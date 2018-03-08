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Yerli otomobilin ilk prototipi 2019'da Cenevre'de sergilenebilir

2018 Cenevre Otomobil Fuarı'na katılan Türkiye'nin Otomobili projesinin Koordinatörü Metin Sancar, buradan yaptığı açıklamalarda ilk prototipin 2019'da Cenevre'de sergilenebileceğini belirtti.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yerli otomobilin ilk prototipi 2019'da Cenevre'de sergilenebilir
 

Yerli otomobil projesinin Koordinatörü Metin Sancar, bu yıl 88. Kez düzenlenen ve dünya genelinde pek çok üreticinin yeni teknolojilerini sergilediği 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’na katıldı. Gelişmeleri yakından takip etmek için yeni teknolojileri yerinde inceleyen Sancar, yerli otomobille ilgili de açıklamalarda bulundu.

Otomotiv sektörünün geleceğine yön verecek teknolojileri yerinde incelemek için Cenevre’ye giden Metin Sancar, ilk kez uluslararası bir otomobil fuarını ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini dile getirdi. Yerli otomobil projesinin koordinatörlüğü yürüten Sancar buradan yaptığı açıklamalarda, “Prototipi düzenli bir planlama ve takvimle yetiştirebiliriz. 2019’da prototipin bitmesini hedefliyoruz. 1 Şubat’tan itibaren işe başladım. Ekibimizi kuruyoruz.” yorumunda bulundu.

26 yıl havacılık sektöründe çalışan Metin Sancar, fuarda gördüğü teknolojilerin havacılığı aratmadığını belirtti. Ayrıca yerli otomobil prototiplerinin önümüzdeki yıl bu fuarda sergilenebileceği ihtimalinin de altını çizdi.

"Cenevre'de sergilemeyi düşünüyoruz"

“Cenevre Otomobil Fuarı’nda prototipleri sergilemeyi düşünüyoruz. 2021 yılında da seri üretime geçilmesi planlanıyor. Şuan yerli otomobil için 3 versiyon gündemde. 5 versiyona da çıkabilir. Araç yüzde 100 elektrikli olacak. Tamamen sıfırdan bir proje olacak. Herhangi bir mevcut prototipten yararlanılması da şimdilik gündemde değil.”

Daha önce Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş’de (TUSAŞ) Helikopter Grup Başkanı olarak görev alan Metin Sancar, şimdi de Türkiye’nin Otomobili projesinde Koordinatörlük görevini yürütüyor.


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strong mind strong body 1 yıl en beğenilen
Altay Tankı kadar yerli mi olacak başbakanımızın önemli parçalar Almanya'dan zaten dediği Altay? Ve Altay hala ortada yok. Seçimden sonra üretilir ama kesin.
1 Kasım 2015 seçimlerinden 1 ay önce atılmış bir tweet.
[IMG]https://resmim.net/f/ibE70n.png[/IMG]
Altay Tankı kadar yerli mi olacak başbakanımızın önemli parçalar Almanya'dan zaten dediği Altay? Ve Altay hala ortada yok. Seçimden sonra üretilir ama kesin.
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1 Yanıt Yanıtla +42
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orcnd 1 yıl
ortada birşey olsa adam akıllı teknik detay verirlerdi. 3 model olacak 5 model olacak çocuk avutuyorlar.
türk insanının ihtiyacı belli. d sınıfı bir sedan yapacaksınız. lpg-hibrit veya sadece lpg motorlu olacak.
motoru kimden aldığınızın önemi yok. sayısız firma var bunu yapan.
önce bir %50 yerlilikle çıktıktan sonra adım adım yerlilik oranı yükseltilir.
askeri alanda başarılı olan tüm projeler böyle geliştiler.
daha önce söylediğim gibi bu arabayı yapıp da başarısız olmak oy kaybettirir.
fakat yapacağız diye haber yaptırmak oy kazandırıyor. çünkü verilen sözleri unutan bir seçmen var.
ortada birşey olsa adam akıllı teknik detay verirlerdi. 3 model olacak 5 model olacak çocuk avutuyorlar.türk insanının ihtiyacı belli. d sınıfı bir sedan ...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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mrmst 1 yıl
Nabza ve zamana göre şerbet :)
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DH Misafiri 1 ay
89. Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını araladı
bizim yerli ve milli oto piyasada yok. halbuki seçim de yaklaştı.
yeter artık bu insanları yerli ve milli diyerek istismar ettiğiniz.
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Celest 1 yıl
neden hep 2019-2022-2023? projeleri oraya sarkıtıyorlar iktidarı sağlamlaştırmak için
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otodr 1 yıl
Yaşı tutanlar bilir. Zamanında Jet Fadıl da yerli aracın prototipini sergilemişti. Akp ile aynı kafa nasıl olsa. Yersen al sana “imza”.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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nr6630 1 yıl
ya yeter mk ne saçma bir seçim yatırımıdır bu be
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superegoid 1 yıl
Kimse de dememiş ki niye cenevre..
Bence bu yerli ve milli otomobilin dünya prömiyeri Yozgat'ta olmalı..
Bu işe en çok inanmış vatandaşlarımızın yaşadığı yerlerden biri Seçilmeli..
Seçim gecesi Türkiye haritasını getir gözünün önüne..
O iç Anadolu'daki sarılığı hatırladın değil mi..
Hah işte o illerimizden birinde tanıtılmalı yerli ve milli tomofil..
Maraş olur.. Çorum olur.. Sonuçta yüzde 75 oy veren insanlar bunlar..
Arabayı önce görmeyi hakkediyorlar..
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Bodrummytransfer 1 yıl
acıksacı ben daha iyimser bakıyorum https://www.bodrummytransfer.com/bodrum transfer firmmasıyım ayriyeten renta car işimizde cok fazla araba fiyatları uctu gitti insallah bu yerli otomobil cıkar piyasada bızde alma sansımız olur
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General. 1 yıl
Yaw he he diyelim
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ModelX 1 yıl





1 yilda




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RocknRoll@ 1 yıl
Çinlilerin yaptığı elektrikli otomobillere bakıyorum en az 10 yıllık geçmişleri var 10 yıl sonra bile Tesla ile fiyat performans açısından rekabet etmeleri zor.Bizim elektrikli yerli otomobil işi gerçekçi değil.
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lordlevent 1 yıl
Fark etmez, önemli olan fiyatı ve arızasızlık yapısı.
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