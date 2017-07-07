YouTube yıldızlarından ağ tarafsızlığı talebi

Adil Rekabet Ortamını Bozabilir
2015 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile özgür internet ortamının sağlanabilmesi için devlet kurumlarının ve internet servis sağlayıcılarının web sitelerine, adil rekabet ortamını bozacak şekilde, müdahale etmemesi kararlaştırılmıştı. FCC ise mayıs ayında yaptığı açıklamayla bu düzenlemenin kaldırılması için çalışmaların başlatılacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından Google, Amazon ve Netflix başta olmak üzere pek çok internet devi ağ tarafsızlığını destekler nitelikte ifadelerde bulunmuştu. YouTube yıldızları da FCC ve Kongre’ye açık mektup göndererek tepkilerini gösterdi.
Sayıları 100’ü aşkın ve toplamda 190 milyondan fazla aboneye sahip YouTuber içerik üreticileri kaleme aldıkları mektupta çevrimiçi video trafiğinin, küresel internet trafiğinin yüzde 70’inden fazlasını oluşturduğunu ve FCC’nin ağ tarafsızlığını kaldırması halinde bu dev alanın tamamen internet servis sağlayıcılarının insafına kalacağını dile getirdi. Mektubu imzalayanlar arasında toplam abone sayısı 10 milyonun üstünde olan içerik üreticileri olduğu gibi sadece 121 aboneye sahip içerik üreticisinin de mektuba imza attığının altı çizilerek, internetin tüm içerik üreticileri için adil bir oyun alanı olduğu belirtildi.
Mektup diğer içerik üreticilerinin de desteklemesi için herkesin imzasına açık durumda. Düzenlemenin kaldırılacağı yönünde net açıklamalar yapan FCC Başkanı Ajit Pai ise henüz mektupla ilgili bir açıklama yapmış değil.
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