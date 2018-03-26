ZenFone 5z neden iPhone X'a benziyor: Asus'a sorduk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus'un yeni nesil süper telefon modeli ZenFone 5z, sahip olduğu özelliklerle pek çok kişiyi heyecanlandırmayı başardı. Peki tasarım olarak iPhone X'a neden bu kadar benziyor, Asus'a sordum.
Asus'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli ZenFone 5z sahip olduğu özelliklerle yılın en iddialı modelleri arasında yer alıyor. Ancak böylesi güçlü bir telefon aynı zamanda iPhone X'a benzerliğiyle de tartışılıyor. Ben de bu konuyu Asus'un yetkililerine sordum, bakalım nasıl cevaplamışlar.
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gulmemek icin videoyu sonlandırmıs benim canımda cekti erik cıktımı yaw
Erdi üstüne gitmemiş ilk önce yumaşatıyor siz iyisiniz pcde bir numarasınız sonrasında neden iphone x benziyor diyor oda istemsiz yanıtlıyor.
Erdi işi biliyor canım.