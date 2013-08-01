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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yüksek hızlı çekim özelliğiyle dikkat çeken SnappyCam Pro, 3.0 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yüksek hızlı çekim özelliğiyle dikkat çeken SnappyCam Pro, 3.0 sürümüne güncellendi
iOS işletim sistemine sahip cihazlar ile uyumlu olarak çalışabilen ve jpap adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf uygulaması SnappyCam Pro, 3.0 sürümüne güncellendi.
Yapılan çeşitli ayarlar üzerinden hızlı bir şekilde seri fotoğraf çekimi yapabilen ve bu fotoğrafları kolayca farklı ortamlara aktarabilen SnappyCam Pro uygulaması, 3.0 sürümüyle 8 megapiksel seviyesine kadar yüksek kaliteli fotoğraf desteğine, çekilen fotoğrafların popüler Instagram servisi üzerine aktarılmasına, geliştirilmiş ara yüz ve ses efektleri yanında birçok performans yeniliğine ve hata düzeltmelerine kavuşuyor.
Kolay kullanım seçenekleri ve 6 kat dijital yakınlaştırma desteğiyle de dikkat çeken SnappyCam Pro, 1.79 TL fiyat etiketiyle Appel App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id463688713?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
*GameOver* 6 yıl
kaliteyi yükseltince hız çok yavaşlıyor bu tür programları alırken dikkat edin
1 Yanıt Yanıtla +2
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Atif Zafrak 6 yıl *GameOver*
*GameOver*

kaliteyi yükseltince hız çok yavaşlıyor bu tür programları alırken dikkat edin

Hiçbir zaman, hiçbir kamera uygulaması bize istenileni veremeyecek......(diye düşünüyorum)
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