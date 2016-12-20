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Yıldız Teknik Ünivesitesi’nden 12. İletişim ve Bilişim Teknolojileri Günleri

"Sadece derse girerek mühendis olunmaz!" sloganıyla yola çıkan YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü, 12. İletişim ve Bilişim Teknolojileri Günleri’nde teknolojiyi mercek altına almaya devam ediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yıldız Teknik Ünivesitesi’nden 12. İletişim ve Bilişim Teknolojileri Günleri
 
Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından 11 yıldır gerçekleştirilen İletişim ve Bilişim Teknolojileri (İLTEK) Günleri elektronik, bilişim ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere teknolojiyi mercek altına almaya devam ediyor.
Akıllı otomobiller, bulut sistemleri, e-ticaret, 3B yazıcılar, nanoteknoloji, nesnelerin interneti, akıllı şehirler, yapay zeka, görüntü işleme, giyilebilir teknolojiler, savunma sistemleri, artırılmış ve sanal gerçeklik gibi geniş konu yelpazesine sahip İLTEK Günleri’nde mühendis adayları için teknik ve kariyer etkinlikleri düzenleniyor.
Üstelik ünlü firmaların CEO ve diğer yöneticilerinin de katılımlarıyla genç mühendis adayları başarılı bir kariyerin altın sırlarını birinci ağızdan dinleme fırsatı yakalıyorlar. 12. yılında Simülasyon ve Sanal Gerçeklik Fuarı’na da ev sahipliği yapacak İletişim ve Bilişim Teknolojileri Günleri, 28-30 Mart 2017 tarihleri arasında YTÜ Davutpaşa Kampüsü Elektrik-Elektronik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ücretsiz ve sertifikalı eğitimler hakkında dilerseniz buradaki sayfadan bilgi edinebilirsiniz.

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nexus can 2 yıl
Turkiyede bilisim sektoru ölmüs kaldirani yok!

Birazdan benim amcamin oglu dayim vs. vs. 8000 9000 TL maas aliyor diyenler toplanir.

Tabi yok oyle birsey. Al 1300 otur asagi sonra deki ben 8000 TL aliyorum sirf hava olsun diye. bilisim artik 10 yasindaki cocugun oyuncagi oldu.
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