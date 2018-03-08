Yerli otomobilin ilk prototipi 2019'da Cenevre'de sergilenebilir

Yerli otomobil projesinin Koordinatörü Metin Sancar, bu yıl 88. Kez düzenlenen ve dünya genelinde pek çok üreticinin yeni teknolojilerini sergilediği 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’na katıldı. Gelişmeleri yakından takip etmek için yeni teknolojileri yerinde inceleyen Sancar, yerli otomobille ilgili de açıklamalarda bulundu.

Otomotiv sektörünün geleceğine yön verecek teknolojileri yerinde incelemek için Cenevre’ye giden Metin Sancar, ilk kez uluslararası bir otomobil fuarını ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini dile getirdi. Yerli otomobil projesinin koordinatörlüğü yürüten Sancar buradan yaptığı açıklamalarda, “Prototipi düzenli bir planlama ve takvimle yetiştirebiliriz. 2019’da prototipin bitmesini hedefliyoruz. 1 Şubat’tan itibaren işe başladım. Ekibimizi kuruyoruz.” yorumunda bulundu.

26 yıl havacılık sektöründe çalışan Metin Sancar, fuarda gördüğü teknolojilerin havacılığı aratmadığını belirtti. Ayrıca yerli otomobil prototiplerinin önümüzdeki yıl bu fuarda sergilenebileceği ihtimalinin de altını çizdi.

"Cenevre'de sergilemeyi düşünüyoruz"

“Cenevre Otomobil Fuarı’nda prototipleri sergilemeyi düşünüyoruz. 2021 yılında da seri üretime geçilmesi planlanıyor. Şuan yerli otomobil için 3 versiyon gündemde. 5 versiyona da çıkabilir. Araç yüzde 100 elektrikli olacak. Tamamen sıfırdan bir proje olacak. Herhangi bir mevcut prototipten yararlanılması da şimdilik gündemde değil.”

Daha önce Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş’de (TUSAŞ) Helikopter Grup Başkanı olarak görev alan Metin Sancar, şimdi de Türkiye’nin Otomobili projesinde Koordinatörlük görevini yürütüyor.