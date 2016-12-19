Spotify’ın resmi Samsung Gear S3 uygulaması yayınlandı

Özellikle Gear S2 kullanıcılarının uzun süredir bekledikleri Spotfiy’ın akıllı saat uygulaması bugün yayınlandı. Ülkemize de giriş yapan yeni nesil Gear S3 üzerinde de sorunsuz şekilde çalışan müzik servisi, "Remote" modu ile uzaktan kumanda görevi üstleniyor ve Wi-Fi yayın seçeneğiyle -Spotify ya da Facebook hesabınıza bağlanarak- Gear S3'ün hoparlörü aracılığıyla müzik dinleme imkanı sunuyor.

Hatırlayacağınız gibi geride bıraktığımız ağustos ayında Gear S3'ün Spotify desteğine sahip olacağı duyurulmuş ancak cihaz satışa çıktığında bu özelliğin olmaması özellikle yurt dışındaki kullanıcılar tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. Söz verildiği gibi henüz aralık ayı bitmeden Galaxy Apps Store’daki yerini alan uygulamayı Samsung Gear üzerinden indirebilirsiniz.

Müzik oynatma, listeye kaydetme ve son parçalara erişim gibi temel fonksiyonel özellikleri barındıran Spotify böylelikle müzik keyfini daha fazla cihaza ulaştırarak kullanıcı yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.