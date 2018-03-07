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Hyundai, Elon Musk'a meydan okudu:"Şimdi sıra sende"

Geçtiğimiz hafta elektrikli araç pazarındaki ilk kompakt SUV olan elektrikli Kona'yı tanıtan Güney Koreli şirket, Avrupa'daki bilboardlarda Tesla'nın sahibi Elon Musk'a açıkça meydan okudu.
1 yıl
9,2b
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62
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elon Musk’ın başında bulunduğu Tesla, dünya genelinde elektrikli araç pazarına yön veren şirket olarak kabul ediliyor. Öyle ki son haftalarda diğer markaların tanıttığı çeşitli elektrikli araç modelleri insanlar tarafından “Tesla Katili” olarak nitelendiriliyor. Ancak Hyundai, bu durumu bir adım daha öteye taşımış gibi görünüyor.

Gittikçe rekabetin kızıştığı elektrikli araç pazarında son haftalarda Hyundai’nin “ilk elektrikli kompakt SUV” olarak nitelendirdiği Kona Electric’in tanıtıldığına şahit olduk. Geçtiğimiz günlerde ise Jaguar’ın bu pazardaki iddiası olan I-Pace görücüye çıktı. Bu iki araç da şuanda 88. Kez düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda tüketicinin beğenisine sunuluyor.

"Şimdi sıra sende" 

Bu iki araç da duyurulduğundan bu yana pek çok kişi tarafından Tesla Katili olarak zikrediliyor. Ancak görünen o ki Güney Koreli üretici rekabeti bir adım öne taşımış durumda. Zira Hyundai’nin Avrupa’daki reklam panolarında Elon Musk’a açıkça meydan okuduğu görünüyor. Elektrikli otomobil meraklıları tarafından çekilen görüntülerdeki bilboardlarda “Şimdi sıra sende, Elon. İlk elektrikli kompakt SUV burada.” yazısı dikkat çekiyor.

Hyundai’nin iki farklı pil seçeneğiyle tanıttığı elektrikli Kona, 39.2kWs bataryasıyla 300km, 63kWs bataryasıyla da 470km menzil sunuyor. Aracın tüm özelliklerine buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.


https://electrek.co/2018/03/07/tesla-elon-musk-hyundai-billboard-kona-electric/#jp-carousel-63176 Yorum Yaz
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Guhong01 1 yıl en beğenilen
Tesla değil, Elon... Farkında mısınız bilmiyorum ama Elon ismi Tesla'dan büyük durumda, işte başarı budur.
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Escapetolife 1 yıl
Tesla en azından bir kıvılcım başlattı, o olmasa tüm üreticilerin benzinli ve dizel araçlarıyla keyfi yerindeydi.
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Ken Block43 1 yıl
Kıçı kırık plastik hyundai kim ki Elon’a meydan okuyor ya
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DH Misafiri 3 hf.
aynen katiliyorum...hyundai nin butcesi 225 Milyar USD ,Turkiyenin toplam butcesi 916 Milyar TL.....
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Spider_hip 4 hf.
Senelerin ünlü araç firması kalkıp avrupa da sena seslenerek bilboard reklamı yapıyorsa, bu Elon'un bazı şeyleri ne kadar doğru yaptığının apaçık bir göstergesi.
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zeynepp07 2 ay yeni yorumcu
elon musk ı sevmem ama reklam şekli güzel olmuş :)
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parietale 5 ay
Kendi celigimi uretcem Ben yeaaaa dlyerek tosuncuk Gibi platformlar ureten rakiplerinden her zaman fazla yakan arabalar ureten bir Firma icin haddini asan bi reklam olmus. Elon gorduyse yav he he deyip gecmistir.
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Carsever 5 ay
Tesla falan kalmadi bitti o iş.
İflas etti. Bugun yarin haberi cıkar.
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bulentcandan 5 ay Carsever
Günde 1.000 adet Model 3 üretmeye başlamışlar. Çin'deki gigafactory kurulduğunda bu sayıyı geçer.
Elinizdeki aracı satıp Tesla hissesi alın bence.

tr.euronews.com/...
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manisa_tr 5 ay
adam teknolojilerine patent bile almıyor. buyurun siz de yapın, daha iyisini yapın diyor. çevreciliği ön plana çıkarıyor. derdi rekabet falan değil. idealist adam.
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otopark 5 ay
Host lan kopek
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zarinca 5 ay

Hyundai otomobillere teneke diyenler,
Dunyadaki sayılı çelik üreticisi olduğunu bilmiyor olmalılar.
hyundai-steel.com/...
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Carsever 5 ay
Hyundai'ye burun kiviranlara cok guluyorum...
AVMlerde bindiginiz asansörden, yuruyen merdiveninden, oturdugunuz evlerin temelini kazan is makinelerinden, denizin dibinden gectiginiz Marmaray trenine kadar HYUNDAI
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bulentcandan 5 ay
Şimdi Elon düşünsün. Hadi bakalım.
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