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    iPhone’ları tuşlu telefona çeviren sevimli kılıf tanıtıldı

    Clicks adlı firma fiziksel iPhone klavye kılıflarını yeniden bir moda haline getirmek istiyor. Yeni kılıflar bağlantı noktası üzerinden bağlanırken ekranın herhangi bir bölümünü de kapatmıyor.
    iPhone’ları tuşlu telefona çeviren sevimli kılıf tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    BlackBerry telefonları seviyorsanız hoşunuza gidebilecek yeni bir iPhone aksesuarı geliyor. CES 2024 kapsamında Clicks Technology adlı İngiltere merkezli bir şirket tam olarak böyle bir aksesuar tanıtmış durumda. Daha dokunsal bir yazma deneyimi isteyenler için iPhone'a takılabilen bu fiziksel klavye kılıfı, ekranın herhangi bir bölümünü de kapatmıyor.

    iPhone’lar için fiziksel klavye kılıfı

    Sürpriz olmayacak şekilde firmanın tanıttığı kılıfın adı da Clicks. Yukarıda dediğimiz gibi bu kılıf ekranı kapatmıyor ancak telefonun boyunu uzatıyor. 140 dolarlık bir fiyata sahip olan kılıf, her iki anlamda da biraz derin bir cep istiyor. Clicks, sahip olduğunuz modele bağlı olarak Lighting veya USB-C bağlantı noktası aracılığıyla iPhone'a bağlanıyor ve telefonunuzu her zamanki gibi şarj etmenize olanak tanıyor. Bluetooth bağlantısı yok ama bu aynı zamanda şarj etmeniz gereken bir pille çalışmadığı anlamına da geliyor.

    Gece kullanımı için arkadan aydınlatma özelliğine sahip olan kılıfta bazı yaşam kalitesi özellikleri de bulunuyor. Mesela web sayfalarını aşağı kaydırmak için boşluk çubuğuna basabilirsiniz. Öte yandan ürünün tuşları oldukça küçük görünüyor.

    İçerik üreticileri Michael Fisher (MrMobile) ve Kevin Michaluk (CrackBerry Kevin) tarafından kurul Clicks Technology, iPhone 14 Pro ile uyumlu olan kılıfını 1 Şubat tarihinde 139 dolara satışa sunacak. Şirket ayrıca ilkbaharın başlarında gelecek olan ve 159 dolar fiyatıyla dikkat çeken iPhone 15 Pro Max ile uyumlu kılıfı için de rezervasyon alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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