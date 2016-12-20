Yıldız Teknik Ünivesitesi’nden 12. İletişim ve Bilişim Teknolojileri Günleri

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından 11 yıldır gerçekleştirilen İletişim ve Bilişim Teknolojileri (İLTEK) Günleri elektronik, bilişim ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere teknolojiyi mercek altına almaya devam ediyor.

Akıllı otomobiller, bulut sistemleri, e-ticaret, 3B yazıcılar, nanoteknoloji, nesnelerin interneti, akıllı şehirler, yapay zeka, görüntü işleme, giyilebilir teknolojiler, savunma sistemleri, artırılmış ve sanal gerçeklik gibi geniş konu yelpazesine sahip İLTEK Günleri’nde mühendis adayları için teknik ve kariyer etkinlikleri düzenleniyor.

başarılı bir kariyerin altın sırlarını birinci ağızdan dinleme fırsatı yakalıyorlar. 12. yılında Simülasyon ve Sanal Gerçeklik Fuarı’na da ev sahipliği yapacak İletişim ve Bilişim Teknolojileri Günleri, 28-30 Mart 2017 tarihleri arasında YTÜ Davutpaşa Kampüsü Elektrik-Elektronik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ücretsiz ve sertifikalı eğitimler hakkında dilerseniz Üstelik ünlü firmaların CEO ve diğer yöneticilerinin de katılımlarıyla genç mühendis adaylarıbirinci ağızdan dinleme fırsatı yakalıyorlar. 12. yılında Simülasyon ve Sanal Gerçeklik Fuarı’na da ev sahipliği yapacak İletişim ve Bilişim Teknolojileri Günleri,tarihleri arasında YTÜ Davutpaşa Kampüsü Elektrik-Elektronik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ücretsiz ve sertifikalı eğitimler hakkında dilerseniz buradaki sayfadan bilgi edinebilirsiniz.