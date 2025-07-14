Akıllı telefonlar için yeni batarya tasarımları yolda: Hedef 7.000mAh sınırını aşmak

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon bataryalarında kullanılan silikon karbon teknolojisi, cihazların inceliğinden ödün vermeden daha büyük kapasitelere ulaşmasını sağladı. Ancak bu teknoloji artık 7.000 mAh seviyesinde fiziksel sınırlara dayanmış durumda. Batarya boyutunu artırmadan kapasiteyi yükseltmenin mümkün olmaması, üreticileri yeni tasarımlar ve malzemeler üzerine çalışmaya itiyor.

Farklı tasarımlar aranıyor

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıkan yeni bir söylentiye göre, bazı akıllı telefon üreticileri batarya tasarımında köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Bu değişikliklerin başında, bataryanın şeklini yeniden tasarlamak geliyor. Apple’ın iPhone modellerinde uzun süredir kullandığı L şeklindeki bataryalar, bu yaklaşımın örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Çinli üreticiler de benzer tasarım anlayışlarıyla iç hacmi en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte, batarya dış kabuğunda da değişiklik gündemde. İddiaya göre bazı üreticiler, geleneksel alüminyum ya da polimer malzemeler yerine çelik kasalı silikon karbon bataryalar üzerinde çalışıyor. Her ne kadar çelik malzeme doğrudan kapasite artışı sağlamasa da ısı dağılımını iyileştirerek batarya güvenliğini artırıyor. Bu sayede hem yangın riski azaltılıyor hem de cihazın genel ömrü uzatılabiliyor.

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Bu yeniliklerin büyük kısmının 2025 içinde tüketiciyle buluşması beklenmese de 2026’daki amiral gemisi modellerinde bu tür iç donanım değişimlerine tanık olmamız olası görünüyor.

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Akıllı telefonlar için yeni batarya tasarımları geliştiriliyor

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