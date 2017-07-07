YouTube yıldızlarından ağ tarafsızlığı talebi

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ABD Federal İletişim Kurulu(FCC) geçtiğimiz aylarda ülkedeki yeni düzenlemeyle gündeme gelmişti. Düzenlemeye göre internet servis sağlayıcıları, internet kullanıcılarına ait tarayıcı geçmişi gibi kişisel verilere ulaşabilir hale gelirken FCC’nin bu yeni düzenlemeye ses çıkarmaması eleştirilere neden olmuştu. Kurum şimdi ise ağ tarafsızlığını sağlayan düzenlemeyi kaldırmayı planladığı için tepkileri üzerine topladı.

Adil Rekabet Ortamını Bozabilir

2015 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile özgür internet ortamının sağlanabilmesi için devlet kurumlarının ve internet servis sağlayıcılarının web sitelerine, adil rekabet ortamını bozacak şekilde, müdahale etmemesi kararlaştırılmıştı. FCC ise mayıs ayında yaptığı açıklamayla bu düzenlemenin kaldırılması için çalışmaların başlatılacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından Google, Amazon ve Netflix başta olmak üzere pek çok internet devi ağ tarafsızlığını destekler nitelikte ifadelerde bulunmuştu. YouTube yıldızları da FCC ve Kongre’ye açık mektup göndererek tepkilerini gösterdi.

Sayıları 100’ü aşkın ve toplamda 190 milyondan fazla aboneye sahip YouTuber içerik üreticileri kaleme aldıkları mektupta çevrimiçi video trafiğinin, küresel internet trafiğinin yüzde 70’inden fazlasını oluşturduğunu ve FCC’nin ağ tarafsızlığını kaldırması halinde bu dev alanın tamamen internet servis sağlayıcılarının insafına kalacağını dile getirdi. Mektubu imzalayanlar arasında toplam abone sayısı 10 milyonun üstünde olan içerik üreticileri olduğu gibi sadece 121 aboneye sahip içerik üreticisinin de mektuba imza attığının altı çizilerek, internetin tüm içerik üreticileri için adil bir oyun alanı olduğu belirtildi.

Mektup diğer içerik üreticilerinin de desteklemesi için herkesin imzasına açık durumda. Düzenlemenin kaldırılacağı yönünde net açıklamalar yapan FCC Başkanı Ajit Pai ise henüz mektupla ilgili bir açıklama yapmış değil.

https://internetcreatorsguild.com/net-neutrality