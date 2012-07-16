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Yeni nesil iPhone'un arkasında alüminyum ve cam paneller kullanılabilir

6 yıl
4,9b
1
45
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Yeni nesil iPhone'un arkasında alüminyum ve cam paneller kullanılabilir
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 Apple'ın merakla beklenen yeni nesil iPhone'nu ile ilgili detaylar internete sızdı. Bu bilgilere göre yeni nesil iPhone'un arkasında büyük bir alüminyum panel olacak, bunun altında ve üstünde de iki adet cam panel yer alacak. Üstteki cam panel üzerinde ise kamera ve LED flaş yer alacak.

Prototiple ilgili detayları aktaran 'Macotakara' sitesinin kaynaklarından aldığı bilgilere göre cihaz üretime yakın. Zaten yeni nesil iPhone'un üretime başlaması için Çin'de gerekli hazırlıklar yapıldığına dair bir takım haberler yayılmaya başlamıştı. Ayrıca son zamanlarda çıkan dedikodular çoğunlukla aynı noktalar üzerinde birleşiyor. iPhone 4/4s modellerine göre genişlik açısından bir farkı olmayacağı belirtilen cihazın daha uzun bir yapıya sahip olacağı belirtiliyor. En az çift çekirdekli bir işlemciyle gelmesi bekleniyor. Yılın başlarında iPad ile birlikte duyurulan işlemcinin daha sonra duyurulan iPhone modelinde de yer aldığı göz önüne alınacak olursa yeni nesil iPhone'da çift çekirdekli bir işlemci ve dört çekirdekli bir CPU'nun yer alacağına dair iddialarda yok değil. Ayrıca Cihazın şimdiye kadarki iPhone , iPad ve iPod Touch'larda kullanılan 30 pinlik konnektörden farklı bir porta sahip olacağı da söyleniyor, bu da artık eski kabloların kullanılmayacağı anlamına geliyor.

Apple'ın yeni nesil iPhone'nu hakkındaki söylentiler her ne kadar ortak bir noktada birleşiyor olsa da bu bilgilerin şu an için sadece dedikodu niteliğinde olduğunu belirtmekte fayda var.

http://www.macotakara.jp/blog/index.php?ID=17141 Yorum Yaz
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osmanefeozkan 6 yıl en beğenilen
Nedir bu kadar abartma anlamıyorum yok arkası cam olacakmış yok takla atacakmış kanat çırparak marsa çıkacakmış falan filan adamlar üretsin kardeşim sizin yaptığınız haberlerin yorumlarına bakarak değişiklik yapmıyorlarya çıkarsın piyasaya eline aldığında görürsün ne olduğunu kusura bakmayın iyi bir sitesiniz ama yaptığınız haberlerde yaz gitsin sayfa dolsun diyormuşsunuz gibime geliyor. İnsanların artık bu kadar çok apple haberindne sıkıldığını düşüyorum yapın bir köşe toplayın hayranlarını yapın muhabbetinizi
Nedir bu kadar abartma anlamıyorum yok arkası cam olacakmış yok takla atacakmış kanat çırparak marsa çıkacakmış falan filan adamlar üretsin kardeşim sizin yaptı...
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Ambarad 6 yıl
Apple ve TTNET olmasa forumda haber olmayacak.
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sdelta 6 yıl
cibicibi
Bi çıksada kurtulsak artık ...

çıktığı anda iphone5 S yada iPhone 6 tasarımı bu mu, işlemci bu olabilir diye haberler başlayacak :)
cibicibiBi çıksada kurtulsak artık ...çıktığı anda iphone5 S yada iPhone 6 tasarımı bu mu, işlemci bu olabilir diye haberler başlayaca...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 6 yıl
Vash The Stampede
DH Misafiri
Apple hakkında burada yapılacak hakaret ve iftiralrdan dolayı şahsım, DH üyeleri ve DH yönetimi adına Apple'a özürlerimi iletmeyi bir borç biliyorum.

sen kimsin de benim adıma özür diliyorsun? o kadar büyüdün mü?
kimsenin özür dilediği yok...
şu misafir işine son verilmesi gerek. millet üyeliğinden yapmaya yemediği şeyleri misafir ağzından yapıyor...

Neden bu kadar dertlendin ki? Burasi demokratik bir ortam
CcC DH Misafir Uyelik CcC
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Jacobıan 6 yıl
apple fanları basmış burayı
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mooderator 6 yıl
iPhone 5 mi alsam 6 yı mı beklesem ? neyse ben 7 alayım seneye de kullanırım....
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jovanovic 6 yıl
Yazdigim yoruma eksi basanlarda 2000 ve sonrasi dogumlular galiba...
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Gaydurugububak 6 yıl
uzatacaklar mı
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barbunyaza 6 yıl
ya telefonun bu olmadıgını bu haberlerın faux news oldugunu bılıyoruz neden yayınlıyorsunuz anlam veremıyorm
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necros76 6 yıl
DH Misafiri
Apple hakkında burada yapılacak hakaret ve iftiralrdan dolayı şahsım, DH üyeleri ve DH yönetimi adına Applea özürlerimi iletmeyi bir borç biliyorum.

MİSAFİR BÖYLE OLUR
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SystemApps 6 yıl
iphone bitti artık eskiden bitecek derdim ama şimdi gerçekten gönül rahatlığı ile bitti diyebiliyorum.Hiç bir avantajı kalmadı.Dezavantajlarıda fazlasıyla artarak devam ediyior...
Ayrıca merak ediyorum donnaımhaber artık espirisi kalmamış tek bir cihaza neden bu kadar haber yapıyor. ben bu cihazın prototip kasasından kullandığı materyallere kadar geri dönüşümüne kadar haber başlıklarını görmek zorundamıyım.Aklı başında biri artık iphone daha iyi diye iphone almaz.Fanları gider alır bu saatten sonra.Ayrıca daha sözlerinizi tutamıyorsunuz nokia 808 incelemesine ne oldu?Doğru ya ingilizce siri çok daha önemliydi bizim için yada ios6da öyle...
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Awesome 6 yıl SystemApps
SystemApps

iphone bitti artık eskiden bitecek derdim ama şimdi gerçekten gönül rahatlığı ile bitti diyebiliyorum.Hiç bir avantajı kalmadı.Dezavantajlarıda fazlasıyla artarak devam ediyior...

Ayrıca merak ediyorum donnaımhaber artık espirisi kalmamış tek bir cihaza neden bu kadar haber yapıyor. ben bu cihazın prototip kasasından kullandığı materyallere kadar geri dönüşümüne kadar haber başlıklarını görmek zorundamıyım.Aklı başında biri artık iphone daha iyi diye iphone almaz.Fanları gider alır bu saatten sonra.Ayrıca daha sözlerinizi tutamıyorsunuz nokia 808 incelemesine ne oldu?Doğru ya ingilizce siri çok daha önemliydi bizim için yada ios6da öyle...



Apple fanboyu değilim ama avatarını görünce küfredesim geldi sana
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DH Misafiri 6 yıl
off off çıksada alsak artık, gece rüyalarıma giriyor. arka panelindeki camı yan kesitindeki aluminyumu okşuyorum rüyalarımda... ekranın büyütülmesi de ayrı bir orgazm yaşatacak kullanıcılarına. şu an da bu haberi okurken 4s'imin arkasındaki elma logosunu camsille siliyordum tam da...
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Amedra 6 yıl
abi bu misafir üyeler niye var ya sırf baltalamak amaçlı oradan yazıyorlar
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hmrkartal 6 yıl
3g 3gs ve 4 kullanıyorum..Eşimdede galaxy var..Sonucta altı ustu telefon hepsı..Isteyen apple alır ısteyen samsung ısteyen nokıa ısteyen alcatel..Bellı bır yasa geldıkten sonra ne komık seyler ıcın tartıstıgınızı göreceksınız..kredı kartı ekstresını odeyemez ıken o savundugunuz fırmalar mılyar dolarcıklarla oynuyor..Tuketım bır cılgınlıktır ve bakıyorumda esiri olan pek çok ınsan var..Boşverın apple androıd veya baskasını..Hayatın tadını cıkarın..1 yıl sonra baska modeller cıkacak elınızdekı eskıyecek ve bu kısır döngu hep devam edecek...
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depelerx 6 yıl
Her yeni iPhone çıkmadan önce bi millet gaza geliyor yok arkası cam olur önü titanyum olur, sonra Apple kaktırıveriyor aynı kasayı herkese...
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jovanovic 6 yıl
Yeter artık bıktık bu dedikodulardan da haberlerden de kardeşim napıyorlarsa yapsınlar isterlerse kağıttan yapsınlar arkasını...
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