Yenilenen Google Apps artık "G Suite" ismiyle hizmet verecek

Kullanıcılara gönderdiği "Önemli" başlığını taşıyan e-posta ile değişim hakkında bilgi veren Google, mekandan bağımsız ortak çalışmaları ve yenilik üretimini destekleyen Google Apps’in artık misyonlarını daha iyi yansıtan "G Suite" ismiye yoluna devam edeceğini açıkladı.

Sunduğu eş zamanlı çalışma özelliği sayesinde toplantılardan projelere, finansal işlemlerden organizasyonlara kadar çalışmaların daha verimli şekilde sürdürülmesini ağlayan G Suite bünyesinde Gmail, Hangouts, Drive, Dokümanlar ve Takvim gibi önemli araçlar yer alıyor.

5 dolar ve 10 dolar (sınırsız depolama ve Apps kasası) olmak üzere iki farklı fiyat politikasıyla hizmet veriyor. Yenilenen G Suite hakkındaki tüm detayları Google’ın şirketler cephesinde en önemli gelir kaynaklarının başında gelen servis,ve(sınırsız depolama ve Apps kasası) olmak üzere iki farklı fiyat politikasıyla hizmet veriyor. Yenilenen G Suite hakkındaki tüm detayları web sitesi üzerinden edinebilirsiniz.

https://cloud.googleblog.com/2016/09/all-together-now-introducing-G-Suite.html