Toyota ve Panasonic elektrikli araç pili üretmek için ortaklık kurdu

Teknoloji Editörü
Japonya merkezli iki dev şirket Toyota ve Panasonic ortak bir girişim başlatmaya hazırlanıyorlar. Reuters da yer alan habere göre otomotiv ve elektonik pazarının iki dev markası elektrikli araç pili üretimi için güçlerini birleştirecekler.
Bu hafta resmi olarak açıklanacak
Otomotiv devi Toyota'nın %51'ine ve Panasonic'in de geri kalanına sahip olacağı bu ortak girişim, Toyota'nın elektrikli araç ortakları olan Mazda ve Subaru'ya da elektrikli araç pili sağlayacak. Reuters'in haberinde, kaynağın konu hakkında çok fazla bilgi vermeye yanaşmadığını da satır arasına eklemiş.Bir Toyota sözcüsü iki şirketin 2017 yılında açıkladığı pil ortaklığı üzerinde çalıştığını ve konu hakkında yorum yapmayacaklarını ifade etti. Ancak resmi açıklamanın bu hafta başında olması bekleniyor. İki şirket arasındaki bu ortaklığın, Toyota'nın 2030 yılına kadar sıfır emisyonlu yaklaşık 1 milyon elektrikli araç satma planına yardımcı olacağı ifade ediliyor.
https://in.reuters.com/article/eu-tax-france/eu-tax-on-big-digital-companies-could-be-struck-by-march-french-minister-idINKCN1PE04V?rpc=401& Yorum Yaz Paylaş Tweetle