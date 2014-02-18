Yürüyüşler için hazırlanan egzersiz uygulaması Walkmeter artık ücretsiz

iOS 6 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen egzersiz temelli uygulama Walkmeter ücretsiz yapıldı.





Oldukça sade bir arayüzle geliştirilen Walkmeter, GPS temelinde kişilerin yaptıkları yürüyüşleri (Koşma ve bisiklet desteği de var) kayıt altına alıyor ve ayrıntılı olarak yakılan kalori, toplam süre, tur zamanı ve mesafe gibi verileri de aktif olarak gösterebiliyor. Yapılan mesafeleri Google Maps üzerinden gösterebilen ve buradan planlama yaparak iCloud desteğinde senkronize edebilen uygulama, dahili takvimiyle de yardımcı oluyor ve grafiksel performans verileri ortaya koyabiliyor.





Daha önce 8,99 fiyat etiketiyle satılan Walkmeter uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id330594424?mt=8