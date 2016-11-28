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Yerli robotlar yarışıyor "Marmara Üniversitesi Robot Olimpiyatları"

2 yıl
14,3b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Üniversite öğrencilerinin kendi geliştirdikleri robotları yarıştırdıkları ve ikincisi düzenlenecek Marmara Üniversitesi Robot Olimpiyatları hakkında bütün detaylar bu videomuzda.
Konu hakkındaki detaylar için aşağıdaki adresleri ziyaret edebilirsiniz. 

http://www.muferobotics.org/
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rapperatom 2 yıl
IEEE THKU den selamlar olsun. Ekibe etkinliklerinde başarılar diliyorum ve Donanım Haber den bu tarz haberleriz devamını bekliyorum. :D
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dost1984 2 yıl
mesut abinin yastığında sanki HAÇ sekli var
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sdc55 2 yıl
iyi bir çalışma olmuş teşekkürler
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NeroWin 2 yıl
Bende Meslek yüksek okulunda Haberleşme okuyorum. Bir C dersleri görmeye başladığımdan beri arduino alıp kendimi geliştirmek istiyordum. Bu video izleyince bende iyi gaza geldim. Bundan sonra ilk iş bir tane arduino alıp ufaktan devreler yapmaya başlayacağım..
Bu arada çok teşekkür ederim Mesut abi sitenizde bu gibi yazıları görmek istiyoruz. Ayrıca Oğuzhan ve Çağlar'a da yaptığı çalışmalardan ötürü tebrik ederim.
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montevo 2 yıl NeroWin
NeroWin

Bende Meslek yüksek okulunda Haberleşme okuyorum. Bir C dersleri görmeye başladığımdan beri arduino alıp kendimi geliştirmek istiyordum. Bu video izleyince bende iyi gaza geldim. Bundan sonra ilk iş bir tane arduino alıp ufaktan devreler yapmaya başlayacağım..

Bu arada çok teşekkür ederim Mesut abi sitenizde bu gibi yazıları görmek istiyoruz. Ayrıca Oğuzhan ve Çağlar'a da yaptığı çalışmalardan ötürü tebrik ederim.

aga moralini hiç bozma kimseye aldırış etme.aklına ne geliyorsa ardına koyma.
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