YouTube fenomeni PewDiePie bu akşam kanalını siliyor [Güncellendi]

YouTube’un en ünlü isimlerinden Felix Kjelberg kısa süre önce yayınladığı bir video ile platformun içeriklerde yaptığı değişiklikleri sert bir dille eleştirmişti. Kendi videolarının en çok izlenen videolarda gösterilmediğini söyleyerek YouTube’u suçlayan ünlü yayıncı, diğer taraftan yaklaşık 50 milyon takipçiden sadece 2 milyonuna bildirim gittiğini ve kanala abone olmanın yanında "Bildirim al" butonuna da tıklamak gerektiğini ifade ederek takipçilerine de serzenişte bulunmuştu.

50 milyon aboneye sahip olduğunda YouTube kanalını sileceğini duyuran PewDiePie hedeflediği sayıya ulaştı. Twitter’dan paylaştığı video ile havai fişekle 50 milyon takipçiyi kutlayan Kjelberg, bugün akşam saatlerinde kanalını kapatacağını duyurdu.

trol olabileceği ya da çok daha yüksek kazanç sağlayacağı yeni bir projeyle karşımıza çıkacağı görüşündeler. Bakalım Felix Kjelberg sözünün arkasında duracak mı… Kullanıcılar ise 2016 yılında YouTube’dan 15 milyon dolar kazanan PewDiePie’ın bu hamlesinin büyük birya da çok daha yüksek kazanç sağlayacağı yeni bir projeyle karşımıza çıkacağı görüşündeler. Bakalım Felix Kjelberg sözünün arkasında duracak mı…

GÜNCELLEME:

Kullanıcıların tahminleri doğrultusunda takipçilerini kandıran ve kendi tabiriyle şaka yapan Felix Kjelberg (PewDiePie), "Jack septiceye2" kullanıcı adına sahip yedek hesabını sildi. Böylelikle ufak kelime oyunlarıyla hem dünya basınında birçok habere konu oldu hem de dolaylı da olsa sözünü tuttu.