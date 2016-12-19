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Spotify’ın resmi Samsung Gear S3 uygulaması yayınlandı

Spotify'ın Samsung’un akıllı saatleri Gear S2 ve Gear S3 için geliştirilen resmi uygulaması nihayet yayınladı. Galaxy Apps Store'da yerini alan Spotify kullanıcılara üstün müzik deneyimi vadediyor.
2 yıl
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Diğer Yazılım
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Özellikle Gear S2 kullanıcılarının uzun süredir bekledikleri Spotfiy’ın akıllı saat uygulaması bugün yayınlandı. Ülkemize de giriş yapan yeni nesil Gear S3 üzerinde de sorunsuz şekilde çalışan müzik servisi, "Remote" modu ile uzaktan kumanda görevi üstleniyor ve Wi-Fi yayın seçeneğiyle -Spotify ya da Facebook hesabınıza bağlanarak- Gear S3'ün hoparlörü aracılığıyla müzik dinleme imkanı sunuyor.
Hatırlayacağınız gibi geride bıraktığımız ağustos ayında Gear S3'ün Spotify desteğine sahip olacağı duyurulmuş ancak cihaz satışa çıktığında bu özelliğin olmaması özellikle yurt dışındaki kullanıcılar tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. Söz verildiği gibi henüz aralık ayı bitmeden Galaxy Apps Store’daki yerini alan uygulamayı Samsung Gear üzerinden indirebilirsiniz.
Müzik oynatma, listeye kaydetme ve son parçalara erişim gibi temel fonksiyonel özellikleri barındıran Spotify böylelikle müzik keyfini daha fazla cihaza ulaştırarak kullanıcı yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.

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HyperV 5 ay
Gear S3 üzerinde Spotify uygulaması çok kullanışsız, akıllı saat üzerinden müzikler arası geçiş için bile Blutooth kulaklık bağlantısı istiyor, oysaki kulaklığı telefona takıp müzikler arası geçişi akıllı saat üzerinden yapmaya izin vermeliydi bu kadar basit bir işlemi bile yapamıyor ayrıca akıllı saatin şarjınıda içiyor durduğu yerde.
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swat882 2 yıl
batarya sürelerinden dolayı bir türlü tutmadı şu akıllı saat işi. Zaten yanımızda bir akıllı cihaz taşıyoruz.
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kadirirdem 2 yıl
bir zahmet gelsin artık.
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tropik17 2 yıl
Samsung önce kendi telefonlarında hi-fi dac versin.
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1ses1 2 yıl
Hepsi hikaye iphone desteği gelicek mi gelmiyecek mi. S2 gibi gelicek dediler mart ayı haziran derken s3 çıktı. Önemli olan kısım bu. Ona göre s3 alacağım.
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Nimotech 2 yıl 1ses1
Gear s3 konusunda iPhone ile kullananlar vardı hocam bi göz atın isterseniz
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