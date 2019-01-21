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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toyota ve Panasonic elektrikli araç pili üretmek için ortaklık kurdu

Reuters'in haberine göre otomotiv devi Toyota ve elektronik şirketi Panasonic elektrikli araç pili üretmek için ortak bir girişim başlatmaya hazırlanıyorlar. Konunun detayları haberimizde.
4 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Japonya merkezli iki dev şirket Toyota ve Panasonic ortak bir girişim başlatmaya hazırlanıyorlar. Reuters da yer alan habere göre otomotiv ve elektonik pazarının iki dev markası elektrikli araç pili üretimi için güçlerini birleştirecekler.

Bu hafta resmi olarak açıklanacak

Otomotiv devi Toyota'nın %51'ine ve Panasonic'in de geri kalanına sahip olacağı bu ortak girişim, Toyota'nın elektrikli araç ortakları olan Mazda ve Subaru'ya da elektrikli araç pili sağlayacak. Reuters'in haberinde, kaynağın konu hakkında çok fazla bilgi vermeye yanaşmadığını da satır arasına eklemiş.
Bir Toyota sözcüsü iki şirketin 2017 yılında açıkladığı pil ortaklığı üzerinde çalıştığını ve konu hakkında yorum yapmayacaklarını ifade etti. Ancak resmi açıklamanın bu hafta başında olması bekleniyor. İki şirket arasındaki bu ortaklığın, Toyota'nın 2030 yılına kadar sıfır emisyonlu yaklaşık 1 milyon elektrikli araç satma planına yardımcı olacağı ifade ediliyor.

https://in.reuters.com/article/eu-tax-france/eu-tax-on-big-digital-companies-could-be-struck-by-march-french-minister-idINKCN1PE04V?rpc=401& Yorum Yaz
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birolhan1 4 ay en beğenilen
Adamlardaki milliyetçiliğe bakın önemli olan kısım. Bizdeki Türk firmaları birbirinin kuyusunu kazarlar. Bunlar teknololijiyi üretip paylaşıyorlar. Sermayeleri ülkelerine kalıyor.
Adamlardaki milliyetçiliğe bakın önemli olan kısım. Bizdeki Türk firmaları birbirinin kuyusunu kazarlar. Bunlar teknololijiyi üretip paylaşıyorlar. Sermayeleri ...
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Q6600 3 ay
herkes daha iyi bir dünya için teknoloji yatırımları yapıyor birleşiyor daha bizde yerli otomobil haberi bile yok gerçi seçime son 1 ay kala çıkar haberler daha 2 hafta var halen soğan patetes tartısalım biz.
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zx636 3 ay
Onlar yapar biz , seyrederiz,armut toplarız ağzımızı açarız..
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1ses1 4 ay
Sevinecek bir ortam yok bizler için. Dövizin en 5 kat olması ötv si kdv si , araçların ulaşımı kolayhale getiren değil bir servet ölçütü yapıyor Türkiye de.
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birolhan1 4 ay en beğenilen
Adamlardaki milliyetçiliğe bakın önemli olan kısım. Bizdeki Türk firmaları birbirinin kuyusunu kazarlar. Bunlar teknololijiyi üretip paylaşıyorlar. Sermayeleri ülkelerine kalıyor.
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cnv_58 4 ay
Tez zamanda yaparlar inş
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Emin KOÇ 4 ay
Japonya'da 2 dev şirket birleşirse kötü bir ürün çıkarmalarının imkanı yok. Güzel bir rekabetçi ürün çıkar yakında.
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