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    Bakanlık uyardı: Uçaklarda “powerbank” kullanımı yasaklanabilir

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçaklarda powerbank gibi taşınabilir şarj cihazlarının kullanımının güvenliği tehdit edebileceği gerekçesiyle havayolu şirketlerine yasaklama tavsiyesinde bulundu.

    Bakanlıktan uçakta “powerbank” kullanımı için yasak tavsiyesi Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava yolu şirketlerine yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık, uçuş güvenliğini tehdit edebilecek taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuş sırasında kullanılmaması yönünde tavsiye kararı aldı.

    Açıklama, İstanbul-Seul seferini yapan bir uçağın, powerbank kaynaklı bir olay nedeniyle geri dönmesinin ardından geldi. Asiana Havayolları'na ait yolcu uçağında bir yolcunun taşınabilir şarj cihazını koltuk arasına düşürmesi cihazın sıkışarak çıkarılamaz hale gelmesine neden oldu. Bu durum, uçağın Kazakistan hava sahasındayken İstanbul'a dönüş kararı almasına yol açtı.

    Uçuşlarda powerbank kullanımı yasaklanabilir

    Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Uçakta taşınan elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, powerbank'lerin sıkışma, darbe ya da ezilme gibi durumlarda yangın riski taşıdığına dikkat çekti.

    Uraloğlu ayrıca daha önce Güney Kore'de (Air Busan) bir uçakta yaşanan powerbank patlamasının yangına yol açtığını hatırlatarak, benzer olayların Türkiye'de yaşanmaması için önlem aldıklarını söyledi. Bu kapsamda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla hava yolu şirketlerine, uçuş sırasında powerbank kullanımının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunulduğunu açıkladı.

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    HABERİN ETİKETLERİ
    ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Abdulkadir Uraloğlu ve
    7 etiket daha powerbank uçak yasak Teknoloji Haberleri Popüler Bilim Cep Telefonu Diğer Mobil Teknolojiler
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