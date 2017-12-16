Youtube'dan 11 Milyon Dolar kazanan çocuk | 2si1

2si1, Teknoloji ve Oyun dünyasının son 1 haftasını ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. ülkemizden ve dünyadan bir çok haberin yer aldığı 2si1'de yorumlarımızla size eşlik ediyoruz

00:06 6 Yaşında Youtube'dan 11 Milyon Dolar kazanan çocuk

02:46 Facebook eski yöneticisi: Sosyal medya hayatımızı yok ediyor

03:57 Instagram trendleri ve reklam nasıl anlaşılır bilgisi veriyoruz

06:08 The Evil Within 2'nin deneme sürümü indirmeye sunuldu

07:15 Take 2, AA oyunlar için yeni bir dağıtım şirketi kurdu

10:03 Otoyollar için ses yutan asfaltlar ve ses bariyerleri yapılacak

17:29 Yeni Battlefield oyunu Bad Company 3 olacak

21:47 Türkiye genelinde geçecek Türkiye kart geliyor

24:48 Starbucks'ın Arjantin'deki mağazası müşteri bilgisayarlarını mining için kullanıyor

27:55 Crytek ile Starcitizen davalık oldu

35:03 3 Boyutlu yaya geçidi Aydın'da uygulanmaya başladı

39:09 Rekabet kurulu Google'a Android nedeniyle ceza kesebilir

40:03 Amerika'da Ağ Tarafsızlığı ortadan kalktı. İnternet'in geleceği parlak değil

48:05 Harry Potter'ın mobil oyunu geliyor

48:58 God Of War ile ilgili yeni bilgiler

51:33 Blue Origin, dikine iniş yapabilen roketini başarıyla denedi

56:10 Payday ekibi aynı zamanda Walking dead oyunu da yapıyorlar yeni haberler var