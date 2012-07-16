Yeni nesil iPhone'un arkasında alüminyum ve cam paneller kullanılabilir









Apple'ın merakla beklenen yeni nesil iPhone'nu ile ilgili detaylar internete sızdı. Bu bilgilere göre yeni nesil iPhone'un arkasında büyük bir alüminyum panel olacak, bunun altında ve üstünde de iki adet cam panel yer alacak. Üstteki cam panel üzerinde ise kamera ve LED flaş yer alacak.





Prototiple ilgili detayları aktaran 'Macotakara' sitesinin kaynaklarından aldığı bilgilere göre cihaz üretime yakın. Zaten yeni nesil iPhone'un üretime başlaması için Çin'de gerekli hazırlıklar yapıldığına dair bir takım haberler yayılmaya başlamıştı. Ayrıca son zamanlarda çıkan dedikodular çoğunlukla aynı noktalar üzerinde birleşiyor. iPhone 4/4s modellerine göre genişlik açısından bir farkı olmayacağı belirtilen cihazın daha uzun bir yapıya sahip olacağı belirtiliyor. En az çift çekirdekli bir işlemciyle gelmesi bekleniyor. Yılın başlarında iPad ile birlikte duyurulan işlemcinin daha sonra duyurulan iPhone modelinde de yer aldığı göz önüne alınacak olursa yeni nesil iPhone'da çift çekirdekli bir işlemci ve dört çekirdekli bir CPU'nun yer alacağına dair iddialarda yok değil. Ayrıca Cihazın şimdiye kadarki iPhone , iPad ve iPod Touch'larda kullanılan 30 pinlik konnektörden farklı bir porta sahip olacağı da söyleniyor, bu da artık eski kabloların kullanılmayacağı anlamına geliyor.





Apple'ın yeni nesil iPhone'nu hakkındaki söylentiler her ne kadar ortak bir noktada birleşiyor olsa da bu bilgilerin şu an için sadece dedikodu niteliğinde olduğunu belirtmekte fayda var.

http://www.macotakara.jp/blog/index.php?ID=17141