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ZenFone 5z neden iPhone X'a benziyor: Asus'a sorduk

1 yıl
7,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un yeni nesil süper telefon modeli ZenFone 5z, sahip olduğu özelliklerle pek çok kişiyi heyecanlandırmayı başardı. Peki tasarım olarak iPhone X'a neden bu kadar benziyor, Asus'a sordum.
Asus'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli ZenFone 5z sahip olduğu özelliklerle yılın en iddialı modelleri arasında yer alıyor. Ancak böylesi güçlü bir telefon aynı zamanda iPhone X'a benzerliğiyle de tartışılıyor. Ben de bu konuyu Asus'un yetkililerine sordum, bakalım nasıl cevaplamışlar. 

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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Erdi reis adeta rap yapıyor. Maşallah bu ne akıcılık böyle
1 Yanıt Yanıtla +14
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Guest-C192699FC 1 yıl
Çentikten nefret ediyorum samsung radikal bir kararla çentiksiz model üretti büyük firma olmanın gerekliliğini yerine getirdi.
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KalemKolik 1 yıl
En soldaki abi, süs eşyası niyetine katılmış galiba
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cumur 1 yıl
dalga geçer gibi sormuşlar bide, ne diyecek adam "satamıyoruz belki bu şekilde biraz satarız" mı diyecek
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CMteria 1 yıl
bu kadar erik diyince canı erik cekmiş mevsimide geliyor
gulmemek icin videoyu sonlandırmıs benim canımda cekti erik cıktımı yaw
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siyahbeyazov 1 yıl
Çentikli meraklılarının onu plus modelini beklemelerini öneririm.
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1ses1 1 yıl
5. dakkada söylüyor zaten trentleri takip ediyoruz diye. çentik bunlardan biri. Kamera yerleşimidemi en ideal yerde yoksa iphone a mı benziyor.
Erdi üstüne gitmemiş ilk önce yumaşatıyor siz iyisiniz pcde bir numarasınız sonrasında neden iphone x benziyor diyor oda istemsiz yanıtlıyor.
Erdi işi biliyor canım.
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thugs_life 1 yıl
bu ülkede Erdi Özüağ var. Teşekkürler Erdi.
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zolzauza 1 yıl
Sözün özü verecek cevapları yok, delikanlı gibi taklit ettik çünkü trend böyle diyememişler :)
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gurkanse 1 yıl
soldaki abi niye gelmişki :D "hi hi hi hi" diyip duruyor.aziz yıldırımı destekleyen tercüman samet gibi :D
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gurkanse 1 yıl
yeniliklere öncülük eden firmayız.çünkü konseptimiz bu diyor hacı dayı ama sen bir yenilik yapmadınki tasarım olarak iphone X i çaldın.bu yenilik değilki.
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Amd64x2 1 yıl
"Bizim felsefemiz yeliğe öncülük etmek" (38. saniyeye tekabül ediyor) ten sonrasını izlemedim
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napolyon94 1 yıl
Erdi Bey inanılmaz bir insan, Teknokrat bir ülke olsaydık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ileride görürdük belki :) Adam her yıl kendi performansını geçmeyi başarıyor.
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