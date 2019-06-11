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Yeni ofisim ve teste gelen 28000TL'lik iMac!!!

1 hf.
6,1b
2
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Değişim kaçınılmaz. Ben de ofisteki odamı değiştirmeye karar verdim. Daha geniş daha ferah bir mekana geçiyorum ama yapacak çok iş var. Önce kendime bir çalışma masası kurmam gerekiyor!
Dostlar Merhaba,
Teknoloji kendini nasıl sürekli yeniliyor ve değişiyorsa Teknoloji Yayıncılığı da değişmek ve kendini yenilemek zorunda.
Bilgiden ve doğruyu söylemekten uzaklaşmadan sizleri yaşantımızın içine dahil etmek, bir ürünü kutusundan birlikte çıkartmak, bizlerin de aslında birer son kullanıcı olduğunu ve kimi teknolojik ürünleri kutusundan çıkartırken dahi heyecanlandığımızı birebir hissettirmek istiyorum.
Donanım Haber, Türkiye'de teknoloji yayıncılığı konusunda bir çok ilki yapmış yapmaya da devam eden bir oluşum. Yıllardır bu oluşumun her aşamasına bir şekilde dahil olmuş bir teknoloji tutkunu olarak değiştireceğim bu ofiste, yayın mantığımızı da değiştireceğim. Burası yeni bir şeylerin başlangıç noktası olacak.
Umarım hep birlikte kalır, teknolojinin gelişimini birlikte izler, yeni şeyleri denerken birlikte heyecanlanırız.
Hepinize Sevgiler, saygılar

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yakazza 1 hf. en beğenilen
Mesut Bey; iki kuruş bir iç mimara verip dizayn yaptırın, yoksa çok çiğ durur. Tabi Gün Bey biraz daha paraya kıyacak :) anlaşılan kriz sizi de vurmuş. eleman azalttığınıza göre :( ama şu var ki bu kadar büyük ve eski bir mecranın hala apartman dairesinden bozma bir ofis kullanması vizyonsuzluk veya potansiyelin paraya çevrilememesi sonucunu veriyor. Türkiye'nin en büyük ve en çok tıklanan siteleriden biri en büyük forumu ama bir sahibinden com ofisinin küçük bir örneği bile değil çalışma ortamı açısından.
Mesut Bey; iki kuruş bir iç mimara verip dizayn yaptırın, yoksa çok çiğ durur. Tabi Gün Bey biraz daha paraya kıyacak :) anlaşılan kriz sizi de vurmuş. eleman a...
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3 Yanıt Yanıtla +89
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yakazza 1 hf. Speed-Step
Mesut Bey sitenin genel yayın yönetmeni olarak üstünüze alınmanızı doğal karşılıyorum ama bence asıl sıkıntı patronajda. Eleştiriyi "engellediğiniz ve şikayet ettiğiniz reklamlar" noktasından bakmadan yani üyelerinizi gizlice takip ettiğinizi ima ederek hem de ifşalayarak üzerimden kazanamadığınız parayla suçlamadan direk olarak cevaplarsanız daha verimli olur tartışmamız.
Üstelik ben biraz eleştirel biraz da takılmak babında yazmıştım suçlamak amacım yoktu. "No money no comment" demeyin hemen :)
Yıllarca logonuzda bulunan hatayı benim uyarımla düzelttiniz,
Apple forum başlığının sloganını benden aldınız. Helal-i hoş olsun ve doğru olanı yaptınız. Uyarıyı dikkate aldınız ve iyi olanı alıp kullandınız.
Vizyonsuzluk olayında ciddiyim ama. Potansiyeli kazanca dönüştürme konusunda yetenekli bir yapı yok. Sadece reklama boğan ve buradan kazanmaya çalışan bir siteye karşı kullanıcıların daha temiz ve hızlı bir deneyim için reklam engelleme kullanmasını yadırgamanızı ise sadece yadırgadım.
Sizi gerçekten seviyorum. Hatta siteyi ayakta tutan kişi olduğunuzu düşünüyorum. Enerjiniz var.
Aynı şeyi Erdi bey için söyleyemem. Zorla çalışıyor gibi soğuk bir yapısı var. Onu heyecanlandıran tek şeyin donanım olduğu aşikar. Apple WWDC 2019 konferansına dair bir video atmadınız. Mac Pro da kullanılan grafik kartı bugün Erdi Beyin video haberde heyecanla anlattığı karttan kat kat ileri ama sırf Apple olduğu için Erdi beyin gıcığı tuttu herhalde.
Bakın bunlar hep eleştiri :)
Daha iyisini yapmak ve daha ileri gitmek için.
Kiminin parası (reklam engellemeyerek), kiminin duası (dost eleştirisi ile)
Sağlıcakla kalın.
Edit: imla
Mesut Bey sitenin genel yayın yönetmeni olarak üstünüze alınmanızı doğal karşılıyorum ama bence asıl sıkıntı patronajda. Eleştiriyi "engellediğiniz ve şikayet e...
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aschil 1 hf. Speed-Step
sikayet ettiğiniz reklamlardan mı ?
sitenin tamamı banner spam reklamlar. kendiniz bile reklam engelleyici kullanıyorsunuz.
2005 yıllarında ki reklam modellerindesiniz hala
gelişme yok gerileme var sizde
sikayet ettiğiniz reklamlardan mı ?sitenin tamamı banner spam reklamlar. kendiniz bile reklam engelleyici kullanıyorsunuz.2005 yıllarında ki reklam mo...
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1 Avatar
zaferaaa 1 hf.
çantanızın markası ve modeli nedir acaba çok güzel bir tasarımı var
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classlord 1 hf.
28 bine kurbanlik dana tanitimi yapsan daha makbule gecerdi
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bwhiteshark 1 hf.


Aşamaları teker teker verebilirseniz daha önce gösterilmemiş bir içerik olabilir. Duvar çok büyük gözükmüyor, projeksiyon , perde , belki ses sistemi vs. bunların seçimi aşamalarına da değinirsiniz. İnceleyeceğiniz ekipmanları koyacağınız büyükçe bir masa ihtiyacı var gibi. Sketchup ile çizip konumlandırabilirsiniz.
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eyoruk 1 hf.
Önceki modeli ne yaptınız neden değiştirdiniz ? En azından bunu söyleseydınız veya yazsaydınız
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faniseyler 1 hf.
Video çekim kalitesi profesyonellikten youtuberlığa düşmüş.
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ymhaslaman 1 hf.
Benden gelen öneri;
Aç şu camı mamı.
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C.CEMİL 1 hf.
ben anlamadım Mesut bey arabayı satıp bunu mu almış :)
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al-ozaria 1 hf.
Mesut Bey çok yerinde bir hamle yapmış. Aslında tüm BSC kaç yıldır, komple atıl durumdaydı. Bu şekilde değerlendirmek iyi olur. Tavsiye babında; güneş gözlüklü Dh haber kapakları itici ve yapay duruyor, ilginize...
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SHADOW 1 hf.
ben laptobum androıd studıoda kasıyo diye androıd çalışamıyorum, aynı zamanda baska yerde baska kişiler 28k lık pc acıyo
vay beaa
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aslayalansoyleme 1 hf.
280bn tllik olsa haber degeri tasirdi 28bn lira nedir abi
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