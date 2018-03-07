Hyundai, Elon Musk'a meydan okudu:"Şimdi sıra sende"

Gittikçe rekabetin kızıştığı elektrikli araç pazarında son haftalarda Hyundai’nin “ilk elektrikli kompakt SUV” olarak nitelendirdiği Kona Electric’in tanıtıldığına şahit olduk. Geçtiğimiz günlerde ise Jaguar’ın bu pazardaki iddiası olan I-Pace görücüye çıktı. Bu iki araç da şuanda 88. Kez düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda tüketicinin beğenisine sunuluyor.
"Şimdi sıra sende"
Bu iki araç da duyurulduğundan bu yana pek çok kişi tarafından Tesla Katili olarak zikrediliyor. Ancak görünen o ki Güney Koreli üretici rekabeti bir adım öne taşımış durumda. Zira Hyundai’nin Avrupa’daki reklam panolarında Elon Musk’a açıkça meydan okuduğu görünüyor. Elektrikli otomobil meraklıları tarafından çekilen görüntülerdeki bilboardlarda “Şimdi sıra sende, Elon. İlk elektrikli kompakt SUV burada.” yazısı dikkat çekiyor.
Hyundai’nin iki farklı pil seçeneğiyle tanıttığı elektrikli Kona, 39.2kWs bataryasıyla 300km, 63kWs bataryasıyla da 470km menzil sunuyor. Aracın tüm özelliklerine buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.
https://electrek.co/2018/03/07/tesla-elon-musk-hyundai-billboard-kona-electric/#jp-carousel-63176 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İflas etti. Bugun yarin haberi cıkar.
Elinizdeki aracı satıp Tesla hissesi alın bence.
tr.euronews.com/...
Hyundai otomobillere teneke diyenler,
Dunyadaki sayılı çelik üreticisi olduğunu bilmiyor olmalılar.
hyundai-steel.com/...
AVMlerde bindiginiz asansörden, yuruyen merdiveninden, oturdugunuz evlerin temelini kazan is makinelerinden, denizin dibinden gectiginiz Marmaray trenine kadar HYUNDAI
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