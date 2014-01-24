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Yüzük şeklinde takılabilen akıllı cihaz ile elektronik ürünlerin kontrolü kolaylaşıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yüzük şeklinde takılabilen akıllı cihaz ile elektronik ürünlerin kontrolü kolaylaşıyor

2014 yılı içerisinde büyük bir gelişme gösteren giyilebilir teknolojiler, kişilerin çevresinde bulunan diğer cihazlar ile daha kolay etkileşime girmesine imkan tanıyor. Bunu en son örneklerinden Fin, yüzük şeklindeki yapısı ile kontrol sürecine parmak hareketlerini de ekleyebiliyor.
Resmi olarak hayata geçebilmek için Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinde destek aramaya başlayan Fin, yüzük şeklinde baş parmağa takılıyor ve diğer parmakların hareketleriyle Bluetooth 2.1+ EDR ile 4.0 kablosuz bağlantı desteklerine sahip elektronik ürünlerin kontrol edilmesinin önünü açıyor. Su geçirmez gövdesinde taşıdığı sensörleriyle parmağın farklı bölümlerini algılayabilen ürün, örneğin bağlı telefonlarda (iOS, Android ve Windows Phone işletim sistemli) numara çevirme ya da akıllı televizyonlarda kanal değiştirme gibi işlevleri belirlenen parmak hareketleri ile yerine getirebiliyor. Dahili lityum-iyon bataryasıyla 1 ay gibi uzun bir kullanım ömrü sunabildiği belirtilen Fin, LED ışık sistemiyle de farklı bildirimler yapabiliyor.
Site üzerinde başlatılırken konan 100,000$ hedefin, bitimine 30 gün kala henüz 9,591$'lık kısmını toplayabilen Fin, yapılacak 130$ bağış ile Şubat ayında elde edilebiliyor. Ürünü anlatan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Yüzük şeklinde takılabilen akıllı cihaz ile elektronik ürünlerin kontrolü kolaylaşıyor


http://www.indiegogo.com/projects/fin-make-your-palm-a-gesture-interface Yorum Yaz
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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
ilk önce elimize vediler sonra kolumuza saat diye sonra parmaklarımıza sonra gözümüze gözlük, ayakkabıdakileri söylemedim bile. En sonunda geleceğimiz nokta şu:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
ilk önce elimize vediler sonra kolumuza saat diye sonra parmaklarımıza sonra gözümüze gözlük, ayakkabıdakileri söylemedim bile. En sonunda geleceğimiz nokta...
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erdemefe 5 yıl
Araba kumandasi 433mh rf, televizyon 38 khz ir, dslr tamamen farkli bir bandda, bluetooth 2.4ghzda calisiyor bu kadar farkli protokol baglanti bicimini nasil ayni anda destekleyecek merak ettim. Hatta oto teyibinin kablosuz bir baglanti protokolu bile yok. Bence video biraz abarti.
1 Yanıt Yanıtla
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m.can123 5 yıl erdemefe
erdemefe
Araba kumandasi 433mh rf, televizyon 38 khz ir, dslr tamamen farkli bir bandda, bluetooth 2.4ghzda calisiyor bu kadar farkli protokol baglanti bicimini nasil ayni anda destekleyecek merak ettim. Hatta oto teyibinin kablosuz bir baglanti protokolu bile yok. Bence video biraz abarti.

Kesinlikle katiliyorum :) yapilan hareketlerde cok mantikli gelmedi :)
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mehmedaltair 5 yıl
yakında bir tarafımıza sokmak üzere akıllı çubuk çıkaracaklar diye ödüm patlıyor mazallah vücudu sürekli kontrol ediyor diye çıkarırlarsa herkes koşa koşa alır münasip bir yerine monte eder
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Battlelife 5 yıl
Hindu ablamızın serçe parmak çarpılmış.
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john ronald reuel tolkien 5 yıl
Bunun güç yüzüğü şeklinde olanı çıksa harika olur. Kiymetlimisssssssss
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Virtual Reality 5 yıl
Bu cihazın kullanım alanı çok geniş, dünya da yapılan hemen hemen bütün işlerde kullanılabilir. Hatta uzayda ki, ayda ki ve marsta ki işler de de kullanılabilir. İcad edene helal olsun, köşeyi dönmesi an meselesi
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senersongur 5 yıl
Yüzüklerin efendisi olmak güzel olacak.
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Public_Enemy 5 yıl
Arm çiplerdeki gelişme, küçük ve az enerji harcıyan yapıda olmaları , üzerimizde taşıyabileceğimiz görüşüne bizi götürsede henüz bunun nasıl olacağına dair güzel bir örnek çıkmış değil, akıllı saat, google glass, yüzük vs.. bunları hep deneme olarak görüyorum, daha hiçbiri "hah budur" dedirtecek ürün değiller.
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iboocum 5 yıl
çok kaba
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Time2678 5 yıl
ben videodaki kadar iyi olabileceğini sanmıyorum ama umarım olur
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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
ilk önce elimize vediler sonra kolumuza saat diye sonra parmaklarımıza sonra gözümüze gözlük, ayakkabıdakileri söylemedim bile. En sonunda geleceğimiz nokta şu:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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