Pro Max ile uyumlu kılıfı için de rezervasyon alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone’ları tuşlu telefona çeviren sevimli kılıf tanıtıldı