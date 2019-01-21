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Yüzbinlerce Lego parçasından oluşan gerçek boyutlu Chevrolet Silverado pickup

Lego ve Chevrolet iş birliğinde yürütülen gerçek boyutlu 2019 Silverado 1500 LT Trail Boss çalışmasında 300 bini aşkın Lego parçası kullanıldı. Modelin detayları ve yapım aşaması haberimizde...
4 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yüzbinlerce Lego parçasından oluşan gerçek boyutlu Chevrolet Silverado pickup
Tam Boyutta Gör
 

Lego Technic ekibinin yoğun çalışmaları sonucu ortaya çıkan gerçek boyutlu ve sürülebilir Bugatti Chiron, 1 milyon adedin üzerinde lego parçasından oluşan dinamik gövdesiyle pek çok kişiyi etkilemeyi başarmıştı. Şimdi de Lego ve Chevrolet iş birliğinde gerçek boyutlu bir başka lego modeli inşa edildi: 2019 Silverado 1500 LT Trail Boss.

Tam olarak 334 bin 544 parçadan oluştuğu söylenen gerçek boyutlu pickup modeli Chiron gibi sürülebilir ve dinamik bir model olmasa da sarf edilen emek açısından oldukça etkileyici bir proje olduğunu söylemek mümkün. Özel eğitim almış 18 kişi tarafından 2 bin saatte bir araya getirilen Lego Silverado’nun aydınlatma grubu ve grafik detaylarında neredeyse kusursuz bir işçilik sergilenmiş.

Lego Grubu’nun Connecticut, Enfield’daki model mağazasında tasarlanan Lego Silverado 1.8 metre yüksekliğe ve 2.4 metre genişliğe sahip. Gerçek Silverado’nun 2 tonun üzerindeki ağırlığına karşın lego parçalarından oluşan modelin ağırlığı 1.5 ton olarak ölçülüyor. Modelin yapımında logo dahil tüm ince detaylara yer verilmiş olması da sarf edilen emeğin ne derece yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

Gerçek boyutlu modelin yanı sıra özel yapım küçük bir Silverado’nun 8 Şubat’ta vizyona girecek The Lego Movie 2: The Second Part isimli animasyon filminde boy göstermesi bekleniyor. İki şirket daha önce de Lego Batman filmi için gerçek boyutlu bir Batmobile tasarlamıştı. Aşağıdaki videodan Lego Silverado’nun yapım aşamasını hızlandırılmış bir şekilde izleyebilirsiniz:


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Seyrim 3 ay
Yapmış adamlar.. sanat
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parker48 3 ay
Bunlar özel üretilen modellenen lego parçalarından üretiliyor, ayrıca birleştirilirken kuvvetli yapıştırıcılarla yapıştırılıyor, ömürlük oluyor.
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AirSupport 3 ay
Çok hoş
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Pejo Satış 3 ay
lego adam olsun, beyaz egea yapsın, canımızı yesin.
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rohan32 3 ay
porsche bugatti şimdide bu next station
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DH Misafiri 3 ay
ee si muz ye
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MS4343 3 ay
Pixels filminden fırlamış gibi!



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Spider_hip 3 ay
Yani altlarda kalan lego parçaları 1,5 ton taşıyabiliyor mu? Maşallah nasıl legoymuş o öyle.
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AqRaMa 4 ay
eee ?
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