Youtube'dan 11 Milyon Dolar kazanan çocuk | 2si1

Genel Yayın Yönetmeni
2si1, Teknoloji ve Oyun dünyasının son 1 haftasını ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. ülkemizden ve dünyadan bir çok haberin yer aldığı 2si1'de yorumlarımızla size eşlik ediyoruz
00:06 6 Yaşında Youtube'dan 11 Milyon Dolar kazanan çocuk
02:46 Facebook eski yöneticisi: Sosyal medya hayatımızı yok ediyor
03:57 Instagram trendleri ve reklam nasıl anlaşılır bilgisi veriyoruz
06:08 The Evil Within 2'nin deneme sürümü indirmeye sunuldu
07:15 Take 2, AA oyunlar için yeni bir dağıtım şirketi kurdu
10:03 Otoyollar için ses yutan asfaltlar ve ses bariyerleri yapılacak
12:33 Bitcoin'den vergi alınması gündemde
17:29 Yeni Battlefield oyunu Bad Company 3 olacak
19:25 Metal Gear: Survive'ın Betası geliyor
21:47 Türkiye genelinde geçecek Türkiye kart geliyor
24:48 Starbucks'ın Arjantin'deki mağazası müşteri bilgisayarlarını mining için kullanıyor
27:55 Crytek ile Starcitizen davalık oldu
35:03 3 Boyutlu yaya geçidi Aydın'da uygulanmaya başladı
36:00 Ortam geriliyor
39:09 Rekabet kurulu Google'a Android nedeniyle ceza kesebilir
40:03 Amerika'da Ağ Tarafsızlığı ortadan kalktı. İnternet'in geleceği parlak değil
48:05 Harry Potter'ın mobil oyunu geliyor
48:58 God Of War ile ilgili yeni bilgiler
51:33 Blue Origin, dikine iniş yapabilen roketini başarıyla denedi
53:35 Amerika, yeniden Ay'a adam gönderecek
56:10 Payday ekibi aynı zamanda Walking dead oyunu da yapıyorlar yeni haberler var
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3 gün sonra;
Merhaba,
Amazon olayında bize vergi kaçırıyor, Amazon'u dolandırıyor!, bizi mağdur etti diyenlere vitamini eksik dediğim doğrudur. Lafımın da arkasındayım :) Bu kadar düşüncesiz kişilerin gerçek anlamda sıkıntıları olabilir. Tahlil yaptırmaları gerekli.
Eleştiri ve yorumlarla ilgili sorunumuz olmadı ama şu mesajınızdaki gibi amacı konuyu raydan çıkartmak, nefret grubu toplamak olanların anasayfa haberleri kısmında işi yok. Gereksiz mesajlar forumu bu tip yorum ve mesajlar için var zaten.
Konuyu anlamayan, içeriği okumadan başlığı üzerinden yorum yapan, videoyu izlemeden eleştiren, amacı bilgi paylaşımı değil sağa sola saldırmak ve sizin deyiminizle giydirmek olan kişiler için aslında sınırsız uzaklaştırma gerekli :) 90 gün gerçekten az.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Çok bozdunuz çoook