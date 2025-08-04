Bakanlık uyardı: Uçaklarda “powerbank” kullanımı yasaklanabilir

Açıklama, İstanbul-Seul seferini yapan bir uçağın, powerbank kaynaklı bir olay nedeniyle geri dönmesinin ardından geldi. Asiana Havayolları'na ait yolcu uçağında bir yolcunun taşınabilir şarj cihazını koltuk arasına düşürmesi cihazın sıkışarak çıkarılamaz hale gelmesine neden oldu. Bu durum, uçağın Kazakistan hava sahasındayken İstanbul'a dönüş kararı almasına yol açtı.
Uçuşlarda powerbank kullanımı yasaklanabilir
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Uçakta taşınan elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, powerbank'lerin sıkışma, darbe ya da ezilme gibi durumlarda yangın riski taşıdığına dikkat çekti.
Uraloğlu ayrıca daha önce Güney Kore'de (Air Busan) bir uçakta yaşanan powerbank patlamasının yangına yol açtığını hatırlatarak, benzer olayların Türkiye'de yaşanmaması için önlem aldıklarını söyledi. Bu kapsamda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla hava yolu şirketlerine, uçuş sırasında powerbank kullanımının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunulduğunu açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
90 Kişi Okuyor (50 Üye, 40 Misafir) 16 Masaüstü 74 Mobil
641 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Abdulkadir Uraloğlu ve