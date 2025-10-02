LinkedIn CEO'sundan çarpıcı diploma açıklaması

Roslansky'ye göre önümüzdeki yıllarda iş dünyasında fark yaratacak olanlar, en iyi diplomalara sahip olanlar değil; değişen koşullara hızla uyum sağlayabilen, yenilikçi düşünen, öğrenmeye açık ve yapay zeka araçlarını etkin bir şekilde kullanabilen kişiler olacak.
Microsoft'un araştırması da destekliyor
Microsoft'un geçtiğimiz yıl yaptığı bir araştırma bu durumu destekliyor. Ankete göre yöneticilerin %71'i, yapay zeka kullanma becerisine sahip ama daha az deneyimli bir adayı; yapay zeka bilgisi olmayan, daha tecrübeli bir adayın önüne koyuyor. LinkedIn verilerine göre yapay zeka bilgisi gerektiren iş ilanlarının sayısı sadece bir yıl içinde %70 artış göstermiş durumda.
LinkedIn baş ekonomisti Karin Kimbrough, uyum sağlama yeteneğini iş dünyasının "yeni geçer akçesi" olarak nitelendiriyor. Kimbrough, yapay zekanın sadece talep edilen becerileri ve iş yapısını değil, aynı zamanda işverenlerin personel arama şeklini de kökten değiştirdiğini vurguladı.