Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YotaPhone 3 geri döndü

Bir tarafı LCD ekran bir tarafı e-mürekkep ekran barındıran YotaPhone yeniden sahnelere dönüyor. Geçtiğimiz hafta Çin’deki bir ticaret fuarında YotaPhone 3 tanıtıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,3b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yıllar önce Putin’in desteği ile yola çıkan ve arka kısımdaki e-ink ekranı ile akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiren YotaPhone, uzun bir aradan sonra yeniden karşımıza çıkacak. YotaPhone 3 modeli Çin’de resmiyet kazandı.

Tutunamadı

Projeyi geliştiren Yota firması, girdiği mali sıkıntılar nedeniyle 2015 yılında Çinli Hex Global firmasına yüzde 65 hissesini satmak zorunda kalmıştı. YotaPhone 3 projesi de bu nedenle bir süre rafa kalktı. Geçtiğimiz hafta Çin’deki bir ticaret fuarında YotaPhone 3 tanıtıldı.

YotaPhone 3 ne tür bir donanım sunacak bilinmiyor. Projenin başladığı 2015 dönemindeki donanımı esas alırsa Snapdragon 810 tarzında bir yonga seti ile gelecektir ancak daha modern bir karar verildiyse Snapdragon 820 yonga seti de ihtimal dahilinde. Genelde YotaPhone bir önceki nesil işlemcilere yer veriyor ve daha uygun bir fiyatla satılıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note7 FE Temmuz sonunda geliyor"

Fuardan gelen bilgilere göre YotePhone 3 modelinin 64GB kapasiteli versiyonu 350$ fiyat etiketine sahip. 128GB kapasiteli versiyonu ise 450$ civarında olacak. Satışlara Eylül ayında Çin’de başlanıyor. Sonrasında Rusya’ya sıra gelecek. YotaPhone 2 modeli ülkemizde de satışa çıkmıştı. Bakalım yeni model de sınırlarımıza uğrayacak mı?

 

http://www.techradar.com/news/the-yotaphone-3-is-officially-arriving-later-this-year Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
smart1978 2 yıl en beğenilen
Snapdragon 810 lari Rusya ya ozel bedava dagitilsin. Isinir insancagizlar ...
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakan-Akkaya 2 yıl
Bu nasıl habercilik adam hem geçen hafta tanıtıldı diyor hemde haberini bugün yapıyor.
Ah ekrem ah.
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hasegawa 2 yıl
E-ink ekraniyla keske bizde de satilsa. Kitap okuyucu tasimaktan kurtarir beni. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dobrasam 2 yıl
Güzel bir cihaz olmuş ben sıvı mürekkep ekranların enerji tasarrufu anlamında pozitif katkı sağlayacağına inanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakan-Akkaya 2 yıl
Bu nasıl habercilik adam hem geçen hafta tanıtıldı diyor hemde haberini bugün yapıyor.
Ah ekrem ah.
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_67 2 yıl Hakan-Akkaya
Hakan-Akkaya
Bu nasıl habercilik adam hem geçen hafta tanıtıldı diyor hemde haberini bugün yapıyor.
Ah ekrem ah.

Tebrik ederim dh rekorunu kırdınız 3. mesajda sınırsız müthiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Damenda 2 yıl Hakan-Akkaya
Hakan-Akkaya

Bu nasıl habercilik adam hem geçen hafta tanıtıldı diyor hemde haberini bugün yapıyor.



Ah ekrem ah.

Ne nedir, ne değildir diye inceleme yapılması gerekiyor.
Siz birisiyle nasıl konuşacağınız düşünmeden pat diye mi konuşmaya dalıyorsunuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl en beğenilen
Snapdragon 810 lari Rusya ya ozel bedava dagitilsin. Isinir insancagizlar ...
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 2 yıl
"Snapdragon 810"
Kurtulamadık gitti. Bekleyip bekleyip Hortluyo...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl BTK’dan faturadaki sürpriz ücretlere engel geldi 2 yıl Güney Kore nükleer enerjiden vazgeçiyor: Tüm planlar iptal olacak 2 yıl Nokia’nın Türkiye fiyatları belli oldu: Nokia 3, 5 ve 6 2 yıl Elon Musk’ın tünel fikri Los Angeles’ta hayata geçebilir 2 yıl Samsung'un ekrana gömülü parmak izi sensörü ekran sorununa neden oluyor 2 yıl AMD Radeon Vega Frontier ekran kartının fiyatı dudak uçuklatıyor 2 yıl Nvidia Volta mimarisinde GDDR5X ihtimali 2 yıl Beat Stomper bu hafta iOS için ücretsiz 2 yıl Huawei bilgisayar dünyasına hızlı girdi: İşte MacBook'un rakibi 2 yıl Volkswagen, Avrupa'daki dizel araçların garantisini 2 yıl uzatmayı teklif ediyor 2 yıl NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev teleskobu 2018'de uzaylı aramaya başlıyor 2 yıl Tencent destekli bisiklet paylaşım uygulaması finansman turunu rekorla kapattı 2 yıl SwiftKey Beta'ya GIF desteği ve hashtag tahmin özelliği geldi 2 yıl Dev teknoloji şirketlerinin yeni büyüme yöntemi: Farklı alanlardaki şirketleri satın alma 2 yıl Tesla’nın otomatik pilot özelliğine güncelleme geldi 2 yıl Spider-Man: Homecoming'e eşlik edecek VR deneyimi tanıtıldı 2 yıl Jüpiter'in, Güneş Sistemi’nin en yaşlı gezegeni olduğu bulundu 2 yıl Hyundai'den geleceğin otomobili 2 yıl Twitter'ın yeni tasarımını beğenmediyseniz eskiye dönün 2 yıl Microsoft’dan parmak izi okuyuculu üst seviye klavye 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN YotaPhone 3 geri döndü Sonraki Dronelar, nesli tükenmek üzere olan bitkileri bulmak amacıyla kullanılıyor 2 yıl İsveç ele yerleştirilen çiple tren yolculuklarını başlatıyor 2 yıl Yerli yapım Deliçeri iddialı geliyor 2 yıl MSI'ın yeni oyun bilgisayarı: Infinite A 2 yıl NASA, Dünya dışında renkli bulutlar oluşturacak 2 yıl Jaguar, elektrikli I-Pace SUV'un üretimine başladı 2 yıl Kendi müziğini besteleyip çalan robot 2 yıl Otonom market Moby Mart Çin'de test edilecek 2 yıl Essential Phone prototipi halka açık alanda görüntülendi 2 yıl War for the Planet of the Apes ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı 2 yıl Katy Perry, 100 milyon Twitter takipçisine ulaşan ilk kişi oldu 2 yıl Porsche, binlerce Panamera ve Cayenne’i geri çağrıyor 2 yıl Samsung Galaxy Note7 FE Temmuz sonunda geliyor 2 yıl Samsung, 64 katmanlı NAND bellek çalışmalarını genişletiyor 2 yıl Hoverboardlara yeni rakip: MOOV 2 yıl Snapchat için işler yolunda gitmiyor: Hisse değerleri dibi gördü 2 yıl AMD Navi mimarisi yüzde 40 performans artışı sağlayacak 2 yıl Asphalt Street Storm Racing ile heyecan başlıyor 2 yıl Galaxy Note 8'e ait olduğu iddia edilen basın görseli sızdırıldı 2 yıl Atari CEO'su yeni bir oyun konsolu üzerinde çalıştıklarını doğruladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim