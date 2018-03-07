Hyundai, Elon Musk'a meydan okudu:"Şimdi sıra sende"

Elon Musk’ın başında bulunduğu Tesla, dünya genelinde elektrikli araç pazarına yön veren şirket olarak kabul ediliyor. Öyle ki son haftalarda diğer markaların tanıttığı çeşitli elektrikli araç modelleri insanlar tarafından “Tesla Katili” olarak nitelendiriliyor. Ancak Hyundai, bu durumu bir adım daha öteye taşımış gibi görünüyor.

Gittikçe rekabetin kızıştığı elektrikli araç pazarında son haftalarda Hyundai’nin “ilk elektrikli kompakt SUV” olarak nitelendirdiği Kona Electric’in tanıtıldığına şahit olduk. Geçtiğimiz günlerde ise Jaguar’ın bu pazardaki iddiası olan I-Pace görücüye çıktı. Bu iki araç da şuanda 88. Kez düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda tüketicinin beğenisine sunuluyor.

"Şimdi sıra sende"

Bu iki araç da duyurulduğundan bu yana pek çok kişi tarafından Tesla Katili olarak zikrediliyor. Ancak görünen o ki Güney Koreli üretici rekabeti bir adım öne taşımış durumda. Zira Hyundai’nin Avrupa’daki reklam panolarında Elon Musk’a açıkça meydan okuduğu görünüyor. Elektrikli otomobil meraklıları tarafından çekilen görüntülerdeki bilboardlarda “Şimdi sıra sende, Elon. İlk elektrikli kompakt SUV burada.” yazısı dikkat çekiyor.

Hyundai’nin iki farklı pil seçeneğiyle tanıttığı elektrikli Kona, 39.2kWs bataryasıyla 300km, 63kWs bataryasıyla da 470km menzil sunuyor. Aracın tüm özelliklerine buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

https://electrek.co/2018/03/07/tesla-elon-musk-hyundai-billboard-kona-electric/#jp-carousel-63176