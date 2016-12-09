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YouTube fenomeni PewDiePie bu akşam kanalını siliyor [Güncellendi]

YouTube’un sürekli değişen yayın politikalarına tepki göstererek 50 milyon aboneye ulaştığında kanalını kapatacağını söyleyen PewDiePie, Twitter mesajıyla akşam saatlerinde kanalı sileceğini açıkladı.
2 yıl
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55
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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YouTube’un en ünlü isimlerinden Felix Kjelberg kısa süre önce yayınladığı bir video ile platformun içeriklerde yaptığı değişiklikleri sert bir dille eleştirmişti. Kendi videolarının en çok izlenen videolarda gösterilmediğini söyleyerek YouTube’u suçlayan ünlü yayıncı, diğer taraftan yaklaşık 50 milyon takipçiden sadece 2 milyonuna bildirim gittiğini ve kanala abone olmanın yanında "Bildirim al" butonuna da tıklamak gerektiğini ifade ederek takipçilerine de serzenişte bulunmuştu.
50 milyon aboneye sahip olduğunda YouTube kanalını sileceğini duyuran PewDiePie hedeflediği sayıya ulaştı. Twitter’dan paylaştığı video ile havai fişekle 50 milyon takipçiyi kutlayan Kjelberg, bugün akşam saatlerinde kanalını kapatacağını duyurdu.
Kullanıcılar ise 2016 yılında YouTube’dan 15 milyon dolar kazanan PewDiePie’ın bu hamlesinin büyük bir trol olabileceği ya da çok daha yüksek kazanç sağlayacağı yeni bir projeyle karşımıza çıkacağı görüşündeler. Bakalım Felix Kjelberg sözünün arkasında duracak mı…

GÜNCELLEME:

Kullanıcıların tahminleri doğrultusunda takipçilerini kandıran ve kendi tabiriyle şaka yapan Felix Kjelberg (PewDiePie), "Jack septiceye2" kullanıcı adına sahip yedek hesabını sildi. Böylelikle ufak kelime oyunlarıyla hem dünya basınında birçok habere konu oldu hem de dolaylı da olsa sözünü tuttu.
 
 

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mkyb 2 yıl en beğenilen
Yav parası neyse verelimde silsin. Kaç gündür bu adamın kanal silme haberlerini okumaktan gına geldi.
Reklamını yaptırıyor işte.
1 Yanıt Yanıtla +34
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GreyParrot 2 yıl cinemaker
Orijinalden alıntı: cinemaker
bu çocuk bu kanaldan toplam kaç milyon kazanmış bilen yazsın

Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış, atalar ne doğru söylemiş.
Orijinalden alıntı: cinemakerbu çocuk bu kanaldan toplam kaç milyon kazanmış bilen yazsınZenginin malı züğürdün çenesini yorarmış, atalar...
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V4LKyR 2 yıl
Evet günde 10 bin dolar kazandığı kanalını silecekti arkadaşlar, evet.
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krom7 2 yıl
Kim bu?
Ben şimdi napıcam?
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sercankadioglu 2 yıl
saçma haber :) kendi primini yapıyor
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Redunay 2 yıl
100 milyon abone olunca silecekmiş
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frostburn 2 yıl
elemanı biliyorum videolarını izlemişliğim var ama bu davranıştan sonra abone olup takip de etmem.uzun vadede üye kaybettiren saçma bir hareket.
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HIGHER 2 yıl
oğuz sasi demişti lan yalan diye adam haklı çıktı
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fthkn 2 yıl
Ben o kadar para kazandığına inanmıyorum. Hiçbir biçimde mantıklı değil.
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cengiz4565 2 yıl
Belliki yıl bitmeden 50 milyon barajını geçmek istiyordu bunun için bu numarayı yaptı barajı geçmenin youtube dan da ekstra getirisi olduğunu düşünüyorum
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TheExtasyOfCold 2 yıl
Herif bütün dünyayı trolledi ya.
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crazywinner3 2 yıl
Abi bu çocuğu sevmeyen bir tek ben miyim ? Enes baturdan ne farkı var allasen
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brkylmz19990102 2 yıl
Kanalını silmediğine göre abonelikten çıkabiliriz.
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