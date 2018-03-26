ZenFone 5z neden iPhone X'a benziyor: Asus'a sorduk

Asus'un yeni nesil süper telefon modeli ZenFone 5z, sahip olduğu özelliklerle pek çok kişiyi heyecanlandırmayı başardı. Peki tasarım olarak iPhone X'a neden bu kadar benziyor, Asus'a sordum.

Asus'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli ZenFone 5z sahip olduğu özelliklerle yılın en iddialı modelleri arasında yer alıyor. Ancak böylesi güçlü bir telefon aynı zamanda iPhone X'a benzerliğiyle de tartışılıyor. Ben de bu konuyu Asus'un yetkililerine sordum, bakalım nasıl cevaplamışlar.