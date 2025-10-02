LinkedIn CEO'sundan çarpıcı diploma açıklaması

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör LinkedIn CEO'su Ryan Roslansky, San Francisco'daki şirket merkezinde gerçekleştirilen bir toplantıda, iş dünyasının geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli yönetici gelecekte iş dünyasının mezuniyet belgelerinden çok kişisel ve dijital becerilere odaklanacağını söylüyor.

Roslansky'ye göre önümüzdeki yıllarda iş dünyasında fark yaratacak olanlar, en iyi diplomalara sahip olanlar değil; değişen koşullara hızla uyum sağlayabilen, yenilikçi düşünen, öğrenmeye açık ve yapay zeka araçlarını etkin bir şekilde kullanabilen kişiler olacak.

Microsoft'un araştırması da destekliyor

Microsoft'un geçtiğimiz yıl yaptığı bir araştırma bu durumu destekliyor. Ankete göre yöneticilerin %71'i, yapay zeka kullanma becerisine sahip ama daha az deneyimli bir adayı; yapay zeka bilgisi olmayan, daha tecrübeli bir adayın önüne koyuyor. LinkedIn verilerine göre yapay zeka bilgisi gerektiren iş ilanlarının sayısı sadece bir yıl içinde %70 artış göstermiş durumda.

LinkedIn baş ekonomisti Karin Kimbrough, uyum sağlama yeteneğini iş dünyasının "yeni geçer akçesi" olarak nitelendiriyor. Kimbrough, yapay zekanın sadece talep edilen becerileri ve iş yapısını değil, aynı zamanda işverenlerin personel arama şeklini de kökten değiştirdiğini vurguladı.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Roslansky, yapay zekanın insanları tamamen işsiz bırakacağına inanmıyor. Kendisine göre yapay zekayı kullanan insanlar, kullanmayanların yerini alacak. Bununla birlikte dijital beceriler kadar kişilerarası nitelikler de önemli. LinkedIn CEO'su empati, iletişim, uyum sağlama ve insanlarla rahatça bağ kurabilme becerisi gibi insani yönlerin de iş hayatında kritik öneme sahip olduğunu hatırlatıyor.

