iPhone’ları tuşlu telefona çeviren sevimli kılıf tanıtıldı

iPhone’lar için fiziksel klavye kılıfı
Sürpriz olmayacak şekilde firmanın tanıttığı kılıfın adı da Clicks. Yukarıda dediğimiz gibi bu kılıf ekranı kapatmıyor ancak telefonun boyunu uzatıyor. 140 dolarlık bir fiyata sahip olan kılıf, her iki anlamda da biraz derin bir cep istiyor. Clicks, sahip olduğunuz modele bağlı olarak Lighting veya USB-C bağlantı noktası aracılığıyla iPhone'a bağlanıyor ve telefonunuzu her zamanki gibi şarj etmenize olanak tanıyor. Bluetooth bağlantısı yok ama bu aynı zamanda şarj etmeniz gereken bir pille çalışmadığı anlamına da geliyor.
Gece kullanımı için arkadan aydınlatma özelliğine sahip olan kılıfta bazı yaşam kalitesi özellikleri de bulunuyor. Mesela web sayfalarını aşağı kaydırmak için boşluk çubuğuna basabilirsiniz. Öte yandan ürünün tuşları oldukça küçük görünüyor.
İçerik üreticileri Michael Fisher (MrMobile) ve Kevin Michaluk (CrackBerry Kevin) tarafından kurul Clicks Technology, iPhone 14 Pro ile uyumlu olan kılıfını 1 Şubat tarihinde 139 dolara satışa sunacak. Şirket ayrıca ilkbaharın başlarında gelecek olan ve 159 dolar fiyatıyla dikkat çeken iPhone 15 Pro Max ile uyumlu kılıfı için de rezervasyon alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.