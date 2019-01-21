Toyota ve Panasonic elektrikli araç pili üretmek için ortaklık kurdu

Japonya merkezli iki dev şirket Toyota ve Panasonic ortak bir girişim başlatmaya hazırlanıyorlar. Reuters da yer alan habere göre otomotiv ve elektonik pazarının iki dev markası elektrikli araç pili üretimi için güçlerini birleştirecekler.

Bu hafta resmi olarak açıklanacak

Otomotiv devi Toyota'nın %51'ine ve Panasonic'in de geri kalanına sahip olacağı bu ortak girişim, Toyota'nın elektrikli araç ortakları olan Mazda ve Subaru'ya da elektrikli araç pili sağlayacak. Reuters'in haberinde, kaynağın konu hakkında çok fazla bilgi vermeye yanaşmadığını da satır arasına eklemiş.

https://in.reuters.com/article/eu-tax-france/eu-tax-on-big-digital-companies-could-be-struck-by-march-french-minister-idINKCN1PE04V?rpc=401&

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Bir Toyota sözcüsü iki şirketinaçıkladığı pil ortaklığı üzerinde çalıştığını ve konu hakkında yorumifade etti. Ancakbu hafta başında olması bekleniyor. İki şirket arasındaki bu ortaklığın, Toyota'nınkadar sıfır emisyonlu yaklaşıkelektrikli araç satma planına yardımcı olacağı ifade ediliyor.