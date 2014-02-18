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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yürüyüşler için hazırlanan egzersiz uygulaması Walkmeter artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,7b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yürüyüşler için hazırlanan egzersiz uygulaması Walkmeter artık ücretsiz
iOS 6 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen egzersiz temelli uygulama Walkmeter ücretsiz yapıldı.

Oldukça sade bir arayüzle geliştirilen Walkmeter, GPS temelinde kişilerin yaptıkları yürüyüşleri (Koşma ve bisiklet desteği de var) kayıt altına alıyor ve ayrıntılı olarak yakılan kalori, toplam süre, tur zamanı ve mesafe gibi verileri de aktif olarak gösterebiliyor. Yapılan mesafeleri Google Maps üzerinden gösterebilen ve buradan planlama yaparak iCloud desteğinde senkronize edebilen uygulama, dahili takvimiyle de yardımcı oluyor ve grafiksel performans verileri ortaya koyabiliyor.

Daha önce 8,99 fiyat etiketiyle satılan Walkmeter uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id330594424?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
circumciser 5 yıl
Strava ve map my walk tan farkli olarak ne yapabiliyor ?
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