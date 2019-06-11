Yeni ofisim ve teste gelen 28000TL'lik iMac!!!

Değişim kaçınılmaz. Ben de ofisteki odamı değiştirmeye karar verdim. Daha geniş daha ferah bir mekana geçiyorum ama yapacak çok iş var. Önce kendime bir çalışma masası kurmam gerekiyor!

Dostlar Merhaba,

Teknoloji kendini nasıl sürekli yeniliyor ve değişiyorsa Teknoloji Yayıncılığı da değişmek ve kendini yenilemek zorunda.

Bilgiden ve doğruyu söylemekten uzaklaşmadan sizleri yaşantımızın içine dahil etmek, bir ürünü kutusundan birlikte çıkartmak, bizlerin de aslında birer son kullanıcı olduğunu ve kimi teknolojik ürünleri kutusundan çıkartırken dahi heyecanlandığımızı birebir hissettirmek istiyorum.

Donanım Haber, Türkiye'de teknoloji yayıncılığı konusunda bir çok ilki yapmış yapmaya da devam eden bir oluşum. Yıllardır bu oluşumun her aşamasına bir şekilde dahil olmuş bir teknoloji tutkunu olarak değiştireceğim bu ofiste, yayın mantığımızı da değiştireceğim. Burası yeni bir şeylerin başlangıç noktası olacak.

Umarım hep birlikte kalır, teknolojinin gelişimini birlikte izler, yeni şeyleri denerken birlikte heyecanlanırız.

Hepinize Sevgiler, saygılar