Yüzük şeklinde takılabilen akıllı cihaz ile elektronik ürünlerin kontrolü kolaylaşıyor





2014 yılı içerisinde büyük bir gelişme gösteren giyilebilir teknolojiler, kişilerin çevresinde bulunan diğer cihazlar ile daha kolay etkileşime girmesine imkan tanıyor. Bunu en son örneklerinden Fin, yüzük şeklindeki yapısı ile kontrol sürecine parmak hareketlerini de ekleyebiliyor.

Resmi olarak hayata geçebilmek için Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinde destek aramaya başlayan Fin, yüzük şeklinde baş parmağa takılıyor ve diğer parmakların hareketleriyle Bluetooth 2.1+ EDR ile 4.0 kablosuz bağlantı desteklerine sahip elektronik ürünlerin kontrol edilmesinin önünü açıyor. Su geçirmez gövdesinde taşıdığı sensörleriyle parmağın farklı bölümlerini algılayabilen ürün, örneğin bağlı telefonlarda (iOS, Android ve Windows Phone işletim sistemli) numara çevirme ya da akıllı televizyonlarda kanal değiştirme gibi işlevleri belirlenen parmak hareketleri ile yerine getirebiliyor. Dahili lityum-iyon bataryasıyla 1 ay gibi uzun bir kullanım ömrü sunabildiği belirtilen Fin, LED ışık sistemiyle de farklı bildirimler yapabiliyor.

Site üzerinde başlatılırken konan 100,000$ hedefin, bitimine 30 gün kala henüz 9,591$'lık kısmını toplayabilen Fin, yapılacak 130$ bağış ile Şubat ayında elde edilebiliyor. Ürünü anlatan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.