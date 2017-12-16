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Youtube'dan 11 Milyon Dolar kazanan çocuk | 2si1

1 yıl
8,3b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1, Teknoloji ve Oyun dünyasının son 1 haftasını ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. ülkemizden ve dünyadan bir çok haberin yer aldığı 2si1'de yorumlarımızla size eşlik ediyoruz
00:06 6 Yaşında Youtube'dan 11 Milyon Dolar kazanan çocuk
02:46 Facebook eski yöneticisi: Sosyal medya hayatımızı yok ediyor
03:57 Instagram trendleri ve reklam nasıl anlaşılır bilgisi veriyoruz
06:08 The Evil Within 2'nin deneme sürümü indirmeye sunuldu
07:15 Take 2, AA oyunlar için yeni bir dağıtım şirketi kurdu
10:03 Otoyollar için ses yutan asfaltlar ve ses bariyerleri yapılacak
12:33 Bitcoin'den vergi alınması gündemde
17:29 Yeni Battlefield oyunu Bad Company 3 olacak
19:25 Metal Gear: Survive'ın Betası geliyor
21:47 Türkiye genelinde geçecek Türkiye kart geliyor
24:48 Starbucks'ın Arjantin'deki mağazası müşteri bilgisayarlarını mining için kullanıyor
27:55 Crytek ile Starcitizen davalık oldu
35:03 3 Boyutlu yaya geçidi Aydın'da uygulanmaya başladı
36:00 Ortam geriliyor
39:09 Rekabet kurulu Google'a Android nedeniyle ceza kesebilir
40:03 Amerika'da Ağ Tarafsızlığı ortadan kalktı. İnternet'in geleceği parlak değil
48:05 Harry Potter'ın mobil oyunu geliyor
48:58 God Of War ile ilgili yeni bilgiler
51:33 Blue Origin, dikine iniş yapabilen roketini başarıyla denedi
53:35 Amerika, yeniden Ay'a adam gönderecek
56:10 Payday ekibi aynı zamanda Walking dead oyunu da yapıyorlar yeni haberler var 

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acaluka 1 yıl en beğenilen
"3. gün o adam eğer oradan hızlı geçerse benim ismim Mesut Çevik değil." (35:55)
3 gün sonra;
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Speed-Step 1 yıl Johnny Sinsin Teyze Kızı
Johnny Sinsin Teyze Kızı
Haklısınız Mesut Bey,amazon olayındakı gibi bu arkadaşa da vitamin lazım
.Hatta önerdiğiniz ve zevkle kullandığınız vitamin varsa bana da önerin,bende kullanayım

Bu arada 90 gün değil 180 gün ban istiyorum,sizin için de değişiklik olur(malum,size giydirenler 90 gün anasayfa haberlerinden banlanıyormuş,ben de tecrübe etmek istiyorum
)

Merhaba,
Amazon olayında bize vergi kaçırıyor, Amazon'u dolandırıyor!, bizi mağdur etti diyenlere vitamini eksik dediğim doğrudur. Lafımın da arkasındayım :) Bu kadar düşüncesiz kişilerin gerçek anlamda sıkıntıları olabilir. Tahlil yaptırmaları gerekli.
Eleştiri ve yorumlarla ilgili sorunumuz olmadı ama şu mesajınızdaki gibi amacı konuyu raydan çıkartmak, nefret grubu toplamak olanların anasayfa haberleri kısmında işi yok. Gereksiz mesajlar forumu bu tip yorum ve mesajlar için var zaten.
Konuyu anlamayan, içeriği okumadan başlığı üzerinden yorum yapan, videoyu izlemeden eleştiren, amacı bilgi paylaşımı değil sağa sola saldırmak ve sizin deyiminizle giydirmek olan kişiler için aslında sınırsız uzaklaştırma gerekli :) 90 gün gerçekten az.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Johnny Sinsin Teyze KızıHaklısınız Mesut Bey,amazon olayındakı gibi bu arkadaşa da vitamin lazım.Hatta önerdiğiniz ve zevkle kulla...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Jabba the Butt 1 yıl
Video başlıkları ve önizlemeleri de iyice clickbait gibi oldu son zamanlarda. Sarı yazı falan... Kalitesiz youtube kanalları gibi.
Çok bozdunuz çoook
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TriNeO 1 yıl
Ağ tarafsızlığı ile ilgili söylediğiniz şeyler çok sığ ve yanlış.. Bir teknoloji sitesinin genel yayın yönetmenine yakışmıyor söylenenler..
Önce yanlış bir şeyi düzeltelim.. Ağ tarafsızlığı kalkmadı.. Sadece FCC kalkmasına yönelik kararı aldı.. Bu kararı mahkemeye gidip mahkemede savunması ve mahkemenin de bu savunma karşısında haklısın kalksın demesi gerekiyor.. Yani kalkmadı henüz..
İkinci problem de şu: Ağ tarafsızlığı kalkınca maliyetin %70'i tüketiciye, %30'u şirketlere yansır.. Ki şirketler bunu zaten benimser.. Çünkü yeni bir girişimin çıkıp Amazon, Google, Youtube, Facebook vs gibi girişimlere rakip olması mümkün olmayacak.. Çünkü yeni girişimler şirketlerin isteyeceği ağ trafiği maliyetini karşılayamayacaklar..
Son bir husus olarak otoyolları yapan firmaların yolları biz yaptık parayı araba firmaları kazanıyor demesi gibi bir şey bu durum.. Bu kadar ahlaksız bir şeyin böyle laylaylom kahkahalarla anlatılması başka bir facia.. Konuşmanın sonunda söylediğiniz şey olacak zaten.. Video sizin sunucunuzda olmuş önemli değil, adam benim yolla sizin sunucuya gidiliyor, ayda bin dolar at dediğinde iş işten geçmiş olacak..
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absamet 1 yıl
Mesut bey yorumlara eksi butonu tekrar gelsin lütfen. Eksilemek istiyorum bazı kişileri hunharca.
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Eeltorm 1 yıl
Yine çok güzel bir program elinize sağlık bir saat çok kısa geldi zevkle izledim.
Saçma sapan yorum yapanları banlayın gitsin.
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Basarrrr 1 yıl
Herseyin fazlası zarardır.

Ego fazlalasırsa sıkıntı yaratır, tepki ceker.
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Infinitum 1 yıl
Kapak fotoğrafı neden böyle merak ettim.
Eskiden sayfaya girmeden tüm konu başlıklarına bakıp ilgimi çeken bir haber varsa giriyordum.
Galiba siz de clickbait'in gücünü anlamışsınız. Tabii böyle değişimler yaparken eski seyircileri yok saymak gerekebiliyor.
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Haplo 1 yıl
2si1'in yeni bölümü çıktığında size bildirim geliyor mu? Kaç zamandır aboneyim ama bildirim almakta zorluklar çekiyorum. Bu işi bir aydınlatırsanız sevinirim.
Enis'in arkasındaki duvarı kim boyadı bu arada? Elinize sağlık, güle güle kirletin.
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HumWE 1 yıl
Çocuk 18 yaşına gelince niye utansın alırlar 18'de çocuğun altına spor arabayı ve bankaya bolca para koyarlar bak bu videolar o çocuğun aklına geliyormu :)
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X-FI 1 yıl
Google Fiber şu an kalktı ya da kalkıyor ve gelişimi devam etmiyor, doğrudur. Ama atladığınız birşey var, Google kablosuz olarak fiber internet hizmeti vermeye başlayacak.
Hatta normal WISP'lerin kullandığı türden teknoloji ile değil, daha yüksek bir teknoloji ile yapacak bunu, çünkü New York gibi şehir içine kablosuz servis vermek şu anki teknolojiyle zor.
technologyreview.com/... wired.com/... wired.com/...
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tobepeople 1 yıl
Star Citizen bende de var Hangarda 55 dolarlık Mustang Omega adlı bir de gemim var ancak daha indirip oynamadım hiç , almak isteyen olursa 50 liraya komple hesabı veririm zaten AMD den kazanmıştım. 5,000 UEC para da var içerisinde...
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murat61tr 1 yıl
zombi açık dünya dan bahsettiniz de hiç dying light oynamadınız herhalde
coop oynanabilen açık dünya zombi oyunu hemde
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