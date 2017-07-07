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Web sitenizi hackerlardan 4.5 petabyte'lık zip bombasıyla koruyun

Güvenlik araştırmacısı Christian Haschek'in keşfettiği bir yöntemle, web sitenize saldıran bilgisayar korsanlarını 4.5 milyon GB'lık bir zip dosyasıyla bombalayabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Bilgisayar korsanlarını durdurmanın en iyi yolu, web sitenizi ve sunucularınızı en yeni güvenlik açıklarına karşı sürekli güncellemekten geçiyor. Ancak yayınlanan yamaları her zaman için bire bir şekilde takip etme şansınız olmayabilir. Ya da hackerlar henüz keşfedilmemiş güvenlik açıklarını kullanarak da saldırabilirler.
 
Bağımsız güvenlik araştırmacısı Christian Haschek, özellikle web sitesini çok sayıda güvenlik açığı bulunan WordPress üzerine kuranlar için bilgisayar korsanlarını durduracak yeni bir fikir buldu.
 
Ayrıca Bkz. "Facebook, Twitter ve Snap gözünü 2018 Dünya Kupası'na dikti!"
Hackerlar savunmasız web sitelerini keşfetmek için genellikle "web güvenlik açığı tarayıcılarını" kullanırlar. Bu tarayıcılar web sitenizi, yamanmamış popüler güvenlik açıklarına karşı tarayarak sızılabilecek  noktaları bulmaya çalışırlar. Peki sitenizin güvenlik açıklarını kapatmak yerine bu tarayıcılara saldırmayı hiç düşündünüz mü?
 

Güvenlik açıklarını yamamak yerine hackerlara tuzak kurun

Haschek, devasa bir .gzip dosyası oluşturup, kendi yazmış olduğu PHP scriptini web sitenize uygulamanız durumunda, güvenlik açığı bulmaya programlanmış tarayıcıları "bombalayıp" çökertebileceğinizi söylüyor.
 
Bir başka kullanıcı tarafından hazırlanan 42KB boyutundaki dosyayı buradan indirebilirsiniz ancak sakın açmayın. Aksi takdirde gerçek dosya boyutu aslında 4.5 petabayt (4.5 milyon GB) olduğundan sabit diskinizdeki alan hızla tükenecektir.
 
Haschek senaryoyu test ettiğini ve yöntemin bilgisayar korsanlarını caydıracak şekilde Google Chrome, Edge, Internet Explorer 11, Nikto ve SQLMap'in çökmesini sağladığını söylüyor.

https://blog.haschek.at/post/f2fda Yorum Yaz
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mehmet4428 2 yıl en beğenilen
Linkini vermeseydin iyidi, şimdi insanın açasıda geliyor.
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MRT_ 2 yıl
Sakın açmayın derken?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Anladığım kadarıyla 42.zip içindeki 16 dosyanın hepsini açarsak dosya boyutu 68 GB yapıyor. (1 dosya 4.25 GB) 1 dosyanın içinden tekrar 16 dosya çıkıyor ve elimizde 256 dosya olmuş oluyor.
16 dosyanın içinde her biri 68 GB'lık 16 dosya daha bulunuyor bunları da açınca dosya boyutu yaklaşık 1 TB olmuş oluyor.
Bu şekilde 3 kere daha açılıyor ve en son 4.5 PB oluyor.

Bu dosya 4.5 PB boyutundan 42 KB boyutunua küçültülmemiş de 42 KB boyutundan 4.5 PB boyutuna büyütülmüş gibi gözüküyor. Büyütülmüş fakat dosya içerisinden büyütülmüş oluşturulurken dosya 4.5 PB büyüklüğünde alan hiç bir zaman kaplamamış.
16x0-----16------68 GB
16x16----256-----1TB
256x16---4096----17 TB
4096x16--65536---281 TB
65536x16-1059576-4.456.448 TB (4.5PB)
Dosyanın içerisinde her biri 4.25 GB olan 1.059.576 dosya bulunuyor.
Sakın açmayın derken?Anladığım kadarıyla 42.zip içindeki 16 dosyanın hepsini açarsak dosya boyutu 68 GB...
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bersgurs 2 yıl vonderplanitz
revivo72
Önce konuyu açana bakarım gerçek hacker mı diye, sonra konusuna bakarım. Konu başlığından linkbait olduğu belli de yine de baktım konuyu açan kişi web ten topladığı ıvır zıvır şeyleri toplayı gönderen biri. Zip içine yine ziplenerek paketlenmiş bir dosya linki vermiş, yani dosya kendi kendisini otomatik olarak açıp harddiski kaplayacak mı zannediyordu? Son olarak konu sahibine dikkat edin, konu dışında yorumu yok, ne yorum yapacaktı kl?

Bahsettiğin kişi haber editörü :)
revivo72Önce konuyu açana bakarım gerçek hacker mı diye, sonra konusuna bakarım. Konu başlığından linkbait olduğu belli de yine de baktım kon...
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Umutcan 9 ay
Herşeyin bir karşılığı vardır, açık tarayıcılar da bu gzip dosyasından etkilenmeyecek şekilde güncellenir olur biter.
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mrunseen 9 ay
Bu sorun 12-13 senelik WWW kitabımda bile geçiyor,
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DH Misafiri 9 ay
Şüphesiz veriler geleceğin yağıdır ve serbest bırakılırsa dekompresyon bombası tehlikeli olabilir.
onlineprivacytips.co/...
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aykarm 11 ay
Bu trojan değil. Anti-forensic diye sınıflandırılan bir yöntem aslında. Diskin(Telefon, flash, hdd) herhangi bir yerinde bulunsun. Zaten yer kaplamıyor. İmaj alınıp inceleme aşamasında bilişim uzmanını zorlamak ve inceleme yazılımını kilitlemek için düşünülmüş bir tuzak denebilir. Ancak uygulamada işe yaramıyor. :) Zaten çok eski bir mantık.
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xkrc 11 ay Iqtam
Bu harika :D
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girşimcan 11 ay
ilginç bir korunma yöntemi
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DH Misafiri 11 ay
aga ben denedim win 10 da 4.dosyadan sonra hata veriyor ama bunu internet korsanlarına nasıl yedireceksinizki yaw :D
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a_y_k_u_t 2 yıl
Egolarını incitmeyin sonra yok yere ban atıyorlar :)
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teknoyardimci 2 yıl
Ben denedim açmayı. Fakat binlerce kez sıkıstirildigi icin problem olmuyo ;)
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mhk_mhk 2 yıl
Trojanı yayan donanımhaber değilse, donanımhaber'i iyi keklemişler.
Biran önce linki kaldırın.
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