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Yenilenen Google Apps artık "G Suite" ismiyle hizmet verecek

Kurumsal işletmeler için altyapı ve Google ürünleriyle çözümler sunan Google Apps, radikal bir kadarla ismini değiştirerek atık "G Suite" adıyla hizmet vereceğini duyurdu.
2 yıl
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1
3
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kullanıcılara gönderdiği "Önemli" başlığını taşıyan e-posta ile değişim hakkında bilgi veren Google, mekandan bağımsız ortak çalışmaları ve yenilik üretimini destekleyen Google Apps’in artık misyonlarını daha iyi yansıtan "G Suite" ismiye yoluna devam edeceğini açıkladı.
Sunduğu eş zamanlı çalışma özelliği sayesinde toplantılardan projelere, finansal işlemlerden organizasyonlara kadar çalışmaların daha verimli şekilde sürdürülmesini ağlayan G Suite bünyesinde Gmail, Hangouts, Drive, Dokümanlar ve Takvim gibi önemli araçlar yer alıyor.
Google’ın şirketler cephesinde en önemli gelir kaynaklarının başında gelen servis, 5 dolar ve 10 dolar (sınırsız depolama ve Apps kasası) olmak üzere iki farklı fiyat politikasıyla hizmet veriyor. Yenilenen G Suite hakkındaki tüm detayları web sitesi üzerinden edinebilirsiniz.
Yenilenen Google Apps artık
 

https://cloud.googleblog.com/2016/09/all-together-now-introducing-G-Suite.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 2 yıl
Google servis isimlerini değiştirmeye ne meraklı. Sonrasında da servisi kapatıyor.
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Survival 2 yıl
En iyisi google marketti
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lapatid 2 yıl Survival
Survival
En iyisi google marketti


*android market
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