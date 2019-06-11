Yeni ofisim ve teste gelen 28000TL'lik iMac!!!

Genel Yayın Yönetmeni
Değişim kaçınılmaz. Ben de ofisteki odamı değiştirmeye karar verdim. Daha geniş daha ferah bir mekana geçiyorum ama yapacak çok iş var. Önce kendime bir çalışma masası kurmam gerekiyor!
Dostlar Merhaba,
Teknoloji kendini nasıl sürekli yeniliyor ve değişiyorsa Teknoloji Yayıncılığı da değişmek ve kendini yenilemek zorunda.
Bilgiden ve doğruyu söylemekten uzaklaşmadan sizleri yaşantımızın içine dahil etmek, bir ürünü kutusundan birlikte çıkartmak, bizlerin de aslında birer son kullanıcı olduğunu ve kimi teknolojik ürünleri kutusundan çıkartırken dahi heyecanlandığımızı birebir hissettirmek istiyorum.
Donanım Haber, Türkiye'de teknoloji yayıncılığı konusunda bir çok ilki yapmış yapmaya da devam eden bir oluşum. Yıllardır bu oluşumun her aşamasına bir şekilde dahil olmuş bir teknoloji tutkunu olarak değiştireceğim bu ofiste, yayın mantığımızı da değiştireceğim. Burası yeni bir şeylerin başlangıç noktası olacak.
Umarım hep birlikte kalır, teknolojinin gelişimini birlikte izler, yeni şeyleri denerken birlikte heyecanlanırız.
Hepinize Sevgiler, saygılar
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Üstelik ben biraz eleştirel biraz da takılmak babında yazmıştım suçlamak amacım yoktu. "No money no comment" demeyin hemen :)
Yıllarca logonuzda bulunan hatayı benim uyarımla düzelttiniz,
Apple forum başlığının sloganını benden aldınız. Helal-i hoş olsun ve doğru olanı yaptınız. Uyarıyı dikkate aldınız ve iyi olanı alıp kullandınız.
Vizyonsuzluk olayında ciddiyim ama. Potansiyeli kazanca dönüştürme konusunda yetenekli bir yapı yok. Sadece reklama boğan ve buradan kazanmaya çalışan bir siteye karşı kullanıcıların daha temiz ve hızlı bir deneyim için reklam engelleme kullanmasını yadırgamanızı ise sadece yadırgadım.
Sizi gerçekten seviyorum. Hatta siteyi ayakta tutan kişi olduğunuzu düşünüyorum. Enerjiniz var.
Aynı şeyi Erdi bey için söyleyemem. Zorla çalışıyor gibi soğuk bir yapısı var. Onu heyecanlandıran tek şeyin donanım olduğu aşikar. Apple WWDC 2019 konferansına dair bir video atmadınız. Mac Pro da kullanılan grafik kartı bugün Erdi Beyin video haberde heyecanla anlattığı karttan kat kat ileri ama sırf Apple olduğu için Erdi beyin gıcığı tuttu herhalde.
Bakın bunlar hep eleştiri :)
Daha iyisini yapmak ve daha ileri gitmek için.
Kiminin parası (reklam engellemeyerek), kiminin duası (dost eleştirisi ile)
Sağlıcakla kalın.
Edit: imla
sitenin tamamı banner spam reklamlar. kendiniz bile reklam engelleyici kullanıyorsunuz.
2005 yıllarında ki reklam modellerindesiniz hala
gelişme yok gerileme var sizde