2016 yılında YouTube'da en çok ne izledik?

2017'ye sayılı günler kala özellikle internet devlerinin 365 günü özetleyen içerikleri de peşi sıra gelmeye devam ediyor. YouTube da her sene olduğu gibi bu yılı da boş geçmedi ve merakla beklenen "Rewind" videosunu nihayet paylaştı.

Yine oldukça hareketli ve rengarenk bir çalışmaya imza atan YouTube hidrolik presle ezilen nesnelerden Game of Thrones’a, popüler müzik kliplerinden James Corden’ın Carpool performansına kadar birçok popüler videoya göndermede bulunuyor.

Diğer taraftan Türkiye’de 2016 yılı boyunca en çok izlenen içerikleri de yayınlayan platformun listesine göre ülkemizde bu sene Şahan Gökbakar’ın "Osman Pazarlama" isimli filminin fragmanı ve Aleyna Tilki'nin "Cevapsız Çınlama" şarkısına çektiği klip en çok izlenenlerde birinci sırada yer alıyorlar.

Türkiye'de en çok izlenen videolar

Osman Pazarlama Fragman (Official – HD) Kiralık Aşk 40. Bölüm - İnternete Özel Final Sahnesi HEROBRAIN - Anıl Piyancı&Burak Oyunda - A Minecraft Original Music Video / Türkçe Minecraft Şarkısı Niloya KOCAMAN Dev Sürpriz Yumurta Açma Pepee Minnie Oyuncakları Oyun Hamuru TV Hayat Şarkısı 1. Bölüm - Onu ilk ben gördüm! Berkcan Güven - Çok Yakışıklıyım(Klip) Yağmur Bebek | Bebek Bakma Oyunu | EvcilikTV Evcilik Oyunları İçerde 1. Bölüm Orkun Işıtmak - #Pokemon Benim ( Official Video ) Kolpaçino 3 - İşte beklenen fragman (Official - 1080p HD)



Türkiye'de en çok izlenen müzik videoları 1.Emrah Karaduman - Cevapsız Çınlama ft. Aleyna Tilki Derya Uluğ - Okyanus Hande Yener - Mor Ece Seçkin - Adeyyo Soner Sarıkabadayı - Taş İrem Derici - Evlenmene Bak İlyas Yalçıntaş - İçimdeki Duman Murat Boz - Janti Sıla - Afitap Beyaz Show - Beyaz ve Ayla Çelik’in "Bağdat" Düeti Ayrıca Bkz. "Chrome’un Android uygulamasına çevrim dışı içerik görüntüleme özelliği geldi"



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