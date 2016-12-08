Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2016 yılında YouTube'da en çok ne izledik?

Yılın en popüler paylaşımlarının derlendiği geleneksel "Rewind" videosunu yayınlayan YouTube ayrıca ülkemizde ve dünyada 2016'nın en çok izlenen videolarını da paylaştı.
2 yıl
3,6b
1
21
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2017'ye sayılı günler kala özellikle internet devlerinin 365 günü özetleyen içerikleri de peşi sıra gelmeye devam ediyor. YouTube da her sene olduğu gibi bu yılı da boş geçmedi ve merakla beklenen "Rewind" videosunu nihayet paylaştı.
Yine oldukça hareketli ve rengarenk bir çalışmaya imza atan YouTube hidrolik presle ezilen nesnelerden Game of Thrones’a, popüler müzik kliplerinden James Corden’ın Carpool performansına kadar birçok popüler videoya göndermede bulunuyor.
Diğer taraftan Türkiye’de 2016 yılı boyunca en çok izlenen içerikleri de yayınlayan platformun listesine göre ülkemizde bu sene Şahan Gökbakar’ın "Osman Pazarlama" isimli filminin fragmanı ve Aleyna Tilki'nin "Cevapsız Çınlama" şarkısına çektiği klip en çok izlenenlerde birinci sırada yer alıyorlar.

Türkiye'de en çok izlenen videolar

  1. Osman Pazarlama Fragman (Official – HD) 
  2. Kiralık Aşk 40. Bölüm - İnternete Özel Final Sahnesi 
  3. HEROBRAIN - Anıl Piyancı&Burak Oyunda - A Minecraft Original Music Video / Türkçe Minecraft Şarkısı 
  4. Niloya KOCAMAN Dev Sürpriz Yumurta Açma Pepee Minnie Oyuncakları Oyun Hamuru TV 
  5. Hayat Şarkısı 1. Bölüm - Onu ilk ben gördüm! 
  6. Berkcan Güven - Çok Yakışıklıyım(Klip) 
  7. Yağmur Bebek | Bebek Bakma Oyunu | EvcilikTV Evcilik Oyunları 
  8. İçerde 1. Bölüm 
  9. Orkun Işıtmak - #Pokemon Benim ( Official Video ) 
  10. Kolpaçino 3 - İşte beklenen fragman (Official - 1080p HD) 


Türkiye'de en çok izlenen müzik videoları

  1. 1.Emrah Karaduman - Cevapsız Çınlama ft. Aleyna Tilki 
  2. Derya Uluğ - Okyanus 
  3. Hande Yener - Mor 
  4. Ece Seçkin - Adeyyo 
  5. Soner Sarıkabadayı - Taş 
  6. İrem Derici - Evlenmene Bak 
  7. İlyas Yalçıntaş - İçimdeki Duman 
  8. Murat Boz - Janti 
  9. Sıla - Afitap 
  10. Beyaz Show - Beyaz ve Ayla Çelik’in "Bağdat" Düeti
  1. Adele Carpool Karaoke 
  2. Pen - Pineapple - Apple - Pen/PIKO - TARO 
  3. What’s inside a Rattlesnake Rattle? 
  4. Nike Football Presents: The Switch ft. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Anthony Martial & More 
  5. Grace VanderWaal: 12-Year - Old Ukulele Player Gets Golden Buzzer - America’s Got Talent 2016 
  6. Water Bottle Flip Edition | Dude Perfect 
  7. Channing Tatum & Beyonce’s "Run The World (Girls)" vs. Jenna Dewan-Tatum’s "Pony" | Lip Sync Battle 
  8. Donald Trump: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) 
  9. THE $21,000 FIRST CLASS AIRPLANE SEAT 
  10. Brothers Convince Little Sister of Zombie Apocalypse 


Dünya genelinde en çok izlenen müzik videoları

  1. Fifth Harmony - Work from Home ft. Ty Dolla $ign) 
  2. Calvin Harris - This Is What You Came For (Official Video) ft. Rihanna 
  3. Hasta el Amanecer - Nicky Jam | Video Oficial 
  4. Rihanna - Work (Explicit) ft. Drake 
  5. The Chainsmokers - Closer (Lyric) ft. Halsey 
  6. Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) (Explicit) 
  7. Sia - Cheap Thrills (Lyric Video) ft. Sean Paul 
  8. ZAYN - PILLOWTALK 
  9. Coldplay - Hymn For The Weekend (Official video) 
  10. twenty one pilots: Heathens (from Suicide Squad: The Album) [OFFICIAL VIDEO] 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
karragenan 2 yıl en beğenilen
Bugün de utandık
1 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 yıl
Hadi Dünya bir nebze kabul edilebilir. Ama Türkiye listesi ilk 10 tamamıyla çöp oğlu çöp.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 2 yıl
Demek ki yozlaşma sadece bizimle sınırlı değil. Dünya genelinde ileri bir yozlaşma ve bağımlılık mevcut. İlla bir yerde patlak verecek. Ben umutluyum büyük bir patlak her şeyi normale döndürecektir. Yoksa bu kadar geri zekalılıkla neslimizin bir kaç asır daha devam etmesi zor görünüyor.
Demek ki yozlaşma sadece bizimle sınırlı değil. Dünya genelinde ileri bir yozlaşma ve bağımlılık mevcut. İlla bir yerde patlak verecek. Ben umutluyum büyük bir ...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Barni Moloztaş 2 yıl
TRIVAGO 1. OLMALI REKLAMLARDA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lyrasirius 2 yıl
en cok hit şarkıların klibini izledim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 yıl
Kalkıp da bir kürdilihicazkar fasıl açıp dinlemek yok milletimizde. Anca İrem Derici, Aleyna Tilki, Ece Seçkin gibi daha koma basmaktan aciz şarkıcıları dinliyorlar işte alın özet. Şarkıcı diyorum çünkü sanatçı değiller benim gözümde. Bi hüzzam makamından eser oku desen hööö diye bakar kalırlar.
Vah vah piyasa kimlere kalmış görün işte. Türk Sanat Müziği dedin mi hepsi en narin yerlerinden terlemeye başlarlar. Çünkü o komaları basamayacaklarını kendileri de biliyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obnocyalcin 2 yıl
http://www.omgstory.com/img/2013/02/top-10-funny-and-clever-emotions-egg-10-600x762.jpg

yorum yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Free WiLL 2 yıl
top 10 değil de çöp 10 demek daha doğru olur. Şu listeyi gördükten sonra anladım ki veletler youtube yi ele geçirmiş resmen.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tropik17 2 yıl
Listeden tek izlediğim video Pen - Pineapple - Apple videosu o da dh sayesinde izledim. Teşekkürler dh beni dünya ile yakınlaştırdığınız için mutluyum.
Seneye en az 2 video ile bu listeyi izleyeceğimi düşünüyorum. Mutluyum, Gururluyum.
Not:Hayatımda gördüğüm en boş liste.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 2 yıl
Bizim liste rezillik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manchester United 2 yıl
Ülke olarak izlediğimiz videolar tam bir leş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 2 yıl
türkiye listesine ba-ka-mı-yo-rum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 2 yıl
Demek ki yozlaşma sadece bizimle sınırlı değil. Dünya genelinde ileri bir yozlaşma ve bağımlılık mevcut. İlla bir yerde patlak verecek. Ben umutluyum büyük bir patlak her şeyi normale döndürecektir. Yoksa bu kadar geri zekalılıkla neslimizin bir kaç asır daha devam etmesi zor görünüyor.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3562 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
youtube, youtube rewind ve
4 etiket daha youtube en popüler videolar Web Siteleri Internet Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl TP-Link, akıllı ev cihazları pazarına giriyor 2 yıl HTC 11 için iddialar 2 yıl Apple Haritalar’a elektrikli araçlar için önemli güncelleme 2 yıl Razer Raiju: ESpor temelli PS4 kontrolcüsü 2 yıl NVIDIA, şehirdeki yollarda sürücüsüz araç testleri yapıyor 2 yıl 2si1 "Portsuz" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Giriş seviyesi telefonlara talep azalıyor 2 yıl Arçelik'ten Türkiye'de ilk, globalde yeni rekabetçi Akıllı Ev Asistanı 2 yıl Super Mario Run gelirlerde hedef büyüttü 2 yıl Samsung’dan UFO’yu andıran sıra dışı drone tasarımı 2 yıl Huawei P9 ve Mate 8 için Android 7.0 güncellemesi başlıyor 2 yıl Google, ünlü YouTube-MP3 sitesini arama motorundan tamamen sildi 2 yıl Samsung Electronics, Tesla'ya otonom araçları için çip tedarik edecek 2 yıl YouTube fenomeni PewDiePie bu akşam kanalını siliyor [Güncellendi] 2 yıl Spider-Man: Homecoming'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl TSMC geleceğin 5nm ve 3nm çiplerini üretmek için yeni bir tesis kuruyor 2 yıl Toyota yöneticisi ikinci nesil GT86'nın üretileceğini doğruladı 2 yıl Yeni bir AMD Polaris serisi gelebilir 2 yıl İşte Cassini'nin gönderdiği inanılmaz Satürn fotoğrafları 2 yıl Samsung, TouchWiz arayüzünü sonlandırdı Samsung Experience geliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2016 yılında YouTube'da en çok ne izledik? Sonraki Razer Leviathan 5.1 incelemesi "Küçük gövdesinde Dev ses" 2 yıl Apple Store'u 15 saniye içinde GTA tarzı soydular 2 yıl Federal Havacılık Kurulu'ndan SpaceX'e: Soruşturma sonlanmadan uçuşlara geri dönemezsiniz 2 yıl LG G6'da 3.5 mm kulaklık girişi ve çıkarılamayan pil görebiliriz 2 yıl Hyundai elektrikli otobüs seri üretimine başlıyor 2 yıl Kanserin vücutta yayılmasına çözüm nitelikte gelişme 2 yıl Maserati, Levante'nin yüksek performanslı bir versiyonunu gözden geçiriyor 2 yıl Bluetooth 5 resmi olarak kullanıma sunuldu 2 yıl Google Maps artık ülkemizde toplu taşıma bilgilerini de gösteriyor 2 yıl LG V20'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu 2 yıl Apple Music toplamda 20 milyon abone sayısını geçti 2 yıl Sony PlayStation 4 satışları 50 milyonu geçti 2 yıl Chrome’un Android uygulamasına çevrim dışı içerik görüntüleme özelliği geldi 2 yıl Android uygulamaların güncelleme boyutları yüzde 65 oranında azalıyor 2 yıl 2017 Dodge Challenger GT dört tekerden çekişle geliyor 2 yıl PlayStation oyunları mobile geliyor 2 yıl Avrasya Tüneli’nde iletişimi Türk mühendisin keşfi sağladı 2 yıl "Boş port yok" mazereti yüzünden 87 bin kişi internetsiz kaldı 2 yıl Masaüstü uygulamaları Windows 10 mobil ekosistemine geliyor 2 yıl Xbox Scorpio'nun fiyatı ne olacak? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim