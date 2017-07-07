Web sitenizi hackerlardan 4.5 petabyte'lık zip bombasıyla koruyun

Haber Editörü
Bilgisayar korsanlarını durdurmanın en iyi yolu, web sitenizi ve sunucularınızı en yeni güvenlik açıklarına karşı sürekli güncellemekten geçiyor. Ancak yayınlanan yamaları her zaman için bire bir şekilde takip etme şansınız olmayabilir. Ya da hackerlar henüz keşfedilmemiş güvenlik açıklarını kullanarak da saldırabilirler.
Bağımsız güvenlik araştırmacısı Christian Haschek, özellikle web sitesini çok sayıda güvenlik açığı bulunan WordPress üzerine kuranlar için bilgisayar korsanlarını durduracak yeni bir fikir buldu.
Hackerlar savunmasız web sitelerini keşfetmek için genellikle "web güvenlik açığı tarayıcılarını" kullanırlar. Bu tarayıcılar web sitenizi, yamanmamış popüler güvenlik açıklarına karşı tarayarak sızılabilecek noktaları bulmaya çalışırlar. Peki sitenizin güvenlik açıklarını kapatmak yerine bu tarayıcılara saldırmayı hiç düşündünüz mü?
Güvenlik açıklarını yamamak yerine hackerlara tuzak kurun
Haschek, devasa bir .gzip dosyası oluşturup, kendi yazmış olduğu PHP scriptini web sitenize uygulamanız durumunda, güvenlik açığı bulmaya programlanmış tarayıcıları "bombalayıp" çökertebileceğinizi söylüyor.
Bir başka kullanıcı tarafından hazırlanan 42KB boyutundaki dosyayı buradan indirebilirsiniz ancak sakın açmayın. Aksi takdirde gerçek dosya boyutu aslında 4.5 petabayt (4.5 milyon GB) olduğundan sabit diskinizdeki alan hızla tükenecektir.
Haschek senaryoyu test ettiğini ve yöntemin bilgisayar korsanlarını caydıracak şekilde Google Chrome, Edge, Internet Explorer 11, Nikto ve SQLMap'in çökmesini sağladığını söylüyor.
https://blog.haschek.at/post/f2fda Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Anladığım kadarıyla 42.zip içindeki 16 dosyanın hepsini açarsak dosya boyutu 68 GB yapıyor. (1 dosya 4.25 GB) 1 dosyanın içinden tekrar 16 dosya çıkıyor ve elimizde 256 dosya olmuş oluyor.
16 dosyanın içinde her biri 68 GB'lık 16 dosya daha bulunuyor bunları da açınca dosya boyutu yaklaşık 1 TB olmuş oluyor.
Bu şekilde 3 kere daha açılıyor ve en son 4.5 PB oluyor.
Bu dosya 4.5 PB boyutundan 42 KB boyutunua küçültülmemiş de 42 KB boyutundan 4.5 PB boyutuna büyütülmüş gibi gözüküyor. Büyütülmüş fakat dosya içerisinden büyütülmüş oluşturulurken dosya 4.5 PB büyüklüğünde alan hiç bir zaman kaplamamış.
16x0-----16------68 GB
16x16----256-----1TB
256x16---4096----17 TB
4096x16--65536---281 TB
65536x16-1059576-4.456.448 TB (4.5PB)
Dosyanın içerisinde her biri 4.25 GB olan 1.059.576 dosya bulunuyor.
Bahsettiğin kişi haber editörü :)