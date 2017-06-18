YotaPhone 3 geri döndü

Yıllar önce Putin’in desteği ile yola çıkan ve arka kısımdaki e-ink ekranı ile akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiren YotaPhone, uzun bir aradan sonra yeniden karşımıza çıkacak. YotaPhone 3 modeli Çin’de resmiyet kazandı.

Tutunamadı

Projeyi geliştiren Yota firması, girdiği mali sıkıntılar nedeniyle 2015 yılında Çinli Hex Global firmasına yüzde 65 hissesini satmak zorunda kalmıştı. YotaPhone 3 projesi de bu nedenle bir süre rafa kalktı. Geçtiğimiz hafta Çin’deki bir ticaret fuarında YotaPhone 3 tanıtıldı.

YotaPhone 3 ne tür bir donanım sunacak bilinmiyor. Projenin başladığı 2015 dönemindeki donanımı esas alırsa Snapdragon 810 tarzında bir yonga seti ile gelecektir ancak daha modern bir karar verildiyse Snapdragon 820 yonga seti de ihtimal dahilinde. Genelde YotaPhone bir önceki nesil işlemcilere yer veriyor ve daha uygun bir fiyatla satılıyor.

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Fuardan gelen bilgilere göre YotePhone 3 modelinin 64GB kapasiteli versiyonu 350$ fiyat etiketine sahip. 128GB kapasiteli versiyonu ise 450$ civarında olacak. Satışlara Eylül ayında Çin’de başlanıyor. Sonrasında Rusya’ya sıra gelecek. YotaPhone 2 modeli ülkemizde de satışa çıkmıştı. Bakalım yeni model de sınırlarımıza uğrayacak mı?