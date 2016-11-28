Yerli robotlar yarışıyor "Marmara Üniversitesi Robot Olimpiyatları"

Genel Yayın Yönetmeni
Üniversite öğrencilerinin kendi geliştirdikleri robotları yarıştırdıkları ve ikincisi düzenlenecek Marmara Üniversitesi Robot Olimpiyatları hakkında bütün detaylar bu videomuzda.
Konu hakkındaki detaylar için aşağıdaki adresleri ziyaret edebilirsiniz.
http://www.muferobotics.org/
http://olimpiyat.muferobotics.org/
https://www.facebook.com/muferobotics,
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https://twitter.com/muferobotics
https://www.youtube.com/user/MUFERobotics
http://olimpiyat.muferobotics.org/
https://www.facebook.com/muferobotics,
https://www.instagram.com/muferobotics/
https://twitter.com/muferobotics
https://www.youtube.com/user/MUFERobotics
http://www.muferobotics.org/ Paylaş Tweetle
Bu arada çok teşekkür ederim Mesut abi sitenizde bu gibi yazıları görmek istiyoruz. Ayrıca Oğuzhan ve Çağlar'a da yaptığı çalışmalardan ötürü tebrik ederim.
aga moralini hiç bozma kimseye aldırış etme.aklına ne geliyorsa ardına koyma.